Марк Рудинштейн: Худруком останется Джигарханян. Я всего лишь помогу выбраться из финансовой ямы

6 Янв. 2018 2018-01-06T19:01:45+03:00

Из уважения, из чувства дружбы к Армену Борисовичу я предложил свою кандидатуру, - рассказал нам Марк Рудинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Марк Рудинштейн признался, что готов взять на себя роль кризисного менеджера. 12 января его кандидатуру на должность директора театра будут рассматривать в департаменте культуры Москвы.

После увольнения Виталины Цымбалюк-Романовской с поста генерального директора театра ее обязанности исполняет Елена Гильванова. Но Елена Вячеславовна – человек старой команды, то есть «команды Виталины». И это не нравится Джигарханяну. На должности директора театра он хочет видеть единомышленника.

- Из уважения, из чувства дружбы к Армену Борисовичу я предложил свою кандидатуру, - рассказал нам Марк Рудинштейн. - Он обрадовался моему предложению, сказал давай попробуем. Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы много общались. Но когда в его жизни появилась Виталина, перестали общаться совсем.

Когда вся эта скандальная история закрутилась, мы встретились, поговорили… Если меня утвердят директором театра, я не буду вмешиваться в художественную часть. Худруком останется Джигарханян. Я помогу выбраться из финансовой ямы, в которой оказался театр. Тем более вокруг театра собрались хорошие ребята во главе с Артуром Согомоняном. Они обещали помочь первое время. Нам нужен хороший режиссер, не модный, а именно хороший. Нужны хорошие актеры. Ничего ломать я не буду. Буду заниматься только финансовыми делами.

- То есть вы в роли кризисного менеджера?

- Вроде того. Придется начинать финансово-хозяйственную деятельность с нуля. Разгребать старые завалы. Ведь украли все документы.

- Наверное, приведете свою команду?

- У меня нет команды. Если нынешняя исполняющая обязанности директора согласится играть в честную игру, мы будем работать вместе.

Скандал в семье народного артиста СССР Армена Джигарханяна вспыхнул в октябре прошлого года. Армен Борисович развелся с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была директором его театра. Выяснилось, что Виталина оформила на себя все семейное имущество, сняла деньги со счетов Джигарханяна. В его кабинете нашли камеры видеонаблюдения, благодаря которым за актером велась слежка. Против Виталины было возбуждено уголовное дело по статье вмешательство в частную жизнь и распространение конфиденциальной информации.

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