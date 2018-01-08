Илье Варламову: изучайте первоисточники, товарищ блогер!

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:30:32+03:00

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В разгар январских каникул «Комсомолка» опубликовала небольшую заметку под заголовком «В Германии 350 тысяч пенсионеров с трудом находят деньги на еду». Содержание вполне соответствовало названию — оказывается (кто бы мог подумать!) на Благословенном Западе ровно те же проблемы, что и в нашем богоспасаемом Отечестве: нищие старики, дороговизна продуктов, недостаточно высокие пенсии.

К удивлению, сей малопримечательный текст в 170 слов вызвал весьма бурную реакцию в некоторых кругах. Хотя параллельно в «КП» выходили куда более объёмные и остроактуальные материалы уже о наших, внутрироссийских бедах (вот один из них — не лучший, не худший, а просто наугад выхваченный сегодня с главной страницы портала KP.RU: «Бедняцкие кварталы. Городские окраины [Москвы и Питера] могут превратиться в социальное дно»). Это чтобы сразу исключить вопрос, будто «Комсомольская правда» выискивает негатив исключительно на Западе, игнорируя отечественные неурядицы. Ничего подобного.

Но, похоже, проблемы Европы волнуют представителей креативного класса куда более, нежели российские. Автор заметки стал получать завуалированные угрозы в соцсетях (чего не происходило, даже когда мы освещали конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами в мьянманском штате Ракхайн, вызвавший нелегальный массовый митинг выходцев с Кавказа в центре Москвы)

Забила тревогу и украинская общественность: улла, марсиане идут, «российские СМИ выдали очередной фейк»!

Забила тревогу и украинская общественность

О том, является ли исходная заметка в «КП» фейком, мы обязательно поговорим далее. А пока же — главное. Спустя четыре дня после нашей публикации о голодающих немецких пенсионерах к огневому валу разоблачений присоединилась тяжёлая артиллерия в виде популярного среди определённой аудитории портала Varlamov.ru, некогда начинавшегося как личный блог фотографа-путешественника Ильи Варламова.

К огневому валу разоблачений присоединилась тяжёлая артиллерия в виде Ильи ВарламоваФото: скриншот сайта

Примечательно, что в своём огромном — несоразмерном по сравнению с нашей заметочкой, — репортаже о продуктовом изобилии французских магазинов господин Варламов с самого начала начал вводить читателя в заблуждение. Надеемся, это произошло случайно, из-за спешки в подготовке материала; да и, согласитесь, сложно подозревать в намеренной пропаганде и передёргивании человека, который выступает за честность и объективность в медиа.

Начинается репортаж с туманно-неопределённых утверждений: "Несколько дней назад «Комсомольская правда» поделилась очередной страшной историей про бедствующий Запад". В общем, неизвестно когда прокремлёвская газета написала неизвестно о чём... Из последующих слов, однако, очевидно, что Варламов с нашей заметкой хорошо знаком: последовательность тезисов в его пересказе точно повторяет оригинал.

Но при этом — вопреки элементарным канонам сетевой этики, — ссылку на столь взволновавший его материал Варламов не дал. Хотя чего проще: ну сварганили мы галимый фейк, так пусть ваши читатели в один клик убедятся, кто же здесь не прав.

Объясняется, однако, всё просто. Наша исходная заметка (ещё раз, вот она) ссылалась на сюжет новостной программы Tagesschau на Первом немецком телеканале (ARD). C говорящим заглавием «Immer mehr Rentner bitten um Essen» — «Всё больше пенсионеров просят еды». Вот сюжет, изучайте. Но, видимо, найти в заметке «КП» гиперссылку на оригинал и перевести его с немецкого оказалось для свободомыслящих журналистов непосильной задачей.

Вот сюжет, изучайте

Вот сюжет, изучайте

Телерадио-холдинг ARD в нынешнем виде существует с 1950 года, является крупнейшим в Германии и финансируется в том числе за счёт налога на телевидение (который взимают с квартировладельцев, даже если «ящика» у них нет или вместо него те втыкают в блогеров на ютубе). Это чтобы сразу ответить на любимую либеральную агитку «вы берёте информацию об „ужасах на Западе“ из каких-то левых источников».

Иными словами, ARD является в полном смысле общественным телевидением и должен — по крайней мере, формально — отражать ситуацию максимально беспристрастно.

А теперь — ключевой момент репортажа немецкого телеканала, вокруг которого построена и наша заметка:

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, sagte der Zeitung, es sei ein Armutszeugnis für Deutschland, dass es die Tafel überhaupt geben müsse. "Wenn 350.000 Senioren regelmäßig darauf angewiesen sind, bei den Tafeln für kostenlose Lebensmittel anzustehen, dann ist das ein deutlich sichtbares Signal dafür, dass die Altersarmut auf dem Vormarsch ist." Insbesondere Erwerbsminderungsrentner leben nach den Worten von Mascher oft an der Armutsgrenze. Außerdem seien viele Frauen von Altersarmut betroffen. "Für immer mehr Rentner werden auch hohe Mieten ein immer größeres Problem. Der soziale Wohnungsbau muss oberste Priorität haben."

— Tagesschau, 21.12.2017

Автоперевод на русский: Ульрика Машер, президент Общественной ассоциации Германии VdK, сказала [Новой Оснабрюкской] газете, что существование пунктов раздачи [продуктовых наборов] — это свидетельство бедности для Германии. «Если 350.000 пожилых людей регулярно полагаются на пункты раздачи для бесплатного питания, то это является очевидным сигналом, что возрастная бедность на подъеме».

В частности, получатели пенсий по безработице, по словам Машер, часто проживают на границе бедности. Кроме того, многие женщины страдают от возрастной бедности. «Все больше и больше пенсионеров также сталкиваются с высокими арендные ставки [на жильё], что становится все более серьезной проблемой. Социальное жилищное строительство должно иметь первостепенное значение».

Так что же, дорогой Илья Александрович? Может быть, мы что-то неверно перевели? Может быть, цифру в 350 тысяч немецких пенсионеров, которым с трудом хватает денег на еду, мы цинично выдумали? Может быть, это русские хакеры взломали сайт медиа-холдинга ARD, раместив там гнусный поклеп на европейскую действительность? Или, может быть, 79-летняя Ульрика Машер (вот, кстати, вики-статья о ней) — это агент Кей-Джи-Би, которая целенаправленно занимается подрывом западной демократии в интересах Кремля?

Ещё смешнее, когда в попытках отстоять благосостояние немецких пенсионеров беспристрастный журналист Варламов делает фоторепортаж из французского продмага. Ну давайте тогда состояние российских больниц иллюстрировать фотками израильских медицинских центров — не, ну а чё такого?

Да, низкие пенсии — позор любой страны, и «Комсомолка» никогда не утверждала, будто наши ветераны катаются, аки пармезан в масле. Но строить материал о расходах пенсионеров исключительно на цене продовольственной корзины, как сделал Варламов, — мягко говоря, передёргивание. Ведь, помимо еды, нужно учитывать и траты на ЖКХ, и налоги, и аренду жилья (да, в Европе многие всю жизнь снимают квартиры).

А вот если сравнивать сопоставимые величины — скажем, количество бензина, которое можно купить на среднюю пенсию в России и Германии, то разрыв всё равно велик, но уже не кажется таким ужасающим:

Количество бензина, которое можно купить на среднюю пенсию в России и Германии

...Впрочем, всё это повод для отдельного материала. Пока же остаётся лишь выразить сожаление, когда блогер, топящий за честную журналистику, использует те же манипулятивные приёмы, что и социалистическая пропаганда времён застоя, которую он так ненавидит.