Грудью против домогательств: Самые откровенные декольте вечеринок «Золотого глобуса-2018»

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:21:29+03:00

«Черный – не значит скучный!» - заявили звездные красавицы и вырядились кто во что горазд [фото]

Церемония вручения 75-й кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе завершилась, но веселье в разгаре: звезды продолжили отмечать награждения и чествовать победителей на многочисленных пост-вечеринках. Как и на основной церемонии, здесь тоже царил черный цвет (так знаменитости протестовали против сексуальных домогательств в Голливуде). «Траурный» дресс-код стал обязательным для самых гламурных приемов вечера – банкетов, устроенных журналом InStyle и телеканалом HBO. Но, в отличие от красной дорожки «Золотого глобуса», здесь звезды чувствовали себя гораздо свободнее. И уж конечно не упустили шанса похвастаться прекрасными формами. «Черный – не значит скучный!» - заявили стилисты, и известные красавицы с радостью ухватились за возможность блеснуть. Мы выбрали самые впечатляющие наряды звездных тусовщиц.

Кейт Бекинсейл выбрала платье с необычным декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

44-летняя актриса Кейт Бекинсейл не пришла на церемонию награждения «Золотого глобуса», зато воспользовалась приглашением на прием InStyle. И стала настоящей королевой вечера: впечатляющее платье британской звезды с необычным декольте по достоинству оценили модные критики. А внимательные зрители заметили растяжки на пышном бюсте Кейт. Последствия пластики?

Волнующее декольте красавицы фотографы оценили по достоинству.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супермодель Миранда Керр совсем скоро станет мамой во второй раз – 34-летняя австралийка ждет малыша от миллиардера Эвана Шпигеля. Тем не менее, пропустить вечер она не смогла и появилась в облегающем наряде, подчеркнувшем ее животик. Намек на декольте тоже присутствовал.

Миранда Керр совсем скоро станет мамой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрайя Кэри пришла на вечеринку вместе с молодым бойфрендом, 34-летним танцором Брайаном Танакой. Певица очень похудела и выглядела сногсшибательно.

Мэрайя Кэри за последние месяцы похудела на 11 килограммов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румер Уиллис - старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур – никогда не упускает возможности обнажится на публике. Девушка участвует в популярном телешоу «Танцы со звездами» и выступает в бродвейских мюзиклах.

Румер Уиллис - дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.Фото: EAST NEWS

Еще одна звездная наследница – дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айленд Болдуин – остановилась на платье средней длины с V-образным вырезом.

Айленд Болдуин - дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер.Фото: EAST NEWS

Зато двоюродная сестра Айленд – супермодель Хейли Болдуин – не скромничала и продемонстрировала не только декольте, но и эффектные «тылы» под совершенно прозрачной юбкой. Хейли – дочь Стивена Болдуина, брата Алека Болдуина – одна из самых успешных манекенщиц молодого поколения.

Хейли Болдуин сделала ставку на эффектный вид сзади.Фото: EAST NEWS

Звезда ремейка «Спасатели Малибу» Александра Даддарио пока еще только начинает вливаться в команду топ-актрис Голливуда. Светский выход 31-летней актрисы, несмотря на эксцентричный макияж, можно назвать вполне удачным.

Александра Даддарио предпочитает экстравагантный цвет помады.Фото: EAST NEWS

Сальма Хайек была одной из главных зачинщиц «траурного» флеш-моба – она одна из первых высказалась за идею отказаться на «Золотом глобусе» от ярких платьев в знак протеста против сексуальных домогательств в Голливуде. Для пост-вечеринки Сальма выбрала атласный брючный костюм с глубоким вырезом.

Сальма Хайек появилась на пост-вечеринке в брючном костюме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матерь... драконов, какие формы! Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк не стала скромничать и показала то, что преданные зрители телесаги, в общем-то, уже неоднократно видели.

Эмилия Кларк знает, как привлечь внимание.Фото: REUTERS

А вот и единственная белая - а, точнее, красная ворона "Золотого глобуса": актриса Бланка Бланко была одной из немногих, проигнорировавших черный дресс-код. В своем алом и очень откровенном наряде Бланка сразу привлекла внимание фотографов и удостоилась отдельных статей в таблоидах - чего она в жизни не добилась бы, придя, как и все, в темном. А что, тоже способ выделиться!