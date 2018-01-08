Почему провалилась иранская «революция яиц»

9 Янв. 2018 2018-01-09T00:59:08+03:00

Под самый Новый год Иран захлестнула волна акций протеста. Наш корреспондент Аббас Джума отправился в Тегеран, чтобы разобраться, что происходит в стране Фото: REUTERS

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ДИКТАТУРА? - СИЛЬНО СКАЗАНО

В тегеранском аэропорту имени Имама Хомейни меня встречает мой друг Мохаммад - специалист в области компьютерной безопасности и обладатель добротного автомобиля иранского производства (в стране сохранен и успешно работает свой собственный автопром). На нем мы и отправились смотреть вечернюю столицу страны. Ни баррикад и горящих покрышек, ни разъяренных иранцев, штурмующих полицейские участки и правительственные учреждения. Ни одного человека в форме. Вокруг только гуляющие иранцы, неоновые огни ресторанов, дразнящих запахом кебаба, и снующие повсюду такси. Благостную картину портит только небольшая группа людей возле местной тюрьмы.

- Семья задержанных за участие в несанкционированных митингах, - говорит Мохаммад. - Будут дежурить тут пока их родственников не выпустят.

Как оказалось, долго ждать не придется. Бунтарей не держат в камерах дольше двух-трех дней. После всех следственных действий мятежники один за другим выходят на свободу (если, конечно, в запале эмоций не совершили тяжких проступков). Это не касается профессиональных провокаторов – если было доказано, что они специально подстрекали толпу к агрессии. Таких по всей стране - несколько десятков (из 1500 арестованных). С ними будет вестись отдельная работа.

Собственно, вот вам и «тиранический режим аятолл» (высшее духовенство, которое взяло власть в Иране после религиозной революции в 1979 году). Несколько суток ареста за несанкционированный митинг - и гуляй.

Антиправительственные акции вспыхнули сначала в Мешхеде (один из крупнейших мегаполисов Ирана, религиозный центр), а потом и в других больших городах ИранаФото: REUTERS

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, под самый Новый год сначала в Мешхеде (один из крупнейших мегаполисов Ирана, религиозный центр), а потом и в других больших городах вспыхнули антиправительственные акции. Поначалу требования были простыми - сделайте жизнь в стране дешевле (накануне случился резкий рост цен на некоторые продукты, в том числе на яйца, в дальнейшем в некоторых СМИ митинги так и прозвали – «революцией яиц»). Но очень быстро к экономическим лозунгам присоединились политические и даже религиозные. «Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!», - скандировали демонстранты, требуя прекратить траты на участие в войне в Сирии и на поддержку палестинцев. Протестующие с этим связывали падение собственного уровня жизни. Были и такие: «Свободу политзаключенным», «Не хотим Исламскую республику», «Хватит кормить Сирию». И все это могло бы сойти на митинги либеральной части Ирана, молодежи, ориентированной на Запад. Но в том-то и дело, что восстание началось с религиозных центров страны, где проживает консервативное население. При этом регионы, считающиеся нестабильными (например, курдские территории) волну митингов поддерживали крайне вяло.

Сегодняшний Тегеран. Утренние пробки - люди спешат на работу, а не на митинги.Фото: Аббас ДЖУМА

НЕ СТОИТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ

Это произнес практически каждый, с кем я встречался за эти дни и обсуждал происходящее в Иране. Да, протесты были. Да, многочисленные. И да, их попытались «оседлать» силы, желающие развалить страну изнутри. Сделали они это дерзко, по всей видимости, не совсем понимая, чем на самом деле дышит иранская улица. Впервые почти за 40 лет существования Исламской республики народное недовольство перенаправили с президента и чиновников на самого Рахбара – высшего правителя Ирана (он, к слову, допускает кандидатов избираться в президенты, может отменить их указы). Но этот план не сработал. В ответ на антиправительственные митинги стали организовываться масштабные проправительственные шествия. А многие из вышедших на улицы решили: никакие «свободы» не стоят разрушенной страны. Персы - не арабы, и они учатся на ошибках своих соседей.

- Все мы хотим дешевые яйца, хлеб и бензин - говорит отец моего друга Мохаммада. - Нас не устраивает налог на выезд за границу, который сейчас хотят увеличить (на сегодняшний день покидающие Иран даже временно платят в казну примерно $150 с человека - Авт.). У нас много обманутых вкладчиков, молодежь сидит без работы (по некоторым данным - до 40 % - Авт.), коррупция гигантская. Но, несмотря на все эти проблемы, никто не хочет устраивать тут вторую Сирию.

Семья Мохаммада - самая что ни на есть среднестатистическая. Таких в Иране - процентов 80. Именно этим и обусловлена относительно спокойная реакция властей, которые сразу заявили о праве людей выражать свою точку зрения, если это не нарушает права других иранцев. Ну и в конце концов, опыт гражданской борьбы с беспорядками имеется - в 2009-м по стране уже прокатились массовые недовольства из-за падения уровня жизни. Но и тогда особенно отмороженных митингующих также нередко усмиряли сами жители.

Наш спецкор Аббас Джума посмотрел на Тегеран с высоты, и мятежников так и не увидел.

О СТОРОНАХ КОНФЛИКТА

Политическая ситуация в Иране непростая. Грубо и условно говоря – во власти существуют два лагеря: консерваторы и реформаторы. Первых в исполнительных органах власти около 50%, вторых - 40%, оставшиеся – неопределившиеся силы. Из реформаторов можно выделить около 15% прозападных либералов, с открытым ртом смотрящих в сторону Запада. Они периодически вкладывают в эти рты что-то вкусненькое.

Надо понимать, что в Иране молодые политики (различного толка) и традиционное духовенство конфликтует давно. И эта борьба гораздо важнее и опаснее того, что происходит на уличных митингах. Кто возьмет верх – консерваторы или реформаторы? От этого зависит дальнейшая судьба и страны и в целом региона. Затронет это, безусловно, и интересы России – в том числе в Сирии, где мы одерживаем победу над террористами.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Ряд экспертов допускает возможность повторения массовых протестов. По их мнению, Запад делает все возможное, чтобы вернуть иранцев на улицы. Оно и понятно, сложившаяся ситуация - уникальный шанс для новой администрации в Вашингтоне продавить в Европе пересмотр соглашений по иранской атомной программе (при Обаме была заключена сделка – санкции снимались в обмен на отказ от развития в Иране военной ядерной программы). Поэтому по разным каналам случаются провокационные вбросы. Например, было сообщение об аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Официально в Иране никто это не подтвердил. А приватно мне сказали - Запад специально раскручивает эту историю, чтобы вывести на улицы сторонников политика, который пользуется поддержкой у консервативной части страны. А до этого заявлением по Ирану разразилась постпред США при ООН Никки Хейли. Мелочиться она не стала и сравнила иранские выступления с событиями в Сирии 2011 года (что привело к началу войны).

- Мир стал свидетелем сирийских ужасов, которые начались с того, что жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы не должны позволить этому произойти в Иране! — призывала она.

Судя по всему, в Иране, учтя опыт Сирии, решили противостоять призывам Хейли более умно. Провокации пресекаются моментально, интернет фильтруется (он стал ужасно медленным, с перебоями, некоторые соцсети, через которые шли призывы к митингам, заблокированы), на вокзалах и в аэропортах – силовое усиление. Общее ощущение от сегодняшней атмосферы в Иране – идет тихое, но масштабное расследование случившегося.

Иран.