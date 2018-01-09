Пока Бузова под капельницей, ее бывший муж женился на модели

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:53:05+03:00

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Пока Ольга Бузова жалуется подписчикам своего многомиллионного инстаграма на плохое здоровье и постит фото с капельницей, ее бывший супруг все-таки сделал то о чем уже говорят уже больше года сотни тысяч его фанатов: женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Сегодня, 9 января он опубликовал фото из московского ЗАГСа, где запечатлелся с молодой женой и друзьями. Подписал футболист «Локомотива» фото так: «#Тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы».

При этом на фотографии герой торжества показывает в камеру безымянный палец с кольцом, а невеста счастливо улыбается в камеру, прикрывая букетом наметившийся живот.

Поклонники принялись поздравлять новую ячейку общества в комментариях. Но нашлись и те, кто предположил, что регистрация брака стала следствием другого события. Неделю назад пресса писала, что Анастасия Костенко ждет ребенка от игрока московского клуба. Видимо, прежде чем, положение красавицы станет заметен окружающим, молодые люди решили сыграть свадьбу. Причем о том, что она состоится все узнали уже после того, как регистрация брака состоялась.

Напомним, что этот брак стал третьим в жизни Дмитрия Тарасова. Первая супруга - бывшая спортсменка, гимнастка, призер Чемпионата России Оксана Осинкина. При разводе Дмитрию Тарасову пришлось оставить бывшей жене квартиру и авто, плюс хорошие алименты на содержание дочери. Оксана утверждала, что футболиста из семьи увела Ольга Бузова, но та во всех интервью утверждала, что они начали встречаться с футболистом, когда он уже был свободен.

Второй женой стала Ольга Бузова , этот брак продлился пять лет и распался в декабре 2016 года. У причины развода было имя - Анастасия Костенко. Из-за внезапной вспыхнувшей любви к модели Тарасов и оставил звезду «Дом-2». Просто пришел и объявил супруге, что она здесь больше не живет. Этот поступок стал таким неожиданным для звезды, что она с горя запела.

Так а кто такая Анастасия Костенко, ради которой Тарасов решил разрушить второй брак?

Как признается сама Анастасия, она родилась и выросла в Сальске, небольшом городке Ростовской области. Родители модели разошлись. Мать красавицы удачно создала новую семью: там с Настей воспитывались две младшие сестренки и братик.

- Ненавидела вопрос, которые посторонние люди любили с жаром задавать ребенку: кого я люблю больше?, - как-то призналась модель в своем Instagram. - Обоих. У меня разная любовь к родителям, но в процентном соотношении она равна! Оба уделяли мне достаточное количество и качество внимания, не запрещая мне общаться друг с другом, чему я безумно рада и благодарна. (подробности)

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