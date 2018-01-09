"Обещала отрезать пальцы, подложить наркотики и посадить": казахстанская модель заявила об угрозах от жены Аршавина

9 Янв. 2018 2018-01-09T20:05:57+03:00

Фотомодель Ольга Семенова (слева): "от лица Алисы Аршавиной в мой адрес поступили многочисленные угрозы расправы". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Казахстанская модель Ольга Семенова заявила об угрозах со стороны жены футболиста алматинского "Кайрата" Андрея Аршавина - Алисы. Об этом сама девушка рассказала в своем Instagram.

По ее словам, все началось с видео, на котором казахская красавица запечатлена в компании футболиста. Семенова добавила, что жена Аршавина обещала "отрезать пальцы, подложить наркотики и посадить", в связи с чем она намерена обратиться в прокуратуру.

"После того, как в соцсети появилось видео, где мы с Андреем Аршавиным сидим за одним столом, от лица Алисы Аршавиной в мой адрес поступили многочисленные угрозы расправы. Она обещала отрезать мне пальцы, подложить наркотики и посадить за это, все это сопровождалось многочисленными оскорблениями в мой адрес. Также она говорила, что ФСБ России в курсе всех моих личных данных", - заявила девушка в обращении, опубликованном на странице в Instagram.

Казахстанская модель собирается подать в суд на супругу Аршавина.

«Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь завтра утром написать заявления в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами», — заявила Семёнова в интервью RT.

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Напомним, Алиса Казьмина 6 января устроила скандал в самолете, следовавшим по маршруту Москва- Астана. Супруга футболиста отказалась пристегнуть ребенка, игнорировала требования стюардов, потребовала, чтобы к ней и детям в бизнес-класс пересадили няню из эконома, а когда персонал заявил, что они вынуждены будут ссадить Аршавину, заявила, что она майор ФСБ. В итоге, скандальную даму действительно попросили покинуть воздушное судно. Этот инцидент вызвал большой резонанс в сети, пользователи даже вспомнили первую супругу бывшего игрока «Арсенала», которая по их мнению не позволила бы себе этого.

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Отметить Рождество вместе супругам Аршавиным не удалось, но их фамилия сейчас во всех новостных лентах. Алиса Аршавина планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, где сейчас играет ее муж футболист Андрей Аршавин. Если бы не скандал на борту самолета, то через несколько часов Алиса с детьми и няней были бы уже в Казахстане и отмечали вместе Рождество. Но супругу футболиста сняли с самолета. Якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки» и запах разошелся по всему самолету. (подробности)

Жена футболиста Аршавина о скандале в Шереметьево: «Стюардесса сказала полиции, что нас высадили, потому что от 10-месячного ребёнка плохо пахло!»

За комментариями мы обратились к самой Алисе Аршавиной. 6 января с двумя дочерьми (одной из которых всего 10 месяцев) Алису сняли с рейса. Следующий рейс из Москвы до Алматы был только в 7:40 утра 7 января, поэтому Алисе и детям пришлось переночевать в ближайшей гостинице (подробности)

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Самые известные авиадебоширы: кто из российских звезд устраивал сцены в самолетах

Известную фотомодель и тогда еще супругу футболиста екатеринбургского «Урала» Федора Смолова сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга. Дело было в октябре 2014 года. Самолет вырулил на взлетку, а Виктория разговаривала по мобильному, закинув ноги в ботинках на стену. Стюардесса попросила выключить телефон. Что было дальше, участницы ЧП рассказывали по-разному (подробности)