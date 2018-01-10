Максим Аверин о Михаиле Державине: Он появлялся и вся улица наполнялась светом

10 Янв. 2018 2018-01-10T22:19:14+03:00

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В среду, 10 января 2018 года не стало любимого актера, талантливого артиста, человека бесконечно доброжелательного, глубоко интеллигентного. Михаил Державин в последние годы болел, но недуги не изменили его характера, он продолжал дарить любовь и свет, хотя многим было бы невмоготу. Актер прожил 81 год и оставил после себя по-настоящему добрую память.

Одним из тех, кто посвятил Михаилу Михайловичу памятные слова, стал актер Максим Аверин. И он не смог обойтись коротким дежурным соболезнованием.

Приводим публикацию Максима в его блоге целиком.

«Ушёл Мих. Мих.

Впрочем, я никогда не смел, так к нему обращаться. Он был «Мих. Мих.» для своих, семьи, коллег... и всё же он мой родной, мой дорогой Мих. Мих.! Михаил Михайлович Державин.

Один из немногих, кто связывает нас с той эпохой театра. (Когда не было ещё этого призыва «Деньги в кассу! Культуру в массы!». Хотя и эту эпоху ему пришлось пережить. Её все артисты пережили; болезненно, оскорбительно, унизительно). Сводя с ума от смеха зрителей, они имели оглушительный успех, и это был взлёт, начало театральных капустников. Знаменитый Дом Актёра на Пушкинской. Потом всесоюзная слава! Легендарный театр Сатиры. «Кабачок 13 стульев». Появление дуэта Ширвиндта и Державина ждали в каждой программе центрального телевидения. Тогда был «голод», по хорошему юмору; именно этим двум артистам удавалось элегантно, пусть завуалированно, донести актуальную соль времени. И для меня Мих. Мих. в этом.

Уже никогда не забыть их выступление на юбилее Рязанова, где облачась в образ иностранки, Мих. Мих., произнося абсолютную тарабарщину, как бы на английском языке, в конце фразы произносил «ЭЛДАЭР». А в конце номера, на вопрос Ширвиндта, - ну, мы ещё увидимся? - Державин, так игриво поднимая ножку, говорил: «А как же!»

Каждый номер блеск! В десятку! Высший пилотаж! Разобран на цитаты! И это никогда не сравнится с юмором сегодняшнего дня! Когда в каждой шутке издёвка, сарказм, оскорбление. Сейчас все шутят, но никому не смешно, а жутковато.

А потом... уже я учился в Щукинском училище. И наше училище соседствовала с домом, в котором жили Михал Михалыч, Нина Русланова, Сергей Маковецкий. И мы, с моим однокурсником Мишей Владимировым, драили люстру в фойе БСЦ (Большая Сцена). И Мишка оказался племянником Державина и сыном Бориса Владимирова (знаменитый дуэт с Вадимом Танковым «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» )

И в перерывах между лекциями, мы высаживались на парапете возле училища, там, где сейчас стоит памятник Вахтангову. А со второго этажа, с балкона, нам махала рукой тётя Таня, мишкина мама, родная сестра Михал Михалыча. Они были удивительно похожи, просто одно лицо.

И потом, из подъезда появлялся Мих. Мих. со своей женой, очаровательной Роксаной Бабаян. И вся улица наполнялась светом. Я никогда не видел, чтобы Державин был в плохом настроении; всегда доброжелателен, с юмором, всех любя! Он знал нас всех по именам. Мы его обожали!

Щукинское училище - моя Малая Родина. И в тех воспоминаниях, моей юности, всегда остаётся Большой Николопесковский переулок, 12, его обитатели, и конечно же Мих. Мих.

И вот ещё одна ниточка, последняя. Этот театральный сезон начался для меня премьерой в театре Сатиры. Новый театр, новый коллектив. Надо снова привыкать к людям, учитывать их порядки и уставы. Для меня сложно это; я жил предыдущие восемнадцать лет в другом «монастыре». И вот тут для меня сюрприз... меня посадили в гримёрку, где на двери висела табличка «Ширвиндт. Державин. Аверин.»

Это было настоящей поддержкой.

Спасибо, МИХ. МИХ.! Мой дорогой! Мой родной!»

ПАМЯТЬ

Наталья Селезнева: «В моей комнате упала икона, когда перестало биться Мишино сердце»

Актриса театра Сатиры Наталья Селезнева играла с Михаилом Державиным в спектаклях, они вместе выступали в концертах и дружили больше 40 лет.

- Мы были не просто друзья, а родные люди. Никаких секретов друг от друга, - рассказала нам Наталья Игоревна. - Я сегодня прилетела в Москву, легла спать очень поздно и вдруг под утро упала в моей комнате икона. Наверное, в эту минуту перестало биться Мишино сердце. Вот такая с ним связь (подробности)

Михаил Державин ушел тихо, деликатно...

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его единственная дочка Маша закончила журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин - настоящий интеллигент (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Державин: «Руки у раненых были в гипсе, они аплодировали так, стучали о коленочку или о край стула»

Актер Михаил Державин - коренной москвич. Он появился на свет в июне 1936 года в том же роддоме на Новом Арбате, откуда в разные годы мамы вынесли на руках Александра Ширвиндта, Андрея Миронова, Марка Захарова, Аркадия Арканова. Отец Михаила Михайловича — знаменитый актер Театра имени Вахтангова. В июне 1941-го семья отпраздновала пятилетие Миши, а через несколько дней началась война. В начале осени, когда уже шли бои в окрестностях Киева, Ленинграда и Смоленска, театр отправили в эвакуацию, в Омск (подробности)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Михаил Державин: Романов «на стороне» я никогда не заводил

Тонкий, блистательный артист, мастер комедии и драмы, любимец публики. Невероятно обаятельный, красивый и элегантный мужчина. Да и человек на редкость доброжелательный. Таким мы запомним Михаила Михайловича. Выглядел артист даже в пожилом возрасте просто потрясающе. Я, говорил, элегантный, как рояль! А в глазах - озорные искорки… Каждое интервью с Державиным – событие, настолько хорошим и веселым он был рассказчиком (подробности)