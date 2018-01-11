10 пугающих природных аномалий января-2018

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:51:55+03:00

На США в этом году обрушились рекордные снегопады и морозы Фото: REUTERS

В США замёрз океан, Сахару занесло снегом, а в России расцвела верба... Январь нового года богат на природные аномалии во всех уголках планеты [фото, видео]

Казалось бы, после снега в Москве минувшим летом что ещё нас могло удивить? А погода нашла способ. И показала жителям столицы цветущую вербу. В первых числах января! Но всё перепуталось с погодой не только в России. Даже Африку в этом месяце занесло снегом. Об этих и других природных аномалиях начала 2018-го года - в нашей подборке фотофактов.

1. В США у побережья полуострова Кейп-Код замёрз Атлантический океан. Пользователи соцсетей иронизируют: Трамп всего год у власти, а уже решил проблему с глобальным потеплением.

Долгожители штата Массачусетс говорят, что океан замёрз в третий раз за последние 80 лет. Фото: кадр из видео

2. Снег выпал в жаркой Сахаре. Сугробы в пустыне местами достигали 40 см!

В пустыне Сахара вот уже вторую зиму подряд выпадет снег.Фото: REUTERS

3. В сосульку превратился даже Ниагарский водопад! Но нет худа без добра: сказочный пейзаж привлёк к водопаду миллионы туристов. Кстати, справедливости ради нужно отметить: сам водный поток, конечно, не замёрз. Иллюзию создаёт замерзающая водяная пыль.

А туристы наслаждаются картиной частично замёрзшего из-за морозов Ниагарского водопада.Фото: REUTERS

4. В то же время в США в водоёмах замёрзли аллигаторы. Но вы особо не волнуйтесь! Они живы. Просто впали в анабиоз.

Эксперты успокаивают: аллигаторы живы. Фото: Shallotte River Swamp Park

5. А в швейцарских Альпах 9-10 января из-за сильных снегопадов застряли более десяти тысяч туристов. Среди них и россияне. Железнодорожное и автомобильное сообщение с курортами из-за погоды было невозможно. Но после очистки проезда от 7-метрового слоя снега поезда разблокировали горную ловушку.

Такой снегопад в Швейцарии случается раз в 30 лет.Фото: REUTERS

6. А в Германии - потоп. В первых числах января из-за большого количества осадков и таяния снегов в Альпах Рейн и его притоки вышли из берегов.

Затопленными оказались подвалы домов и улицы целого ряда городов Германии.Фото: REUTERS

7. В Индии с начала года из-за холода погибли более 140 человек, среди них дети. Температура воздуха на севере страны колеблется в пределах 3-7 градусов выше нуля. Но центральное отопление в Индии отсутствует. Да и шубами, как понимаете, никто из местных жителей не запасался.

Большинство жителей Индии оказались не готовы к обрушившимся на страну холодам.Фото: REUTERS

8. Не балует погода и жителей Китая. Там жертвами снежных бурь с начала 2018-го стали, как минимум, 10 человек.

В Китае на несколько дней было объявлено «синее» предупреждение в связи со снегопадами.Фото: REUTERS

9. А в России начало января выдалось аномально тёплым. В Москве, например, распустились верба, подснежники, примулы... Правда, сейчас погода уже пришла в норму. И в ночь на 12 января обещают 12 градусов мороза (подробнее о погоде в столице)

Примулы можно было увидеть в Подмосковье 1 января! Фото: Кристина Ватаман/ВКонтакте

10. Совершенно иная аномалия беспокоит в эти дни жителей Австралии. Там январь-2018 стал самым жарким за последние 80 лет. Столбики термометров показывают 50 градусов! Изнывающие от жары австралийцы ищут спасения на пляжах.

Австралийцы ищут спасения от жары на пляжах.Фото: REUTERS

Что же, эта зима уже отметилась рядом рекордов. А ведь мы пока пережили лишь половину сезона. Посмотрим, чем погода удивит нас в конце января и феврале.