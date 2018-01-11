Александр Ширвиндт безмолвно скорбит по Державину

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:32:36+03:00

С Державиным они дружили с детства, не то с девятилетнего возраста, не то с двенадцати лет — сейчас не вспомнишь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Александр Олешко разместил у себя в Инстаграме фотографию Александра Ширвиндта. Этот портрет своего учителя Олешко сделал через час после того, как стало известно об уходе Михаила Державина...

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Какие чувства испытывает человек, когда уходит друг, которого знаешь дольше, чем родного сына? Дольше, чем жену? Тоска? Покаяние? Ностальгия?

Наверное, все вместе. Но лучше обойтись без слов. Молчание в данном случае красноречивей.

Весь вчерашний день Александр Анатольевич Ширвиндт не отвечал на телефонные звонки — ни дома, ни на работе, ни по мобильному телефону. Зачем слова? С Державиным они дружили с детства, не то с девятилетнего возраста, не то с двенадцати лет — сейчас не вспомнишь. Давно это было. И целая жизнь - в одном портрете...

oleshkoaleksandr Александр Анатольевич Ширвиндт на сцене Московского театра Сатиры. Это фото я сделал вчера, через час после того как все узнали об уходе М.М.Державина....

Михаил Державин скончался вчера, 10 января, на 82-м году жизни. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января. Прощание и гражданская панихида пройдет в театре Сатиры в понедельник, начало в 11.00.

МНЕНИЕ

Михаил Державин ушел тихо, деликатно...

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его единственная дочка Маша закончила журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин - настоящий интеллигент (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Державин: «Руки у раненых были в гипсе, они аплодировали так, стучали о коленочку или о край стула»

Актер Михаил Державин - коренной москвич. Он появился на свет в июне 1936 года в том же роддоме на Новом Арбате, откуда в разные годы мамы вынесли на руках Александра Ширвиндта, Андрея Миронова, Марка Захарова, Аркадия Арканова. Отец Михаила Михайловича — знаменитый актер Театра имени Вахтангова. В июне 1941-го семья отпраздновала пятилетие Миши, а через несколько дней началась война. В начале осени, когда уже шли бои в окрестностях Киева, Ленинграда и Смоленска, театр отправили в эвакуацию, в Омск (подробности)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Михаил Державин: Романов «на стороне» я никогда не заводил

Тонкий, блистательный артист, мастер комедии и драмы, любимец публики. Невероятно обаятельный, красивый и элегантный мужчина. Да и человек на редкость доброжелательный. Таким мы запомним Михаила Михайловича. Выглядел артист даже в пожилом возрасте просто потрясающе. Я, говорил, элегантный, как рояль! А в глазах - озорные искорки… Каждое интервью с Державиным – событие, настолько хорошим и веселым он был рассказчиком (подробности)