Изображая жертву, насильник Дианы Шурыгиной отправился по ток-шоу

15 Янв. 2018 2018-01-15T08:03:48+03:00

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- Наталья, приезжайте к нам на запись программы по Диане Шурыгиной, - позвонили мне из студии «Прямого эфира». - Семенов вышел на свободу, и мы хотим сделать передачу об этом.

Семья Шурыгиных для меня не пустой звук. В прошлом году я стала, пожалуй, единственным журналистом, защищавшим Диану. При этом в своем расследовании я опиралась на конкретные факты из уголовного дела, встречалась со следователям и адвокатами от обеих сторон.

Напомню суть этой скандальной истории. В конце марта 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина была изнасилована 20-летним студентом Сергеем Семеновым. Дело было на «вписке» — молодежной вечеринке. Суд назначил насильнику 8 лет колонии строгого режима. Позже адвокаты подали апелляцию, и срок урезали до трех лет. Якобы Сергей не знал, что Диана несовершеннолетняя, хотя и сейчас в 18 лет она выглядит как 15-летняя. Факт изнасилования судом был признан дважды на основе 20 экспертиз!

Шумиха началась, когда сестра насильника Катя и его друзья кинулись в соцсети и на «Пусть говорят». «Шлюха оклеветала порядочного парня!» Продюсеры ток-шоу «Пусть говорят» выпустили пять программ на эту тему. Но рейтинг им сделал не Семенов, а сама Диана. Она оказалась очень уж неоднозначной жертвой. Мало кто может вести себя в студии так вызывающе. Хамила, угрожала, топала ногами, материлась… Кто глядя на нее может сказать, что это жертва? Шурыгина на пике эмоций крушила общественные стереотипы.

Диана оказалась очень уж неоднозначной жертвой

Осенью 2017-го она вышла замуж за 30-летнего телеоператора Андрея, который полюбил ее такой, какая она есть. Шум вокруг этой истории уже стал затихать. Но после Нового года Сергей Семенов, отсидев год и месяц, вышел на свободу раньше срока - за хорошее поведение.

ГЕРОЙ ТОК-ШОУ

Через день после триумфального выхода с зоны он уже сидел в студии программы «Прямой эфир». Студийная публика в подавляющем большинстве своем встретила насильника как героя, словно он спас жизни людям, собой рискуя, а не надругался над девчонкой. Иные в студии даже плакали.

Сергей приехал на съемки с мамой Ольгой Викторовной и сестрой Катей. Его первым пригласили под камеры, родственники стояли за кулисами.

Сергей приехал на съемки с мамой Ольгой Викторовной и сестрой КатейФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Катя в черном обтягивающем платье, на модных лабутенах. Мама в цветастом платье, темных тонов. Она смотрела на маленький экран, по которому можно было наблюдать за происходящем в студии, и заметно волновалась. Вот Сергей отвечает на вопрос ведущего Андрея Малахова о том, как ему жилось на зоне. А вот кто-то кричит из зала что-то оскорбительное в сторону героя. Мать невольно сжимается, словно удар летит в нее, а в не сына.

Меня выводят в студию «четвертым героем». Термин такой у редакторов. И в этот момент я понимаю, что Шурыгиных здесь не будет. За всю их семью придется отдуваться мне, адвокату и еще одной женщине, которая искренне сочувствует Диане, считая Семенова сволочью.

Я сразу вспомнила, как вся семья Шурыгиных дала деру из студии Радио «Комсомольская правда» в марте прошлого года. Это был пик их нервного срыва и отчаяния, до которого довела дурная и нелепая слава. Ее они обрели с помощью того же Малахова.

Мой выход. Сажусь рядом с Семеновым и заявляю ему в лицо:

- Ты понимаешь, что сломал девочке жизнь?!

Семенов возмущенно отпрянул в сторону:

- Я сломал?! С чего вы взяли?

- Не только ей, но и себе…

Тут же начался шумовой хаос. Говорили, кричали почти все и сразу. Больше всех старался на камеру некто дядя Паша, который называл себя, по-моему, правозащитником. Он на этой программе права насильника защищал.

«Да вы со своим расследованием вообще ничего не поняли!» - вопил он, вскочив артистично с места. А вскакивал он постоянно. Таких на ток-шоу любят. Поднимают шумиху, а следовательно, и рейтинг.

Моим козырем в защите Дианы было все то же уголовное дело. В нем есть показания еще одного участника скандальной «вписки» Александра Рухлина, который рассказал следователю, что после надругательства над Дианой Семенов спустился в сауну и поделился с Рухлиным — там в комнате лежит легкодоступная девица, можешь, мол, с ней развлечься.

Как только я это произнесла, и Сергей, и Катя пошли в атаку:

- Почему-то мы этих показаний не видели!

- Потому что они вам невыгодны, - ответила я. - А вы (я указала пальцем на дядю Пашу) защитнички, оправдывая Семенова, скорее его толкаете на новые подобные преступления. Ведь он ничего не понял за этот год. Он приехал сюда не каяться, а жертву изображать.

Сергей Семенов, отсидев год и месяц, вышел на свободу раньше срокаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БЛУД - ГРЕХ

Тут против дяди Паши выступали другие эксперты. Одна мудрая женщина сказала очень правильную, на мой взгляд, фразу: «Диана — удобная жертва. Потому что ведет себя вызывающе. А потому она не вызывает жалости и ее удобно травить». Я бы добавила к тем словам - а Сережа держится сущим ангелом, скромным таким мальчишечкой, которого пожалеть так хочется. Только в тихом омуте, как известно, всякая нечисть водится.

Появилась в студии матушка, руководитель православного приюта для детей-сирот, которым Сергей пожертвовал свой гонорар за съемки. Летом к нему в колонию приезжала съемочная группа для записи интервью. Предложили заплатить денег, он согласился, но с условием, что деньги сразу переведут в какой-нибудь приют. Матушка поблагодарила Сергея за этот взнос, подарила ему икону святого покровителя Сергия Радонежского и напомнила всем участникам драмы, что блуд — смертный грех.

Но главным украшением всего разговора стали далеко не целомудренные съемки Дианы, где она словно стриптизерша крутится на шесте. Студия, как принято говорить, была в шоке: «Жертвы изнасилования так себя не ведут!». Теперь, думаю, нашим читателям будет понятен общий настрой программы.

После записи Семенов задержался в студии на фотосессию — с Андреем Малаховым, своими защитниками, поклонниками и поклонницами. Все радовались, и лицо Сергея светилось застенчивою улыбкой скромного героя «ну что я такого сделал, любой на моем месте поступил бы точно так же».

Я вот думаю, если бы общество осудило «героя», заставив его тем самым задуматься над своим грехом, возможно, что в будущем из него и вырос бы Человек. Только благодаря вот таким «защитникам и друзьям», которые поопасней любых врагов, вряд ли когда-то Сергей раскается.

Сергей Семенов держится сущим ангелом, которого хочется пожалетьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРИЕЗЖАЙ - ПОГОВОРИМ

А я заглянула в телефон, на экране сообщение от мамы Дианы - Наташи Шурыгиной: «Как прошла запись? Я волнуюсь за тебя. Приезжай — поговорим».

Наташа знала, что я пойду защищать их. Я написала ей об этом сразу, как получила приглашение на съемки. Более того, редакторы просили меня уговорить ее прийти в студию. Но Наталья резко отказалась: «К Малахову ни за какие деньги!». Но я до последнего надеялась, что она придет.

С Шурыгиными мы не виделись с момента их побега из нашей редакции. Общались по переписке и очень редко. Я поздравляла Наталью со свадьбой дочери, она меня с Новым годом.

- Ну как ты? - спросила меня Наталья при встрече.

- Если честно, не очень, - ответила я. - Снова шумиха поднялась. Жуть.

- Нападали на нас в студии?

- Не без этого. Плохо, что вас не было. Надо было соглашаться.

- К Малахову мы не пойдем.

- Чем он вас так обидел?

- Они не сработались с Дианой по его видеоблогу «Шуры-муры». Он хотел там снимать только ее, а взял интервью у Семенова. Дианка разозлилась. Хотя съемок там осталось очень много. И на венском балу, и в фитнес-клубе. Гимнастикой на пилоне она занималась для этого видеоблога.

- Это где она на шесте крутится? Не самые приличные съемки! Их сейчас в студии крутили.

- Ну надо же! Так это ее снимали специально для блога Малахова.

- Только из-за «Шур-мур» вы не хотите к нему в студию идти?

- Нет. Он нас ославил на всю страну.

Диана вышла замуж за 30-летнего телеоператора АндреяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПУСТЬ ПЛАТЯТ ЗА СОБСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ

- Наташа, позволь мне защитить его. Вы сами согласились на первую программу. Насильно никто вас туда не тянул.

- Ну да. Но нам очень нужны были деньги. Мы были совсем на мели. И в страшном сне представить не могли, к чему все это приведет. Настоящий ад.

- И он продолжается. Семенов освободился и пошел по ток-шоу.

- Значит, ни капли не раскаивается. Это страшно. Пусть ходит. А мы если и пойдем, то только за большие деньги. Прошлый год нас многому научил. Если хотят поднимать за наш счет рейтинг, пусть платят.

- Сколько?

- Много. Денег у нас как не было, так и нет. Как мы вообще выжили в этой ситуации! Вот представь, все закончилось. В мае мы сняли квартиру. Выходим в магазин, а нам пройти не дают. «Лживые овцы», «твари», «родители шлюхи»… Это самые цензурные выражения. Лешку потом битой избили во дворе. Дианку ограбили прямо в подъезде. Летом я в Ульяновск поехала. Как же боялась там по улицам ходить! Но не будешь же вечно прятаться. Переборола себя, надела шорты, топик и поехала по берегу Волги на велосипеде. Плевать на всех. Выживем!

- У Дианы семейная жизнь налаживается?

- Муж Андрей любит ее. Я это вижу. И она его тоже.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Очевидно, история Семенова и Шурыгиной выходит на второй виток славы и снова приковывает огромное внимание публики. Следовательно, СМИ посвятят ей еще немало ток-шоу, сюжетов и публикаций, превращая в дурдом жизнь обеих несчастных семей.

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