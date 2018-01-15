2018-01-15T18:46:46+03:00
Спорт

«Спартак» обвинили в расизме

Неудачная шутка футболиста стала причиной международного скандала [видео]
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Неизвестно, что теперь ждет «Спартак» и Георгия Джикию. Фото: Сергей Бобылев/ТАССНеизвестно, что теперь ждет «Спартак» и Георгия Джикию. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Развивается странный скандал, в который угодил московский «Спартак». Напомним, что на днях защитнику «красно-белых» Георгию Джикии доверили вести твиттер клуба. В нем он разместил короткое видео, где его партнеры по команде бразильские легионеры Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо тренируются и улыбаются под ярким солнцем ОАЭ, где сейчас находятся на сборах. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», - со смехом прокомментировал кадры Джикия. И тут же превратился в чуть ли не главного расиста российского футбола.

Сотрудники клуба не увидели никакого подтекста в словах игрока, и запись была размещена сотрудниками клуба в официальном твиттер-акаунте российского футбольного клуба и снабжена таким же броским заголовком. Но западные СМИ не оценили шутку футболиста. Британские журналисты обрушились с обвинениями на «Спартак». «Вот как обращаются с чернокожими игроками в российском клубе!», - писали британцы. Международная федерация футбола (ФИФА) тоже обнаружила в реплике криминал: «ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным «твиттером» «Спартака», - говорится в заявлении организации. Но влезать в спор она не намерена: «Данный случай входит в зону ответственности Российского футбольного союза».

«Что тут сказать, очевидная глупость», – коротко прокомментировал ситуацию валделец «Спартака» Леонид Федун. А его клубу экстренно пришлось тушить скандал. Скандальное сообщение было удалено, а спартаковские бразильцы вместе с Джикия записали новое видео. «У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», - говорит на нем Джикия. А Адриано добавляет: «Это мой брат, мой друг. Легенда «Спартака». Я люблю тебя, мой друг!».

Неизвестно, что теперь ждет «Спартак» и Георгия Джикию. В РФС пока не знают, как реагировать на ситуацию, но она скорее всего будет рассмотрена Контрольно-дисциплинарным комитетом. В российском футболе были прецеденты, когда Игорь Гамула, являвшийся главным тренером «Ростова», за шутку такой же направленности был дисквалифицирован на 5 матчей чемпионата России.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Измазались в шоколаде

Андрей ВДОВИН

Давайте прямо: в этой истории и пресс-служба «Спартака» глупо подставилась. Если бы слова Джикии просто остались на видео, никто бы так не первозбудился. А их вытащили и поставили заголовком к видео, и оно тут же стало скандальным. И все потому, что и «Спартак» и весь российский спорт пока не понимает одну простую вещь: дайте хоть маленький шанс, крошечную зацепку, и вас в кровавую отбивную раскатают, вне зависимости, заслуживаете вы этого или нет (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Полиция Лондона начала расследование смерти солистки The Cranberries
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Журналиста RT France не пустили на пресс-конференцию в Елисейский дворец
Возле посольства Индии в Афганистане разорвалась ракета
ЦИК готов рассмотреть жалобу КПРФ на освещение кампании Грудинина на ТВ
В Минобороны РФ подтвердили сопровождение российских Ту-160 британскими и бельгийскими истребителями
Глава Минобрнауки на месте разберется в причинах поножовщины в пермской школе
Власти Украины сняли санкции с российского поставщика антрацитового угля
Умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries
МИД Венгрии обеспокоен ограничениями прав нацменьшинств на Украине
Петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы
Перехваченные бельгийскими ВВС Ту-160 ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве
Британская балерина в 80 лет сумела сдать экзамен по танцам
Памфилова: Максимальное число кандидатов на выборах президента РФ не превысит 19 человек
Анкара обвинила США в попытке создать террористическую армию на севере Сирии
«Газпром» не намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
На рудниках в Африке нашли пятый по величине алмаз в мире
"Заминировавший" Курский вокзал мужчина получил четыре года колонии
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и кризис на Украине
В Вашингтоне в метро поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов
Ксения Собчак: «Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви?»
После резни в Перми могут быть усилены меры безопасности в школах
В Москве более тысячи человек эвакуированы из горящей электрички
Ксения Собчак: Приватизация 90-х была сделана, чтобы забрать власть у «красных директоров»