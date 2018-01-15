«Спартак» обвинили в расизме

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:46:46+03:00

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Развивается странный скандал, в который угодил московский «Спартак». Напомним, что на днях защитнику «красно-белых» Георгию Джикии доверили вести твиттер клуба. В нем он разместил короткое видео, где его партнеры по команде бразильские легионеры Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо тренируются и улыбаются под ярким солнцем ОАЭ, где сейчас находятся на сборах. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», - со смехом прокомментировал кадры Джикия. И тут же превратился в чуть ли не главного расиста российского футбола.

Сотрудники клуба не увидели никакого подтекста в словах игрока, и запись была размещена сотрудниками клуба в официальном твиттер-акаунте российского футбольного клуба и снабжена таким же броским заголовком. Но западные СМИ не оценили шутку футболиста. Британские журналисты обрушились с обвинениями на «Спартак». «Вот как обращаются с чернокожими игроками в российском клубе!», - писали британцы. Международная федерация футбола (ФИФА) тоже обнаружила в реплике криминал: «ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным «твиттером» «Спартака», - говорится в заявлении организации. Но влезать в спор она не намерена: «Данный случай входит в зону ответственности Российского футбольного союза».

«Что тут сказать, очевидная глупость», – коротко прокомментировал ситуацию валделец «Спартака» Леонид Федун. А его клубу экстренно пришлось тушить скандал. Скандальное сообщение было удалено, а спартаковские бразильцы вместе с Джикия записали новое видео. «У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», - говорит на нем Джикия. А Адриано добавляет: «Это мой брат, мой друг. Легенда «Спартака». Я люблю тебя, мой друг!».

Неизвестно, что теперь ждет «Спартак» и Георгия Джикию. В РФС пока не знают, как реагировать на ситуацию, но она скорее всего будет рассмотрена Контрольно-дисциплинарным комитетом. В российском футболе были прецеденты, когда Игорь Гамула, являвшийся главным тренером «Ростова», за шутку такой же направленности был дисквалифицирован на 5 матчей чемпионата России.

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Измазались в шоколаде

Андрей ВДОВИН

Давайте прямо: в этой истории и пресс-служба «Спартака» глупо подставилась. Если бы слова Джикии просто остались на видео, никто бы так не первозбудился. А их вытащили и поставили заголовком к видео, и оно тут же стало скандальным. И все потому, что и «Спартак» и весь российский спорт пока не понимает одну простую вещь: дайте хоть маленький шанс, крошечную зацепку, и вас в кровавую отбивную раскатают, вне зависимости, заслуживаете вы этого или нет (подробности)