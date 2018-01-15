К «Школе медиа-волонтера» «Комсомольской правды» присоединились Арина Шарапова и Институт кино и телевидения

15 Янв. 2018 2018-01-15T20:12:25+03:00

Школа искусств и медиатехнологий телеведущей Арины Шараповой и Институт кино и телевидения (ГИТР) поддержали наш образовательный проект Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наши ученики смогут не только изнутри узнать, как работают газета, сайт и радио «КП», но и получить полноценную картину современной журналистики

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Образовательный проект, который «Комсомольская правда» и «Мосволонтер» запускают для обучения добровольцев, поддержали Школа искусств и медиатехнологий Арины Шараповой и Институт кино и телевидения (ГИТР).

Напомним, учениками в нашей «Школе медиа-волонтера» станут московские добровольцы: активные и неравнодушные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам. Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли узнавать об этих делах, о благотворительных акциях и проектах, которые проходят в городе, и к которым может присоединиться каждый. Мы хотим «подарить голос» волонтерам. В нашей школе ребята смогут изнутри узнать, как работает одно из ведущих СМИ страны, понять основы и принципы современной журналистики, а кто-то, возможно, найдет дело своей жизни.

В первый набор «Школы медиа-волонтера» войдут три десятка активистов московских волонтерских организаций. Их ждут встречи и беседы с нашими журналистами, фотографами, редакторами... Студенты пройдут практику на сайте kp.ru и Радио «Комсомольская правда».

А получить полноценную картину, весь объем знаний о современных СМИ, студентам помогут наши партнеры.

Школа искусств и медиатехнологий знаменитой телеведущей Арины Шараповой вот уже четвертый год помогает талантливым школьникам найти свой путь в профессии. Здесь ребята от 10 до 17 лет узнают азы теле- и радиожурналистики, актерского мастерства и даже изучают секреты создания успешного видеоблога. Школьники учатся правильно и грамотно говорить, держаться на публике, брать интервью и работать в кадре. Для них устраивают экскурсии в редакции известнейших СМИ страны, встречи с практикующими журналистами, помогают готовиться к творческому конкурсу в профильные вузы.

Институт кино и телевидения (ГИТР) работает в Москве с 1994 года. Здесь студенты изучают режиссуру кино и телевидения, цифровую журналистику, мастерство кинооператора и звукорежиссера, живопись, графику, секреты продюсирования в визуальных искусствах. С первого же курса студенты получают возможность воплощать полученные знания на практике: институт располагает несколькими съемочными павильонами, двумя студиями для обработки звука, большим количеством видео и звукового оборудования, осветительной техники.

Первый набор приступит к занятиям в "Школе медиа-волонтера" уже в конце января. Им предстоят шесть интереснейших месяцев, за которые они смогут познакомиться со всеми аспектами современной журналистики. И мы надеемся, что это - лишь начало большого пути.

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