Иван Едешко: В ночь после победы мы даже пива не пригубили!

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:14:22+03:00

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По нашим коридорам шел Иван Иванович Едешко, автор знаменитого паса Александру Белову за три секунды до финальной сирены. Через 45 лет слава снова вернулась к Едешко, о нем знает вся страна, которая смотрит фильм «Движение вверх».

- Ваня! Едешко! - кричит Иван Иванович, и к нему подходит Кузьма Сапрыкин, исполнитель роли Ивана Едешко в фильме. И вот теперь настоящий Едешко своим именем в жизни называет Едешко киношного. А еще к нам заглянул Александр Ряполов, сыгравший Алжана Жармухамедова.

«Наступили на линзу»

- Иван Иванович, сейчас много спорят о том, похож ли Гаранджин в исполнении Машкова на настоящего Владимира Петровича Кондрашина? Вам как показалось?

Иван Едешко: - Создать образ Кондрашина сложно. Он был сам в себе, гений, тренер от бога. У него было трудное детство, он блокаду пережил. И это все в нем копилось. И все это передать очень непросто. Но Машков это сделал блестяще. Его герой - психолог, любит ребят, любит семью, заботится обо всех, рискуя собой, рискуя всем. Ну и, естественно, он любил баскетболистов. Я пришел в сборную в 1970 году, мы стали чемпионами Универсиады, потом чемпионами Европы, а потом олимпийскими чемпионами. Затем - чемпионами мира. То есть практически все звания мы завоевали с Кондрашиным. И Кондрашина сняли с должности, когда мы заняли 3-е место на Олимпиаде в 1976 году. За третье место! Сейчас за такой результат дают звания, награды, машины...

- Александр, в фильме есть момент, когда у вашего героя, Алжана Жармухамедова, выпадает линза. Это ведь отчасти реальная история?

Александр Ряполов: - Я человек с абсолютным зрением и никогда в жизни не носил линзы. И в фильме это был первый опыт - мне еще изменили цвет глаз в фильме, сделав карими. Не всегда было удобно, глаза воспалялись... У гримера всегда были под рукой специальные капли для меня. У Алжана Жармухамедова действительно зрение плохое. Линз в Мюнхене у него еще не было. Ему их чуть ли не первому в стране сделали из оргстекла в 1973 году. И во время одной из игр линза выпала, на нее кто-то наступил, и потом эта линза серьезно испортила Алжану Мусурбековичу зрение, пришлось делать операцию.

- Кузьма, вы человек довольно высокого роста, но все-таки не гигант. Но в фильме вы смотритесь выше! Чудеса кино?

Кузьма Сапрыкин: - Наверное, можно уже раскрыть некоторые секреты. Мы снимались в таких больших кожаных ботинках на огромных, сантиметров по 10, каблуках. Мы такими крутыми были! И рядом, под нами, ходит маленький такой Машков...

А. Р.: - Важно было показать, что баскетболисты - это титаны, исполины, люди, которые намного больше, чем обычные люди. И это удалось.

Про три секунды

- Владимир Гомельский в своей книге пишет, что вам, Иван Иванович, удалось сделать пас, потому что ваш оппонент шагнул назад, неправильно поняв указание судьи. Это стало решающим моментом?

И. Е.: - Эти три секунды действительно были очень сложные. При любом раскладе проигрышная ситуация. И над нами в этот момент был Господ (Иван Едешко говорит именно «Господ», и это звучит так весомо, что мы не решились поправлять слово в тексте. - Ред.).

Когда я стоял с мячом за лицевой линией, игрок подошел ко мне и мешал руками отдать передачу. Тогда судья показал ему, что вот есть как бы стена и туда нельзя переносить руки. Он не понял и совсем отошел. И тогда у меня появилось пространство отдать хороший пас.

По мне, было 35 процентов вероятности его отдать. Еще меньше шансов поймать этот мяч было у Александра Белова. Мяч летит с силой, а он находился в окружении двух американцев. И еще нужно было справиться с волнением и забить... Это Господ.

- Что вы чувствовали, когда стояли с мячом за три секунды до сирены?

И. Е.: - Рассказать правду? Сначала все мы были в какой-то агонии... Проигрывать матч, в котором мы постоянно вели в счете... Но потом Кондрашин четко поставил задачу. Надо сделать так, так и так. И когда у меня в руках оказался мяч, все это ушло - и агония, и мысли, а был только вот этот момент.

- 45 лет прошло с того матча, а героями, о которых говорит вся страна, вы стали только сейчас. Не обидно?

И. Е.: - Нисколько не обидно, потому что популярность была уже тогда. Мы сразу это не поняли, где-то через полгода оценили, какое большое дело сделали. Как ни странно, мы были более популярны в Испании, в Италии, в Израиле... Сожалею я только об одном: мы не подхватили тогда успех нашего баскетбола, чтобы открыть школы, интернаты, сделать что-то для этого вида спорта.

Отпраздновали по-русски

- Владимир Машков рассказывал, что он смотрел этот матч вместе со своим отцом. И помнит, как они вместе со всем домом радовались... А как вы провели эти два дня после победы?

И. Е.: - По плану в Мюнхене мы должны были занять второе место. То есть за поражение нас бы никто ругать не стал, и мы приготовились отметить после финала. Перед матчем закупили баварское пиво... Думали: как уж окончится - не важно. Но дома уже в холодильнике нас ждет пиво, сосиски баварские, еще что-то... Но после игры мы узнали о протесте американцев, о возможной переигровке. Какое уж тут пиво, если завтра снова играть? А потом наш второй тренер сказал: «Переигровка!» Взял мхатовскую паузу и добавил: «Через четыре года в Монреале». И вот тут мы отпраздновали по-русски, от души.

- А сцена на таможне, где вас киношного ловят на перевозке чемодана мохера. Вы правда вяжете?

И. Е.: - Нет, не вяжу (смеется). Но мохер возил для друзей. Там как-то раз в три года менялось, что нужно везти. То мохер, то болонью, то пластинки... Одну легкоатлетку проверяли, а у нее была набита сумка мохером. Настолько плотно, что, когда таможенник попросил ее открыть, оттуда веер до потолка! Ей говорят: так, чья это сумка? Она говорит: не моя. А внизу лежит майка с ее номером... Были разные периоды жизни, когда мы все что-то возили. Что-то нужно было купить домой, жене и ребенку. Ну и какой-то маленький бизнес сделать... Все это было.

- От американцев ждали провокаций во время турне по США?

И. Е.: - Когда мы играли в Америке, там вообще русских не видели и не слышали о нас ничего. В одном городе вместо нашего гимна включили «Боже, царя храни»... Русский для них был такой: ушанка, фуфайка, ППШ, валенки, рычащее лицо. Железный занавес. И мы точно так же относились к американцам.

- Александр, вы же не профессиональный актер?

А. Р.: - Нет, я играл в баскетбол, и меня совершенно случайно увидел режиссер фильма, предложил попробоваться на роль Жармухамедова. Теперь вот мне ежедневно пишут тысячи людей! Спрашивают совета, как им заняться баскетболом, что для этого нужно... И пишут не только баскетболисты, а вообще спортсмены. Говорят, что благодаря этому фильму они были смотивированы, они понимают, что им нужно в десять, в сто раз больше трудиться, чтобы добиться успеха. Многие родители пишут, что их дети попросились в баскетбол теперь. И это замечательно! Мы надеемся, что будет какая-то волна... И интерес к баскетболу наконец-то возрастет.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Сборная СССР - олимпийские чемпионы Мюнхена 1972 года

Анатолий Поливода (№ 4), «Строитель» (Киев), род. в 1947 г. После окончания игровой карьеры работал тренером, преподавал. Сейчас пенсионер, живет в Миргороде, Полтавская область, Украина. Имеет двух дочерей.

Сергей Коваленко (№ 12), «Строитель» (Киев), ЦСКА, 1947 - 2004, после завершения карьеры тренировал, потом был владельцем фирмы по продаже стройматериалов. Его сыграл Иван Орлов.

Модестас Паулаускас (№ 5), «Жальгирис» (Каунас), род. в 1945 г., капитан сборной СССР (1969 - 1974), тренер профессиональных клубов, сейчас работает с детьми. Женат, сын играл за дубль ЦСКА. В фильме роль Паулаускаса сыграл Джеймс Тратас.

Зураб Саканделидзе (№ 6), «Динамо» (Тбилиси), 1945 - 2004. После завершения карьеры работал тренером. Его роль исполнил Иракли Микава.

Михаил Коркия (№ 11), «Динамо» (Тбилиси), 1948 - 2004. Работал тренером, занимался бизнесом, был совладельцем футбольного клуба «Торпедо» (Кутаиси). Умер через месяц после смерти Саканделидзе. Его роль в фильме исполнил Отар Лордкипанидзе.

Алжан Жармухамедов (№ 7), ЦСКА (Москва), род. в 1944 г. Воспитанник СКА (Ташкент), во время работы на заводе лишился фаланг двух пальцев. После завершения карьеры игрока работал тренером. В фильме Жармухамедова сыграл Александр Ряполов.

Сергей Белов (№ 10), ЦСКА (Москва), 1944 - 2013. Один из лучших баскетболистов XX века, знаменитый тренер, был президентом Российской федерации баскетбола, главным тренером сборной России. Зажигал огонь Олимпийских игр 1980 года. Первый неамериканец, вошедший в баскетбольный Зал славы (США). Его роль в фильме исполнил Кирилл Зайцев.

Сборная СССР - олимпийские чемпионы Мюнхена 1972 года.

Иван Едешко (№ 9), ЦСКА (Москва), род. в 1945 г. Автор той самой знаменитой передачи, после которой Александр Белов забил победный мяч. Заслуженный тренер СССР и России. В фильме Ивана Ивановича сыграл Кузьма Сапрыкин.

Александр Болошев (№ 8), «Динамо» (Москва), 1947 - 2010. После окончания игровой карьеры тренировал, работал замгендиректора БК «Химки». Эту роль исполнил Егор Климович.

Геннадий Вольнов (№ 13), ЦСКА, «Динамо» (Москва), 1939 - 2008. После окончания карьеры преподавал.

Иван Дворный (№ 9), «Уралмаш» (Свердловск), 1952 - 2015. Прервал карьеру из-за судебного приговора. Продолжил играть, но на прежний уровень не вышел. Занимался пчеловодством. Работал слесарем, потом в пожарной части. В 2012 - 2015 гг. - президент Федерации баскетбола Омской области.

Александр Белов (№ 14), «Спартак» (Ленинград), 1951 - 1978. Один из самых выдающихся баскетболистов в истории СССР. Автор победного броска в финале Олимпиады-1972. В фильме его роль исполнил Иван Колесников.

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