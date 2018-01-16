Спортивные достижения СССР, про которые можно снять фильм или сериал

16 Янв. 2018 2018-01-15T16:58:53+03:00

После оглушительного успеха фильма «Движение вверх» мы решили вспомнить другие спортивные достижения минувших лет, которые можно было бы экранизировать

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До «Движения вверх» в прокате с успехом прошла хоккейная лента «Легенда № 17». Вообще в истории нашего спорта было полно грандиозных побед и противостояний. И они достойны того, чтобы о них вспомнили и снимали фильмы.

«Пусть сами впишут свою зарплату»

Евро-1960. Первый чемпионат Европы по футболу выиграла сборная СССР.

Это самое легендарное время в истории нашего футбола. Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник, Валентин Иванов, Валентин Бубукин... Это не просто имена - это история и готовый сюжет.

К Евро-1960 советская сборная готовилась в доме отдыха ЦК КПСС, на тренировки то и дело приходили Ворошилов и Буденный. Яшин и Понедельник жили в отдельном доме, где до них обитал пленный фельдмаршал Паулюс. Кстати, Понедельник из-за травмы играл в наколеннике, а болельщики думали, что эта черная повязка - предупреждение: с этой ноги его удар смертельно опасен.

Или вот вам еще история: возле каждой советской команды в то время вились менеджеры разных фирм и предлагали за 200 франков надеть на игру бутсы их производства. Валентин Бубукин взял деньги со всех сразу - и на фотографирование пришел с бутсой Аdidas на одной ноге и Puma - на другой.

Марсель и поездка в замок Иф перед полуфиналом. Париж, дождь, победа в финале над Югославией. А потом празднование на Эйфелевой башне! Во время банкета к нашей сборной подошел Сантьяго Бернабео - тот самый легендарный президент «Реала», чьим именем сейчас назван стадион в Мадриде. Он протянул стопку контрактов Яшину, Бубукину, Нетто и Понедельнику со словами: «Пусть сами впишут суммы своей зарплаты в «Реале»...

Вы еще думаете, что это не сюжет для фильма?

Шах с аварией

Матч за шахматную корону 1984/85. Карпов - Каспаров.

Противостояние двух «К» овеяно множеством легенд. Два шахматных гения-антипода (и по стилю игры, и по манере поведения) всю свою блестящую карьеру жили как кошка с собакой. Перед очередным их матчем Анатолия Карпова западные журналисты спросили:

- Что бы вы сделали, если пришли в ресторан, а там оказалось только одно свободное место - за столом, где сидит Каспаров?

- Я могу не есть три дня, - ответил Карпов.

Но самым напряженным был их первый матч 1984 - 1985 годов. Опытный Карпов отстаивал звание чемпиона, молодой Каспаров рвался к победе. В Москве в Колонный зал Дома союзов, где играли гроссмейстеры, стояли огромные очереди. А матч до шести побед все не кончался и длился более пяти месяцев - с 9 сентября по 18 февраля!

Анатолий Карпов по дороге на одну из партий попал в аварию. Фото: Валерий ЗУФАРОВ/TASS

Карпов уверенно захватил лидерство и вел после 9-й партии 4:0. Потом было 17 ничьих, после чего Карпов по дороге на 27-ю партию... угодил в аварию. Водитель черной «Волги» не справился с управлением, машину развернуло на гололеде, выбросило на встречку, и она врезалась в бордюр... Встряска пошла Карпову на пользу, и он ту партию выиграл. 5:0 - разгром! Оставалось набрать всего одно очко, чтобы сохранить титул. Но навалилась страшная усталость, и удача отвернулась от действующего чемпиона мира. Карпов жаловался, что ему откровенно мешали: во время его ходов в зале кашляли как по команде. Карпов стал ошибаться, и Каспаров перехватил инициативу, размочив счет в 35-й партии.

А потом претендент выиграл две партии подряд. Счет после 48-й партии стал 5:3. И здесь матч был прекращен. Приказ шел из ЦК КПСС, где у каждого из шахматистов были свои болельщики.

Однако Каспарову все-таки удалось взять свое: уже в конце 1985 года он стал 13-м чемпионом мира.

К слову, из-за мероприятий, проводившихся в Колонном зале Дома союзов, партии не раз откладывались. Игры прерывали то из-за сессии Академии наук, то из-за похорон маршала Устинова... Там же, в Колонном зале, вскоре после окончания матча страна провожала в последний путь генерального секретаря ЦК КПСС Черненко.

Словом, это вам даже не сюжет для фильма, а целый сериал.

«Забивай! Я тебя умоляю!»

Олимпиада-1988. Последний триумф советского футбола.

Игры-88 - особенные. После пропущенной из-за бойкота американской Олимпиады-84 сборная СССР готова была рвать и метать, но доказать, кто тут вне конкуренции. И «золото» завоевали даже футболисты. В финале мы победили сборную Бразилии. На минуточку с Ромарио, Бебето и Тафарелом в составе! Победный гол оказался на счету Юрия Савичева в дополнительное время, когда бразильцы вжали нас в собственную штрафную. Но все решила одна контратака.

До сих пор все, кто смотрел эту трансляцию, не могут забыть крик комментатора Владимира Маслаченко: «Ну, Савичев, убегай, забивай! Я тебя умоляю!» Тот не подвел. Но на самом деле было два брата-близнеца Савичевых. Николая не взяли на Олимпиаду, Юрий стал ее героем. Чем не сюжет? И декорации могут быть потрясающими. Например, перед турниром сборную СССР принимали в Ватикане, и главный ее тренер Анатолий Бышовец удостоился аудиенции Папы Римского. Вы только представьте: 1988 год, СССР еще жив, а тут советский тренер о чем-то долго разговаривает с главой католической церкви Иоаном Павлом II...

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