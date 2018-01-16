16 Янв. 2018 2018-01-16T20:22:21+03:00

Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские депутаты не смогли согласовать поправки к документу во втором чтении

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Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 18 января. Об этом сообщил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

По словам парламентария, принятие закона затягивается из-за большого количества поправок, которые не могут пройти голосование.

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время идёт. Закона про деоккупацию сегодня уже не будет. Признание России агрессором переносится на четверг», - написал Арьев на своей странице в Facebook.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть еще почти 200 поправок к документу.

Ранее депутаты Рады отказались принять поправку, которая признает ДНР и ЛНР террористическими организациями — ее поддержали только 76 из 340 присутствующих парламентариев.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось акциями протеста украинских националистов у здания Верховной Рады. В результате беспорядков пострадал один полицейский.