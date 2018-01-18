2018-01-18T18:01:37+03:00
Звезды

Семья Олега Табакова отрицает, что вызывала к нему священника

Однако, состояние заслуженного артиста РФ остается тяжелым
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
С актером постоянно рядом находится его супруга Марина ЗудинаС актером постоянно рядом находится его супруга Марина ЗудинаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Накануне в прессе появилась информация, что состояние Олега Табакова остается стабильно тяжелым и что семья актера уже несколько раз приглашала в Первую градскую больницу священника. Однако, уже скоро близкие худрука МХТ им. Чехова эту информацию опровергли.

Напомним, состояние любимого актера миллионов россиян ухудшилось 7 января, его перевели из обычной палаты в реанимацию и вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С ним постоянно рядом находится его супруга Марина Зудина и постоянно навещают близкие друзья.

В больницу 82-летний Олег Павлович попал с тяжелой формой воспаления легких. Какое-то время артист провел в реанимации, затем ему сделали операцию по установке специальной трубки, которая помогает пациенту дышать.

К слову, точных данных о том, что стало причиной воспаления, по-прежнему нет. «Комсомолка» ранее писала, у Табакова нагноился зубной имплантат, актер проходил лечение в частной клинике, где врачи запустили воспалительный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для больного Олега Табакова вызвали немецких врачей

По словам Печатникова, ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные (подробности)

Олег Табаков болен сложной деструктивной пневмонией

Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для больного Олега Табакова вызвали немецких врачей

По словам Печатникова, ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные (подробности)

Олег Табаков болен сложной деструктивной пневмонией

Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева: «С Борисом Ельциным нас породнило несчастье»
Знаменитая актриса на творческом вечере в Ельцин-центре рассказала, о том, как называл ее Эльдар Рязанов, почему ей пророчили роли доярки и какое несчастье породнило ее с семьей Первого президента России.
Премия Оскар 2018 за лучший фильм на иностранном языке
Совсем недавно было объявлено, что "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева входит в шорт-лист кандидатов на престижную премию Оскар 2018 года в категории лучший иностранный фильм. Пока не выбрали победителей, "КП" рассказывает в чем суть этой н
Премия Оскар 2018 за лучший документальный фильм
В марте 2018 года будут объявлены номинанты на премию Оскар 2018 года в категории лучший документальный фильм. В преддверии объявления победителей Комсомолка рассказывает историю и интересные факты об этой премии
Прогнозы на Оскар 2018: кто является главным претендентом на получение кинопремии? Гадаем по «Золотым глобусам»
Кинообозреватель «КП» дает прогноз, о каких фильмах мы будем слышать на протяжении еще трех месяцев, до тех пор пока не будут вручены награды премии Оскар 2018 года
Новости 24
«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США
Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России
В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место
Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами
Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета
Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками
Трамп назвал самую опасную страну мира
Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске
На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты
В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича
ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы
Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына
Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг
Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР
Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе
Немцы смастерили летающую ванну
Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции
Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером
Песков заявил, что всегда говорит правду