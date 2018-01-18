Семья Олега Табакова отрицает, что вызывала к нему священника

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:01:37+03:00

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Накануне в прессе появилась информация, что состояние Олега Табакова остается стабильно тяжелым и что семья актера уже несколько раз приглашала в Первую градскую больницу священника. Однако, уже скоро близкие худрука МХТ им. Чехова эту информацию опровергли.

Напомним, состояние любимого актера миллионов россиян ухудшилось 7 января, его перевели из обычной палаты в реанимацию и вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С ним постоянно рядом находится его супруга Марина Зудина и постоянно навещают близкие друзья.

В больницу 82-летний Олег Павлович попал с тяжелой формой воспаления легких. Какое-то время артист провел в реанимации, затем ему сделали операцию по установке специальной трубки, которая помогает пациенту дышать.

К слову, точных данных о том, что стало причиной воспаления, по-прежнему нет. «Комсомолка» ранее писала, у Табакова нагноился зубной имплантат, актер проходил лечение в частной клинике, где врачи запустили воспалительный процесс.

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Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)

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Олег Табаков болен сложной деструктивной пневмонией

Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)