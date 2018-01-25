2018-01-25T17:02:29+03:00
Спорт

Иван Букин написал открытое письмо в МОК

Фигуриста, выступающего в паре с Александрой Степановой, не допустили до Олимпиады
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фигурист Иван Букин с бронзовой медалью Чемпионата Европы по фигурному катанию, январь 2018 года.Фигурист Иван Букин с бронзовой медалью Чемпионата Европы по фигурному катанию, январь 2018 года.Фото: REUTERS
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"Меня зовут Иван Букин. Я – член сборной команды России по фигурному катанию на коньках и сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, который выступал в паре с Натальей Бестемьяновой. Моя мама тоже бывшая фигуристка.

Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами.

Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде.

Игры в Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на Чемпионате Европы в Москве.

Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане.

Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, предоставив мне возможность принять участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года".

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