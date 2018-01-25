2018-01-25T17:04:08+03:00
Спорт

Антон Шипулин о своем недопуске на Олимпиаду: «Ответа от МОК не получил»

Биатлонист просит объяснить решение Международного олимпийского комитета
Сергей КИРИЛЛОВ
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Антон Шипулин на трассах Сочи, 2014 год.Антон Шипулин на трассах Сочи, 2014 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На днях нашего лучшего биатлониста Антона Шипулина Международный олимпийский комитет не допустил до Игр-2018 в Пхенчхане. Спортсмен хранил молчание и вот сегодня написал в соцсетях:

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! - пишет Шипулин. - Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.

Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!»

Напомним, что вместе с Шипулиным из олимпийских списков были вычеркнуты и два других наших биатлонист - Алексей Волков и Евгений Гараничев. А это значит, что наша команда остается на Олимпиаде не только без лидеров, но и вообще без эстафеты, где у нас был шансы на победу.

Кстати, открытое письмо в Международный олимпийский комитет написал и фигурист Иван Букин, которого также не допустили до игр.

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