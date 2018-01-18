2018-01-18T15:09:08+03:00
Звезды

В Минкульте объяснили, почему прах Шаинского до сих пор не предан земле

Стали известны точные дата, время и место похорон гениального детского композитора
Петр СИМОНОВ
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Композитор Владимир Шаинский. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий БелоусовКомпозитор Владимир Шаинский. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
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Владимир Шаинский до сих пор не похоронен. Он скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего, где жил последние 10 лет своей жизни.

У Владимира Яковлевича было серьезное заболевание. Несколько лет назад Шаинскому делали операцию по удалению опухоли, что существенно продлило ему жизнь. За несколько месяцев до смерти композитор снова оказался в больнице. По словам его коллеги Григория Гладкова, в клинике Шаинский лежал с сентября 2017-го. Свой последний 92-й день рождения композитор отметил в больничной обстановке.

Сразу после скорбных известий из-за океана стало известно, что его 51-летняя супруга Светлана с семьей не имеет возможности самостоятельно организовать похороны знаменитого российского композитора на родине и ждет «предложений из России». Многие сделали вывод, мол, у семьи Шаинских нет материальной возможности транспортировать тело. Затем Андрей Малахов на своей программе в память о композиторе поднял вопрос о месте захоронения Владимира Яковлевича на всю страну, мол, теперь ответ за властями. Друзья, коллеги, соратники и почитатели творчества Шаинского сделали массу заявлений о том, что композитора необходимо похоронить именно в России.

Реакцию властей в конце прошлого года озвучил мэр Москвы Сергей Собянин — Владимир Шаинский будет покоиться на Троекуровском кладбище столицы. Остался вопрос с тем, когда это будет сделано. Из-за продолжительных новогодних каникул церемония прощания с композитором в Москве продолжала откладываться. Более того, тема того, почему Троекуровское, а не Новодевичье, продолжала муссироваться в СМИ с участием вдовы композитора, обозначившей свое недовольство таким решением. Теперь же чиновники озвучили точные место, дату и время похорон гениального музыканта.

- На сегодняшний день достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11.00 до 13.00 в Московском доме композиторов, - сообщил Александр Журавский, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации. - Похороны состоятся в 14.00 на Троекуровском кладбище. Столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе с празднованием католического Рождества.

В последний путь композитора проводит почти вся его семья. Из США в Москву прилетит вдова Светлана Шаинская, из Израиля - старший 46-летний сын Иосиф от второго брака. На траурной церемонии будет его младший 30-летний сын Вячеслав. Из-за проблем с документами на похоронах не сможет присутствовать только его 26-летняя дочь Анна, постоянно живущая в Америке.

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

Владимир Шаинский Попурри из популярных песен.Умер Владимир Шаинский, автор всенародно любимых детских песен

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