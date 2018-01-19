“ВКонтакте” заявила о блокировке контента с призывами к экстремизму и насилию после нападения в Бурятии
“ВКонтакте” ведет мониторинг и блокирует контент, содержащий призывы к насилию и экстремизму.
“Сеть “ВКонтакте” решительно выступает против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют - как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб. Мы внимательно следим за этой темой, проводим проактивный мониторинг подобных сообществ, внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и передаем в службу модерации все ссылки”, - сообщает пресс-служба “ВКонтакте”.
Представители соцсети подчеркивают, что каждый пользователь может сообщить об экстремистском контенте, нажав на кнопку “Пожаловаться”.
Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил о том, что Роскомнадзор начнет блокировку групп в соцсетях, в которых есть призывы к насилию в школах. Решение было принято после ряда инцидентов в российских школах за последнюю неделю. Последний из них произошел 19 января в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Ученик девятого класса напал с топором на учеников 7-го класса и поджег учебное заведение с помощью “коктейля Молотова”. Пострадали шесть учеников и одна учительница.
КСТАТИ
Минкомсвязь: блокировка групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах, начнется 19 января
Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
По словам замминистра, блокировка начнется 19 января усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей (подробности)
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