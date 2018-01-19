2018-01-19T14:28:14+03:00
Умные вещи

“ВКонтакте” заявила о блокировке контента с призывами к экстремизму и насилию после нападения в Бурятии

По словам представителей соцсети, они делают это по собственной инициативе
Вячеслав ПУШКАРЕВ
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Представители соцсети Вконтакте подчеркивают, что каждый пользователь может сообщить об экстремистском контенте, нажав на кнопку “Пожаловаться”.Представители соцсети Вконтакте подчеркивают, что каждый пользователь может сообщить об экстремистском контенте, нажав на кнопку “Пожаловаться”.Фото: Анастасия Осипова
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“ВКонтакте” ведет мониторинг и блокирует контент, содержащий призывы к насилию и экстремизму.

“Сеть “ВКонтакте” решительно выступает против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют - как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб. Мы внимательно следим за этой темой, проводим проактивный мониторинг подобных сообществ, внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и передаем в службу модерации все ссылки”, - сообщает пресс-служба “ВКонтакте”.

Представители соцсети подчеркивают, что каждый пользователь может сообщить об экстремистском контенте, нажав на кнопку “Пожаловаться”.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил о том, что Роскомнадзор начнет блокировку групп в соцсетях, в которых есть призывы к насилию в школах. Решение было принято после ряда инцидентов в российских школах за последнюю неделю. Последний из них произошел 19 января в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Ученик девятого класса напал с топором на учеников 7-го класса и поджег учебное заведение с помощью “коктейля Молотова”. Пострадали шесть учеников и одна учительница.

КСТАТИ

Минкомсвязь: блокировка групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах, начнется 19 января

Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

По словам замминистра, блокировка начнется 19 января усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей (подробности)

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