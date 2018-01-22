До свидания, мальчики

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:08:17+03:00

Сейчас появляются ульяновские курсанты, исполняющие женский танец. Комментаторы, хлопающие в ладоши и орущие, мол, что такого, Россия не развалится от этого Фото: скриншот видео

Наш колумнист Евгения Коробкова уверена, что и у танца ульяновских курсантов, и у всплеска насилия в школах, одна причина. Для мужчин в нашем обществе не остаётся нормальных ролей

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Отчего я так долго и нудно мусолю тему эротического танца курсантов-летчиков? Оттого, что довольно давно я наблюдаю за тем, как наших мужиков усиленно с младых когтей превращают в женщин. И этот тверк, как я считаю, вовсе не безобидное нечто.

Процесс пошёл с девятого класса. Когда мы участвовали в разной школьной самодеятельности типа «Ученик года» постановке сценок к праздникам. Уже тогда проявилась тенденция. В сценках считалось офигенно смешным, если какой-нибудь мальчик, соорудив себе фальшивые сиськи, изобразит учительницу, или завуча, или одноклассницу. Все зрители прям умирали со смеху, а тот класс, в котором больше мальчиков изображало девочек - конечно же, побеждал и получал заслуженный приз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635633" frameborder="0"></iframe> Видео скандального танца будущих лётчиков.Скандальный секс-клип будущих лётчиков ульяновского вуза бурно обсуждают в Интернете. Курсантам и руководству грозят увольнения и отчисления. А как вы считаете, нужно ли наказывать студентов?

Некоторым учителям это казалось пошлым. Они даже ругались. Но кому какое дело до учителей, когда по телеку беззубый Шура в трусах на босу ногу скачет и ещё «Кривое зеркало» двух мужиков, переодетых бабками показывает. И все смеются. Смешно же.

Школа, слава богу, закончилась. Поступаем мы в институт. И что вы думаете! Там тоже мужикам приходится в бабьи тряпки рядиться. Наступает посвящение в студенты с широким ассортиментом дурацких конкурсов. Типа, «Угадай мелодию» на раздевание (тогда остановились, раздев парня до трусов), конкурс «Сделай при помощи макияжа из своего мальчика - девочку». Ну и самый запомнившийся конкурс - это надевание пьяными мальчиками женских колготок. Герой мероприятия, староста группы «Промышленное и гражданское строительство», отличился. Будучи пьяным, юноша сел на край сцены и толкал ноги в колготки, на манер того, как мужики суют ноги в трико. При этом его яйца время от времени выглядывали из трусов, чем очень веселили окружающих и вызывали бурные аплодисменты, переходящие в овацию.

Может, я и ханжа. Но это посвящение в студенты запало мне в душу. Это был престижный вуз, престижный архитектурно- строительный факультет. Не шарашкина контора отнюдь. Но как же странная инициация. Ты, мальчик, станешь студентом, если превратишься в девочку.

Тогда же произошло падение преподавателей. Они там были и смеялись над тем, как будущий студент надевает женские колготки. Могу ли я после этого уважать этих профессоров и доцентов и всерьёз воспринимать речи о морали, нравственности и о том, как надо себя вести?

Сейчас появляются ульяновские курсанты, исполняющие женский танец. Комментаторы, хлопающие в ладоши и орущие, мол, что такого, Россия не развалится от этого.

Вы всерьёз думаете, что ничего такого?

А парень из Перми, устроивший в школе резню? Это тоже ничего такого? Скажете, что я перегибаю палку? Да нет. Просто мне кажется - что это все - закономерный результат превращения мужчины в женщину, подавление в мужчине мужского. Для мужика в нашем обществе не остаётся нормальных ролей. Пионерские или там скаутские организации пошли прахом. Выживать, добывать огонь из попы, спасать девушек - не приходится. В качестве инициации 17-летним парням предлагают рядиться в колготки. (Кстати, если помним, господин Чекатило в детстве страдал от того, что мама много лет рядила его в женские колготки). И вот эта подавленная мужская сила где-то копится, копится и вдруг выплескивается в жутком виде.

О размывании роли мужчин пишет Ю Несбе в своём «Снеговике». И незаслуженно обруганный фильм - о том же. В Норвегии, где общество построено на одинаковости, где нет лидеров и лузеров, где роли мужчин и женщин потеряны и все равны, рано или поздно как результат подавления мужского начала, появится зло в виде маньяка Снеговика. Или человека с ружьем.

Короче, я об этом.

ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА

От винта

Евгения КОРОБКОВА

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