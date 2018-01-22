Ольга Бузова «скромно сняла видео о себе», назвавшись "девушкой года" а поклонники ее затравили

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:24:55+03:00

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Через пару дней после своего 32-летия Ольга, находясь на отдыхе в Тайланде, поделилась с подписчиками видеороликом о себе. Мини-фильм (аж 17 минут) рассказывает о достижениях ведущей «Дома-2». Вот Оля сидит на коленках у Филиппа Киркорова. Вот она получает награду, идет по красной дорожке, пляшет в купальнике, наряды египетской царицы… Вот ее сотрудники удивленно рассказывают о том, как они думали, что Оля плохая, а оказалась хорошей. Не спит, не отдыхает, не устает, все время на позитиве. И фраза даже сбылась «я задаю тренды», которую Бузова произнесла в начале года. И главное - слова благодарности семье и близким, которые не отвернулись от девушки в ее тяжелый период (обычно так и бывает - на то они и близкие, но ок).

Ольга Бузова - Девушка года (Документальный фильм) .

Народ, конечно же, «бомбануло». Нас тоже чуточку - такого самообожания мы не встречали даже у Филиппа Киркорова. Народ начал оставлять комментарии, в которых попытался показать свое раздражение. «Скромно сняла видео о себе. Скромно назвала его. Скромно сравнила себя с другими артистами », «невероятное чувство собственной важности», «народ интересуется - какие же Ольга создала тренды в этом году?». Кто-то прям психанул: «Да как так то? Куда этот мир катится... Бузова, Шурыгина, у Джигарханяна деньги отжали и это всё открыто, и это всё события года»…»

«Жесть конечно. Как навязывают людям певиц» - написал некий Александр Горбачев и что-то в его словах есть: видео разместили во вкладке «тренды года», чтобы никто не пропустил. На данный момент Ютюб пишет, что у видео чуть более 509 000 просмотров.

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