Джигарханян настроен только на развод
Сегодня Армена Борисовича выписали из больницы, где он лечился от вирусной простуды. Он себя чувствует неплохо. Но пришла беда, откуда не ждали. Ему рассказали, что брак с 39-летней Виталиной еще не расторгнут. Перед новым годом адвокат Виталины подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. А как мы помним, 27 ноября мировой суд принял решение о расторжении брака.
- Армен Борисович очень расстроен из-за обжалования этого решения суда, - рассказал нам адвокат актера Евгений Парфенов. - Ему нужно урегулировать свои имущественные вопросы, но пока он в браке, он это сделать не может.
- Когда же его разведут наконец?
- Заседание в Кунцевском районном суде назначено на 31 января. И я не вижу юридических оснований для отмены первичного решения. Если суд апелляционной инстанции оставит все без изменения, тогда брак будет считаться расторгнутым в тот же день. После этого мы должны зарегистрировать документ в органах ЗАГСа и получить свидетельство о разводе. Но все непредсказуемо, особенно в суде... Виталина и ее адвокат могут попытаться затянуть процесс.
- Они предлагали вам мировое соглашение?
- У нас была одна встреча, на которой мы пытались найти точки соприкосновения. После этой встречи они подали жалобу на решение суда о расторжении брака. Как я понял, они готовы были предложить какое-то решение имущественного вопроса в обмен на сохранение брака. Но это нереально: Армен Борисович настроен только на развод. И он категорически против каких-либо договоренностей.
- В отношении Виталины возбуждено уголовное дело, оно может быть отозвано?
- Нет. Эта тема даже не обсуждается. Против Виталины готовится еще одно дело по 159 статье УК РФ (мошенничество). По этой статье, даже при нашем желании, невозможно будет отозвать. В деле о мошенничестве пока два эпизода. Во-первых, по квартире, приобретенной обманным путем в Западном округе (трехкомнатной квартире на Молодогвардейской улице — Ред.). Во-вторых, хищение денежных средств от продажи квартиры Джигарханяна на Арбате. Против Виталины в следственных органах уже находится дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной жизни Армена Джигарханяна без его согласия. Скоро материалы будут направлены в суд.
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