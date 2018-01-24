Джигарханян настроен только на развод

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:47:47+03:00

Юридически брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской не расторгнут до сих пор. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как говорят, народный артист был в ужасе, когда узнал, что юридически он все еще муж Виталины Цымбалюк-Романовской

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Сегодня Армена Борисовича выписали из больницы, где он лечился от вирусной простуды. Он себя чувствует неплохо. Но пришла беда, откуда не ждали. Ему рассказали, что брак с 39-летней Виталиной еще не расторгнут. Перед новым годом адвокат Виталины подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. А как мы помним, 27 ноября мировой суд принял решение о расторжении брака.

- Армен Борисович очень расстроен из-за обжалования этого решения суда, - рассказал нам адвокат актера Евгений Парфенов. - Ему нужно урегулировать свои имущественные вопросы, но пока он в браке, он это сделать не может.

- Когда же его разведут наконец?

- Заседание в Кунцевском районном суде назначено на 31 января. И я не вижу юридических оснований для отмены первичного решения. Если суд апелляционной инстанции оставит все без изменения, тогда брак будет считаться расторгнутым в тот же день. После этого мы должны зарегистрировать документ в органах ЗАГСа и получить свидетельство о разводе. Но все непредсказуемо, особенно в суде... Виталина и ее адвокат могут попытаться затянуть процесс.

- Они предлагали вам мировое соглашение?

- У нас была одна встреча, на которой мы пытались найти точки соприкосновения. После этой встречи они подали жалобу на решение суда о расторжении брака. Как я понял, они готовы были предложить какое-то решение имущественного вопроса в обмен на сохранение брака. Но это нереально: Армен Борисович настроен только на развод. И он категорически против каких-либо договоренностей.

- В отношении Виталины возбуждено уголовное дело, оно может быть отозвано?

- Нет. Эта тема даже не обсуждается. Против Виталины готовится еще одно дело по 159 статье УК РФ (мошенничество). По этой статье, даже при нашем желании, невозможно будет отозвать. В деле о мошенничестве пока два эпизода. Во-первых, по квартире, приобретенной обманным путем в Западном округе (трехкомнатной квартире на Молодогвардейской улице — Ред.). Во-вторых, хищение денежных средств от продажи квартиры Джигарханяна на Арбате. Против Виталины в следственных органах уже находится дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной жизни Армена Джигарханяна без его согласия. Скоро материалы будут направлены в суд.

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