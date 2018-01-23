Зачем Путин поменял два слова в ответе «Служу России»

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:00:42+03:00

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Измененная Владимиром Путиным форма ответа военнослужащего на благодарность командира - вместо «Служу Российской Федерации» введено «Служу России» - вызвала такой резонанс, как будто было решено как минимум перекрасить в зеленый цвет Кремль. Это уже назвали и покушением на традиции, и реверансом русским националистам.

Хотя в самом изменении нет ничего революционного, форма за последнее столетие менялась многократно. До 1937 года говорили "Служу трудовому народу", потом "Служу Советскому Союзу", в российской армии до 2007 года отвечали дореволюционной формулировкой "Служу Отечеству", а потом и ее заменили на "Служу Российской федерации".

Конечно, в нынешней микро-реформе никакого национализма нет. Те, кто следят за повседневной работой Путина, видят: он крайне аккуратен со словом Россия. Откройте любую стенограмму официальных переговоров или хотя бы внимательно посмотрите свежую встречу с президентом Аргентины - везде он произносит «Российская Федерация». В 9 случаях из 10 слово «Россия» сделало бы фразу короче и ярче, но Путин говорит так, как положено. И даже выступая перед аудиторией в непротокольном формате, он не лукавит в определениях. Вместо напрашивающегося и дающего множество смыслов "русский солдат" президент произносит "российский солдат". Жертвует эффектностью подачи ради точности.

Нынешнее изменение - приведение в единство формы и содержания. Это что-то вроде чуда, когда протоптанную людьми удобную тропинку власти не перекапывают, а асфальтируют и облагораживают. Людям хочется служить России, а не абстрактной федерации. Они, собственно, это и делают, только сейчас это зафиксировали еще и на бумаге.

Это реверанс национальному самосознанию в целом, и кстати - вполне себе еще одна духовная скрепа, объединяющая стоящих в одном строю граждан страны из разных регионов и народов. Чтобы они чувствовали себя теми самыми русскими солдатами.

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