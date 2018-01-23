Фигуристов Столбову Ксению и Ивана Букина не пустили на Олимпиаду

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:34:16+03:00

Фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова не смогут выступить на предстоящей олимпиаде. Фото: REUTERS

Это решение МОК выбивает из борьбы сразу две наши пары

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Сегодня Федерация фигурного катания России сообщила, что по информации, Олимпийского комитета России (ОКР), Международный Олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Корее - Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). При этом никаких объяснений, почему их вычеркнули из списков, представлено не было.

Исключение двух наших спортсменов выбивает из борьбы сразу две наши пары. Напомним, что с Ксения Столбова и Федор Климов является второй по силе нашей спортивной парой, которая на недавнем чемпионате Европы в Москве выиграла серебро. У них были неплохие шансы на медали в Пхенчхане.

Танцоры Александра Степанова - Иван Букин на чемпионате Европы завоевали бронзу, но в числе фаворитов Олимпиады явно не значились.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.

Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх.

Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», - говорится на официальном сайте федерации.

Напомним, что ни Александра Степанова, ни Иван Букин ни в каких допинговых списках не фигурировали, и на прошлой Олимпиаде в Сочи не выступали.

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