Героя Сочи-2014 Виктора Ана МОК отстранил от Олимпиады в Пхенчхане

22 Янв. 2018 2018-01-23T01:02:50+03:00

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не сможет принять участие в еще одних Олимпийских играх. Комиссия МОК, которая определяет, кто из российских спортсменов может ехать в Пхенчхан, по неофициальным данным вычеркнула героя Сочи-2014 из участников Игр-2018. По крайней мере, об этом ТАСС сообщил источник. знакомый с ситуацией. Один из символов победы России на домашней Олимпиаде, якобы упоминается в докладе Макларена.

Слухи о наличии имени Виктора Ана в докладе ходили в декабре 2016-го года. Обеспокоенный и обиженный ими спортсмен выступил с открытым письмом. «Я, Виктор Ан, как спортсмен, который всегда соблюдал антидопинговый кодекс и абсолютно нетерпимо относился к употреблению запрещенных веществ, в связи с информацией, появившейся недавно в ряде СМИ, и с целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев (ISU), который, как я полагаю, имеет в своем распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии ВАДА», - писал Ан. В ответ все молчали.

А теперь это больше всего похоже на подлость. У Виктора Ана не отбирали олимпийские медали. Про него публично не заявлял Григорий Родченков, никто не говорил, что в его пробах обнаружили соль или царапины. Но Виктор Ан, видимо, лишен возможности напомнить о себе родной Южной Корее. Оспорить решение комиссии МОК практически невозможно - он уже не успел подать жалобы в арбитражный суд.

По история Виктора Ана можно снять фильм, не уступающий в драматизме «Движению вверх». Кореец был героем своей нации, когда на олимпиаде-2006 в Турине выиграл три «золота» и одну «бронзу». Но через два года получил сложнейшую травму, и страна отвернулась от него - Южная Корея не верила, что после ужасного перелома коленного сустава спортсмен сможет вернуться на вершину. Восемь месяцев без спорта, а потом изнурительные тренировки многочасовая терапия и снова лед... Так был расписан каждый день Ана. Они складывались в недели и месяцы, но почти все бесполезно - Игры в Ванкувере он пропустил. А после пришлось принимать сложное решение - менять Родину, и для чемпиона это было не просто поменять флаг на своем комбинезоне.

Ан поменял все: сдал корейский паспорт и теперь для поездки к родителями вынужден получать визу, и взял себе новое имя. Виктор - это в честь Виктора Цоя. «Я хотел стать настолько же популярным в России», - говорил он потом, когда уже стал главным героем Сочи-2014. Он, списанный своей родной страной на пенсию, стал настоящим лидером своей новой сборной. А три завоеванных им «золота» превратились в достойную благодарность.

Все ждали, что у этой истории будет красивое продолжение. Что Виктор Ан приедет на Олимпиаду в Южную Корею, и трибуны будут приветствовать настоящего спортсмена. Но в МОК рассудили по-другому. Видимо, у России на этой Олимпиаде вообще не должно быть героев. Даже под нейтральным флагом. И очень может быть, что таких ударов от МОК будет еще немало.

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