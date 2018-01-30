«Да вы больны на всю голову»: бессмысленные исследования и беспощадные анализы

30 Янв. 2018 2018-01-30T21:21:32+03:00

Наш иммунитет — сложнейшая система, которая до сих пор таит немало загадок для ученых и врачей. Однако, если вы думаете, что завесу тайны откроет такое модное и стоящее немалых денег исследование крови, как иммунограмма, то сильно заблуждаетесь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» вместе с ведущими экспертами продолжает разбираться: как нас «разводят» на деньги врачи частных и государственных клиник, а также какие ошибки совершают сами пациенты

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В прошлом выпуске мы рассказали, чем, кроме потери денег, может навредить неоправданно назначенная МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Напомним: в 2/3 случаев такие обследования, проведенные без четких медпоказаний, «на всякий случай», обнаруживают некие патологии (то есть отличия от нормы), которые не представляют реальной опасности и с которыми человек мог бы спокойно жить без каких бы то ни было переживаний и вмешательств.

- Кстати, Москва и другие крупные города нашей страны в этом смысле уникальны — когда я общаюсь со своими зарубежными коллегами, то выясняется, что у нас рекордное количество людей, которые платят деньги и проходят исследования сами, по своей инициативе, просто потому, что «хочу пообследоваться», - рассказывает директор Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор, врач-рентгенолог Сергей Морозов. Кроме МРТ и КТ есть еще несколько очень популярных исследований, которые либо бесполезны в принципе, либо часто делаются — в основном платно — в ситуациях, когда толку от них ноль.

А ЧТО У НАС С ГОЛОВОЙ?

«У меня частые головные боли, раньше делали ЭЭГ (электроэнцефалографию), а сейчас бесплатно по полису ОМС отказываются — направляют платно», - жалуется читательница «КП» Елена.

- Это одно из распространенных заблуждений: что при любой головной боли без ЭЭГ не обойтись, - поясняет Сергей Морозов. - На самом деле электроэнцефалография очень показательна при эпилепсии, спастических состояниях, то есть когда есть нарушения проводимости нервных импульсов в головном мозге. При большинстве видов головной боли это исследование вообще не нужно — пациентам требуется тщательный осмотр грамотного врача-невролога, назначение лечебной гимнастики и/или лекарств.

- Еще есть метод РЭГ (реоэнцефалография), исследование сосудов шеи, - продолжает наш эксперт врач-рентгенолог. - Меня самого знакомые, друзья нередко спрашивают: может, надо посмотреть вены шеи — вдруг там затруднение венозного оттока, и из-за этого головные боли и слабость-утомляемость? Так вот, имейте в виду: на самом деле информативность этого метода низкая, и, главное, что от результатов исследования лечебная тактика зачастую не меняется. Даже если нарушение венозного оттока и обнаружится, то пациенту попросту рекомендуют вести здоровый образ жизни и, возможно, массаж воротниковой зоны, если нет противопоказаний. Все это, как вы понимаете, можно назначить и без РЭГ.

МАММОГРАФИЯ ГРУДЬ НЕ ВСЕГДА БЕРЕЖЕТ

В феврале весь мир отмечает День борьбы против рака, и женщинам в который раз напоминают: не пренебрегайте маммографией! Это рентгенологическое исследование тканей груди, которое помогает обнаружить самый распространенный женский вид онкоболезней — рак молочной железы. А чем раньше он диагностирован, тем выше шансы на полное излечивание. Но тем, кто заботится о своем здоровье либо следит за здоровьем жены, подруги или сестры, важно знать: если пациентке меньше 39 лет, то маммография для нее будет только лишним бесполезным облучением.

- Пока у женщины в молочной железе преобладает железистая ткань — как правило, до 35 — 39 лет, делать маммографию бессмысленно, она попросту ничего «не увидит», - подчеркивает доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ клинической и экспериментальной радиологии Наталия Кочергина. - Для женщин такого возраста, имеющих подозрительные симптомы /или факторы повышенного риска, самые эффективные обследования — это УЗИ молочных желез, а в идеале — самый высокоточный метод, «золотой стандарт» - магнитно-резонансная томография.

ИММУНИТЕТ ПРОВЕРЯЛИ?

Наш иммунитет — сложнейшая система, которая до сих пор таит немало загадок для ученых и врачей. Однако, если вы думаете, что завесу тайны откроет такое модное и стоящее немалых денег исследование крови, как иммунограмма, то сильно заблуждаетесь.

- Абсолютно бессмысленно делать это дорогостоящее исследование, если вы часто простужаетесь или хотите убедиться в «уровне иммунитета» перед тем, как делать прививку, - пояснил «КП» врач, кандидат медицинских наук, руководитель сети клиник, популяризатор науки Павел Бранд. - Иммунограмма изначально создана для выявления тяжелых нарушений в иммунной системе. А, как правило, такие нарушения уже имеют отчетливые внешние признаки. Поэтому иммунограмма назначается скорее для определения степени тяжести дефекта при таких состояниях.

Словом, в большинстве случаев это обследование не дает никакой позитивной информации, зато рождает множество возможностей для манипулирования гражданами, перепуганными обилием непонятных цифр, предупреждает эксперт.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Главное — лечить непрерывно, чтобы пациент, не дай Бог, не выздоровел»

После прошлой публикации о медицинских «разводках» мы получили много откликов — читатели «Комсомолки» рассказывают о личном опыте, в том числе сравнивают нынешнее лечение с советской медициной.

Елена:

- У нас в частной поликлинике врачи-гинекологи говорят женщинам, что у них есть кандиломы (бородавки), которые нужно срочно прижечь, иначе рак. Цена прижигания радионожом тянет на несколько тысяч плюс анализы. А женщины, они мнительные, и ведутся на это разводилово. Я сама после такого приема сходила еще к трем разным врачам, сдала все возможные анализы — ничего нет! А одна девушка поверила, испугалась и намазалась йодом, в результате ожог слизистой, отправили в больницу уже с ожогом.

Алена:

- У нас уже зуб вылечить не могут без компьютерной томографии! Снимка рентгеновского, видите ли, не достаточно, направляют на томограф. Обследуют, сколько угодно, а лечить не хотят. Назначают лекарства — лишь бы снять симптомы. По сравнению с лечением тех же заболеваний в СССР - небо и земля. Тогда было комплексное лечение с достижением результата, цель вылечить человека и здорового выписать на работу. А сейчас такой цели, видимо, нет. Главное оказывать услуги и брать деньги, причем, сделать процесс непрерывным, чтобы пациент, не дай Бог, не вылечился окончательно и денежный поток не иссяк.

Игорь:

- Сегодня около любой станции метро, как грибы, растут частные клиники. Мой знакомый пенсионер сделал МРТ позвоночника, чтобы не ждать в очереди в районной поликлинике. Так ему сразу рекомендовали сделать операцию с двухдневной госпитализацией. Обойдется «всего в 150 тысяч».

Леон:

- Заплатил в кассе стоматологической клиники за светоотверждаемую пломбу, а мне простую вместо нее поставили! Это потом врач районной поликлиники при осмотре другого зуба сказал. Как развалится эта пломба — пойду на разборки.

Вуглускр:

- Мой совет: для того, чтобы понять, что вас «разводят», порой достаточно просто думать головой. Когда лор предлагает сделать анализ за 6000 рублей, результаты будут через месяц, и врач не может ответить, зачем нужен этот анализ через такой срок - точно развод.

Уважаемые читатели! А вас как дурили в частных и государственных клиниках? Рассказывайте свои истории в откликах к этой статье!

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