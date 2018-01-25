Кандидат в президенты России Ксения Собчак предлагает «выкопать» Сталина, а ее мама - сенатор готова помочь

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:32:14+03:00

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Разумеется, Ксения Анатольевна не могла оставить своим вниманием всероссийский скандал с отказом в прокате черной комедии «Смерть Сталина» и сделала жесткое заявление. Благо, на ту часть электората, которая пришла в ужас от «Смерти Сталина», Собчак изначально не рассчитывала:

«Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и его давно уже пора перезахоронить. Его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чьё место захоронения неизвестно», - высказалась Ксения Собчак в своем фотоблоге. Докручивая хайп до точки кипения, кандидат развила мысль: Сталин «жив только в сердцах тех, кто его защищает». И поставила точку: «Но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!».

Западу такое высказывание, конечно понравится. Для него это явно и было сказано. Сталина на Западе страшно не любят за череду вполне справедливых унижений - тут и наши танки катающиеся по Европе - хотя, по замыслу плутократов, Гитлер и Сталин должны были уничтожить друг друга. Тут и неприятная, но неизбежная встреча в 1945-м в Ялте, где «сильные мира сего» - правители США и Британии - вынуждены были на равных говорить с каким-то голодранцем-большевиком. И непонятно откуда взявшаяся у русских атомная бомба, сорвавшая вторую серию Мировой войны.

Ежегодная акция "Две гвоздики для Сталина" возле Кремлевской стены.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но больше всего Сталина не любят за то, что он почти на столетие отбил охоту у «прогрессивного человечества» воевать с русскими. Купировал нашим «заклятым друзьям» ген русофобской агрессивности. И то, что мы с моей уважаемой землячкой и ровесницей Ксенией Собчак в детстве не прятались по ленинградским подвалам от налетов американских Б-52, не точили болванки для минометных мин на «Кировском заводе», а ходили в школы и институты - заслуга этого человека.

При всех его прочих грехах.

Задача по логике в один ход и на этом стоит закрыть дискуссию, передать ее потомкам.

Кадр из фильма "Смерть Сталина", который лишили прокатного удостоверения в России.

Но, судя по всему, семья Собчак серьезно взялась за «мир мертвых». Почти одновременно и в унисон дочери, высказалась и мама кандидата, сенатор Людмила Нарусова:

"Давно пора убрать с Красной площади погост. Но перезахоронить Сталина — это не так актуально, надо начинать с Ленина", - заявила Нарусова.

Погост - это административная-территориальная единица в Киевской Руси, а на Красной площади - некрополь или мемориал имеющий сакральное значение для всей страны. Жукова и Гагарина тоже будем убирать? С кого начнем? Надеюсь, не с Неизвестного солдата?

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