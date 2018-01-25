2018-01-25T18:32:14+03:00
Общество

Кандидат в президенты России Ксения Собчак предлагает «выкопать» Сталина, а ее мама - сенатор готова помочь

Телеведущая и политик прокомментировала скандал вокруг черной комедии о смерти вождя [видео]
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
Поделиться:
Комментарии: comments83
Ксения Собчак в студии Радио "Комсомольская правда".Ксения Собчак в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Разумеется, Ксения Анатольевна не могла оставить своим вниманием всероссийский скандал с отказом в прокате черной комедии «Смерть Сталина» и сделала жесткое заявление. Благо, на ту часть электората, которая пришла в ужас от «Смерти Сталина», Собчак изначально не рассчитывала:

«Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и его давно уже пора перезахоронить. Его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чьё место захоронения неизвестно», - высказалась Ксения Собчак в своем фотоблоге. Докручивая хайп до точки кипения, кандидат развила мысль: Сталин «жив только в сердцах тех, кто его защищает». И поставила точку: «Но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!».

Западу такое высказывание, конечно понравится. Для него это явно и было сказано. Сталина на Западе страшно не любят за череду вполне справедливых унижений - тут и наши танки катающиеся по Европе - хотя, по замыслу плутократов, Гитлер и Сталин должны были уничтожить друг друга. Тут и неприятная, но неизбежная встреча в 1945-м в Ялте, где «сильные мира сего» - правители США и Британии - вынуждены были на равных говорить с каким-то голодранцем-большевиком. И непонятно откуда взявшаяся у русских атомная бомба, сорвавшая вторую серию Мировой войны.

Ежегодная акция "Две гвоздики для Сталина" возле Кремлевской стены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодная акция "Две гвоздики для Сталина" возле Кремлевской стены.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но больше всего Сталина не любят за то, что он почти на столетие отбил охоту у «прогрессивного человечества» воевать с русскими. Купировал нашим «заклятым друзьям» ген русофобской агрессивности. И то, что мы с моей уважаемой землячкой и ровесницей Ксенией Собчак в детстве не прятались по ленинградским подвалам от налетов американских Б-52, не точили болванки для минометных мин на «Кировском заводе», а ходили в школы и институты - заслуга этого человека.

При всех его прочих грехах.

Задача по логике в один ход и на этом стоит закрыть дискуссию, передать ее потомкам.

Кадр из фильма "Смерть Сталина", который лишили прокатного удостоверения в России.

Кадр из фильма "Смерть Сталина", который лишили прокатного удостоверения в России.

Но, судя по всему, семья Собчак серьезно взялась за «мир мертвых». Почти одновременно и в унисон дочери, высказалась и мама кандидата, сенатор Людмила Нарусова:

"Давно пора убрать с Красной площади погост. Но перезахоронить Сталина — это не так актуально, надо начинать с Ленина", - заявила Нарусова.

Погост - это административная-территориальная единица в Киевской Руси, а на Красной площади - некрополь или мемориал имеющий сакральное значение для всей страны. Жукова и Гагарина тоже будем убирать? С кого начнем? Надеюсь, не с Неизвестного солдата?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер

Дмитрий СТЕШИН

Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным названием: «Смерть Сталина». Возможно, это самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у британского сатирического фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина". Такое заявление сделала и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова (подробности)

Смерть Сталина - Русский трейлер .

Еще больше материалов по теме: «Фильм "Смерть Сталина"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами