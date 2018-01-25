Пугачева скорбит по Сенчиной: «Прощай, прекрасная Золушка!»

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:18:36+03:00

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Алла Пугачева очень редко говорит об ушедших коллегах. Но певице Людмиле Сенчиной Примадонна посвятила пост в своем Инстаграме.

Пугачева опубликовала красивое фото ушедшей певицы с трогательной подписью: «Прощай, прекрасная Золушка!»

Как выяснилось, Алла Борисовна — давняя поклонница таланта Людмилы Сенчиной.

— Она действительно с другой планеты. Я бы такие песни не пела, — признавалась журналистам АБ. — Может быть, я и хотела петь такие песни, но у меня бы так не получилось, как у Люды. Если только не песню «По камушкам». Вот ее я, наверное, смогла бы спеть. Я уж не говорю о том, что Сенчина стала символом Золушки. За таким голосом, как у Люды Сенчиной, будущее. Недавно я слушала, как она поет, у меня сердце защемило. Потому что тот профессионализм, чистота, плюс удивительная внешность — если бы Людой кто-то из продюсеров занялся. Если я поставлю мюзикл, приглашу Сенчину. Ну нет у нас таких голосов, как у нее: раз, два и обчелся. Вот это «раз» — это уникальный голос Сенчиной.

Людмила Сенчина тоже восхищалась талантом Пугачевой и мечтала о совместном проекте с Аллой Борисовной: «Я обожаю Аллу. Она один из любимейших моих людей. Кто-то говорит: она заполонила эстраду. Ради Бога, думайте, как хотите. А я Аллу люблю как человека, она мне очень сильно нравится, мне хотелось бы с ней дружить. Когда-то мы близко общались.

Я очень рассчитываю, что Алла меня пригласит работать в свой Театр Песни, в какой-нибудь интересный проект. Надеюсь, судьба нас когда-нибудь соединит с этой талантливой и бесконечно любимой мною женщиной. Мне бы тоже хотелось открыть свой театр в Санкт-Петербурге, но у меня нет большого штата людей, я не сильна в административных вещах. Пока я мечтаю хотя бы о своем классе, о своей школе талантов, чтобы ставить детские спектакли и самой в них участвовать».

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И правда, иначе как удивительной жизнь певицы не назовешь. Все началось, только маленькая Люда появилась на свет в украинской глубинке. Не в больнице, а дома, на печи. Вместо акушерки - ветеринар. Первые четыре года у нее не было имени - родители звали ее «доцей», и не особо заморачивались над метрикой. К тому же, отец Людмилы решил сделать дочке царский, по его представлениям, подарок, прибавив ей в свидетельстве о рождении три лишних года - чтобы впоследствии она пораньше вышла на пенсию. И вместо официальной даты - 13 декабря 1950-го года выдал сельсовету, что она родилась 13-го января 1948-го. Все младенчество будущая певица сильно болела - так, что врачи уже сказали родителям готовиться. Но отец с крошечной Людой за пазухой пошел к цыганам, которые отпоили девочку своими травами (подробности)

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