2018-01-25T18:06:33+03:00
Общество

Слушай музыку и прощай: Ушла последняя Золушка нашей эстрады Людмила Сенчина

Наш обозреватель Евгения Коробкова - об удивительном таланте актрисы [видео]
Евгения КОРОБКОВАспециальный корреспондент отдела культуры
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Сенчина была удивительной, прекрасной женщинойСенчина была удивительной, прекрасной женщинойФото: ТАСС
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«Слушай музыку и прощай». Строчка из песни Людмилы Сенчиной и группы «Мультфильмы». Сенчина была удивительной, прекрасной женщиной, может быть, единственной артисткой эстрады, не стеснявшейся своего возраста. В отличие от большинства эстрадных певиц, до пенсии эксплуатирующих себя в вечных девочках и вечных любовницах, Сенчина легко и без сожаления переходила из возраста в возраст. На сцене была и Золушкой, и юной принцессой, и мамой, и пожилой чудаковатой императрицей, и тетушкой, и бабушкой.

Многие помнят ее удивительную красавицу советских времён, исполнившую «Золушку» (и ещё - показавшую полутоплесс в одном из фильмов). Но мне лично она больше нравилась на проекте «Суперстар», который показывали десять лет назад по телеку. К тому времени она изменилась до неузнаваемости: из хрупкой красавицы превратилась в пухлую шестидесятилетнюю тетеньку. Но в этой пухлой тетеньке была такая бездна юмора и обаяния, что не полюбить было невозможно. То, что в толстом виде Сенчина стала лучше, чем в была в худом - констатировали все. Обаятельная, озорная, с неизменившимся чудесным голосом, ее хрустальным сопрано... Она там пела всякие ерундовые, в том числе, песни про Джага-джага и «Лучшие друзья девушек - это бриллианты», засовывала в рот негритенку зеленую мармеладку и поджаривала Соседова на огне. Но происходило чудо.

Удивительно, как менялись песни от того, в каком возрасте пела их Сенчина. Они по-новому звучали, не старея, а мудрея и наполняясь новыми смыслами. «День рождения», исполненная в молодости, сначала казалась песней о двух влюблённых, переживающих непростой период взаимоотношений. Но спустя годы стала песней о грустной любви матери к сыну.

Людмила Сенчина & Мультфильмы - День рожденья.режиссер Богдан Дробязко

Довольно пошлая Джага-джага от Кати Лель в исполнении Сенчиной вдруг наполнилась смыслом, став иронически-трагичной драмой о последней любви немолодой женщины, о последних всплесках женского начала и неиссякаемой любви к жизни: «Опять мне кажется, что кружится моя голова, мой мармеладный, я не права».

Мой мармеладный. Людмила Сенчина .Мой мармеладный музыка и текст М. Фадеев ООО Издательство Монолит http://www.superstar.su

Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел.

Сколько гармонии и естественного очарования было в каждом ее возрасте!

«В музыке только гармония есть, слушай музыку и прощай». Гармония была не только в музыке, но и в ней самой.

Слушай музыку и прощай.

Светлая память.

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