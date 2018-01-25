Слушай музыку и прощай: Ушла последняя Золушка нашей эстрады Людмила Сенчина

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:06:33+03:00

Изменить размер текста: A A

«Слушай музыку и прощай». Строчка из песни Людмилы Сенчиной и группы «Мультфильмы». Сенчина была удивительной, прекрасной женщиной, может быть, единственной артисткой эстрады, не стеснявшейся своего возраста. В отличие от большинства эстрадных певиц, до пенсии эксплуатирующих себя в вечных девочках и вечных любовницах, Сенчина легко и без сожаления переходила из возраста в возраст. На сцене была и Золушкой, и юной принцессой, и мамой, и пожилой чудаковатой императрицей, и тетушкой, и бабушкой.

Многие помнят ее удивительную красавицу советских времён, исполнившую «Золушку» (и ещё - показавшую полутоплесс в одном из фильмов). Но мне лично она больше нравилась на проекте «Суперстар», который показывали десять лет назад по телеку. К тому времени она изменилась до неузнаваемости: из хрупкой красавицы превратилась в пухлую шестидесятилетнюю тетеньку. Но в этой пухлой тетеньке была такая бездна юмора и обаяния, что не полюбить было невозможно. То, что в толстом виде Сенчина стала лучше, чем в была в худом - констатировали все. Обаятельная, озорная, с неизменившимся чудесным голосом, ее хрустальным сопрано... Она там пела всякие ерундовые, в том числе, песни про Джага-джага и «Лучшие друзья девушек - это бриллианты», засовывала в рот негритенку зеленую мармеладку и поджаривала Соседова на огне. Но происходило чудо.

Удивительно, как менялись песни от того, в каком возрасте пела их Сенчина. Они по-новому звучали, не старея, а мудрея и наполняясь новыми смыслами. «День рождения», исполненная в молодости, сначала казалась песней о двух влюблённых, переживающих непростой период взаимоотношений. Но спустя годы стала песней о грустной любви матери к сыну.

Людмила Сенчина & Мультфильмы - День рожденья.режиссер Богдан Дробязко

Довольно пошлая Джага-джага от Кати Лель в исполнении Сенчиной вдруг наполнилась смыслом, став иронически-трагичной драмой о последней любви немолодой женщины, о последних всплесках женского начала и неиссякаемой любви к жизни: «Опять мне кажется, что кружится моя голова, мой мармеладный, я не права».

Мой мармеладный. Людмила Сенчина .Мой мармеладный музыка и текст М. Фадеев ООО Издательство Монолит http://www.superstar.su

Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел.

Сколько гармонии и естественного очарования было в каждом ее возрасте!

«В музыке только гармония есть, слушай музыку и прощай». Гармония была не только в музыке, но и в ней самой.

Слушай музыку и прощай.

Светлая память.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636688" frameborder="0"></iframe> Памяти Людмилы Сенчиной.25 января, в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Актриса ушла из жизни в возрасте 67 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подруга Людмилы Сенчиной: Она выходила на сцену до последнего, несмотря на болезнь

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Актриса ушла из жизни в возрасте 67 лет в одной из больниц города. Об этом сообщил продюсер и супруг актрисы Владимир Андреев (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Такой мы запомним Людмилу Сенчину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она пела душой»: Пять легендарных песен Людмилы Сенчиной

13 декабря она отметила 66-летие, совсем недавно давала интервью, и вдруг - страшное известие. Не стало «золушки» российской сцены, нашего хрустального голоса... (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Режиссер Игорь Коняев: В последнее время Людмила Сенчина сильно болела

Режиссер ленинградского театра, в котором начинала карьеру артистка, рассказал, что пока огорошен новостью и не готов говорить об организации похорон (подробности)

ПАМЯТЬ

Татьяна Буланова о смерти Людмилы Сенчиной: Она просила никому не говорить, что чувствует себя плохо

Татьяна Буланова познакомилась с Людмилой Сенчиной в 1992 году. Тогда на Ленинградском телевидении они вместе участвовали в съемках музыкальной программы. Буланова – как начинающая исполнительница и победительница одного из фестивалей, а Сенчина – как мэтр, который может передать свои знания молодежи (подробности)

Иван Краско – о смерти Людмилы Сенчиной: Не могу сказать про нее «была». Не хочу!

Артисты много лет были соседями по даче (подробности)

Лев Лещенко: Людмила Сенчина была удивительно задушевным, светлым и радостным человеком с неповторимым тембром голоса

В четверг, 25 января, в одной из больниц Северной столицы ушла из жизни знаменитая певица и актриса. Людмиле Сенчиной было 67 лет. Ее коллегу и друга Льва Лещенко это известие застало там же, в Санкт-Петербурге(подробности)