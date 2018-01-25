Дочь маршала Жукова о фильме «Смерть Сталина»: Это издевательство над историей и моим отцом

25 Янв. 2018 2018-01-25T20:35:37+03:00

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Ранее старшая дочь Жукова, Эра Георгиевна, заявила, что поддерживает запрет картины в российских кинотеатрах. Поддержку высказал и сын Никиты Хрущева, Сергей. Сегодня стало известно, что младшая дочь Георгия Жукова, Мария, не сомневается в том, что решение Министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения – единственно верное.

– Это отвратительный фильм и издевательство над нашей историей, над нашими героями, в частности – над моим отцом. То, как там показаны все советские люди, просто оскорбительно. В первую очередь, для потомков тех лиц, которые там представлены, а также для ветеранов войны, - поделилась Мария Жукова. – Я считаю, что это, конечно, провокация. Тем более, что выход этого фильма был приурочен к 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Я просто возмущена до глубины души! – добавила она.

По словам Марии Георгиевны, стоит запретить прокат этой картины у нас в стране, потому что у нас есть молодые люди, которые не в состоянии разобраться во всех перипетиях нашей истории.

- Они судят порой превратно – им уже хорошо промыли мозги за последние 25 лет, - сказала дочь Маршала Победы. - Поэтому я считаю, что показывать такое кино очень опасно в плане воспитания подрастающего поколения. Воспитывать молодежь надо на патриотических примерах и на фильмах, которые основаны на реальных событиях.

Больше всего возмутило Марию Георгиевну то, как в фильме показан её отец. Она считает, что на Жукова этот персонаж совершенно не похож, в том числе и потому что «он употребляет просто неприличные выражения на уровне мата».

- Понимаете, даже по трейлеру видно, что это просто издевательство и плевок в душу очень многим людям, в частности родственникам тех людей, которые там показаны, - подчеркнула Мария Жукова.

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