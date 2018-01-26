2018-01-26T15:31:25+03:00
Звезды

Дана Борисова полвечера рыдала на плече Андрея Малахова

Телеблондинка встретилась с телеведущим в международном антинаркотическом зимнем лагере
Алина ЧЕРНОВА
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Телеведущая отметила, что Малахов по-прежнему поддерживает ее, помогает по-дружескиТелеведущая отметила, что Малахов по-прежнему поддерживает ее, помогает по-дружескиФото: Личный архив
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О том, как прошла встреча Андрея Малахова и его звездной подопечной Даны Борисовой, которую девять месяцев назад телеведущий отправил на реабилитацию от наркотической зависимости в Таиланд, рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

— В минувшие выходные в Подмосковье в международный антинаркотический зимний лагерь, который на своей площадке собрал более тысячи выздоравливающих ребят из семи стран мира, приехал с гостевым визитом Андрей Малахов, — рассказал «КП» Никита Лушников. — Андрей много лет находится в тесном взаимодействии с Национальным антинаркотическим союзом и реабилитационными центрами, которые входят в состав данной организации. Андрей встретился со своими «выпускниками», главными героями телеэфиров и, конечно же, поддержал ребят в решении выздоравливать и менять свои жизни. Андрей провел беседу с ребятами и их родителями, ответил на их вопросы, взбодрил их, поддержал. А потом Малахов посетил концерт «Простите нас», посвященный семье, где обратился к ребятам с приветственной речью. Ребята вспоминали, какими они приходили на передачи к Андрею и какими они стали сейчас. Мы увидели настоящего Андрея, а не известного телеведущего. Он искренне радовался за ребят, которые встали на путь трезвой жизни.

Малахов и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников спасли Дану Борисову от наркотической зависимости Фото: Личный архив

Малахов и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников спасли Дану Борисову от наркотической зависимостиФото: Личный архив

В лагерь приехала и Дана Борисова. Телеведущая отметила, что Малахов по-прежнему поддерживает ее, помогает по-дружески.

— У меня депрессия из-за семейных проблем с мамой и дочкой. Проплакала на плече Андрея Малахова полвечера, — призналась «КП» Дана Борисова. — Андрей меня выслушал, успокоил, сказал, что он всегда рядом. После возвращения из реабилитации я обнаружила, что рядом не так много друзей, а без поддержки мне непросто. Так вот, Андрей мне вселил надежду, что на его плечо я всегда могу опереться. Поддержка друга для меня очень важна. Я ведь сейчас одна, у меня нет романтических отношений. А порой нужен друг, который что-то посоветует, скажет какие-то ободряющие слова.

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