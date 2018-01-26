2018-01-26T16:31:26+03:00
Звезды

Композитор Морозов опубликовал последнее фото Людмилы Сенчиной

Маэстро не подозревал, что больше не увидит любимую певицу [видео]
Алина ЧЕРНОВАИрина БАРЫШЕВА
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Александр Морозов с супругой (слева) и Людмилой Сенчиной.Александр Морозов с супругой (слева) и Людмилой Сенчиной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Уход Людмилы Сенчиной был столь неожиданным, что многие коллеги певицы до сих пор не верят в произошедшее. Ведь Людмила Петровна никогда не жаловалась на здоровье, о своих «болячках» рассказывала лишь самым близким.

Еще один редкий кадр. На фото юная Людмила Сенчина. Такой ее увидела в своем объективе фотограф Ирина Барышева.

Еще один редкий кадр. На фото юная Людмила Сенчина. Такой ее увидела в своем объективе фотограф Ирина Барышева.

В своем блоге композитор Александр Морозов выложил последнее фото Людмилы Сенчиной, а супруга маэстро Марина Парусникова рассказала, какой запомнилась им эта встреча с любимой певицей. На фото Людмила Петровна, как всегда, прекрасно выглядит: веселая, красивая, со своей фирменной теплой улыбкой.

— Мы нашли эту фотографию, где увиделись с Люсей в последний раз... — пишет в блоге Морозова его жена Марина Парусникова. — Конечно, никто из нас 30 июля 2017 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга даже подумать не мог, что мы видимся в последний раз. Была чудесная погода, и весь Питер отмечал День военно-морского флота, а на Дворцовой шел большой праздничный концерт, где у Людмилы Сенчиной был «сольник»... Мы пришли специально, чтобы увидеть ее, она была рада и представила Сашу прямо на площади с радостью и восхищением... Ведь «Камушки», которые он написал ей в 1972 году, были одной из ее «фирменных» песен, а в 1978 эта песня стала «Песней года»... Теперь мы запомним ее такой — веселой, трогательной, нежной... А ее голос теперь будет звучать с небес... Любим, скорбим, молимся...

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И правда, иначе как удивительной жизнь певицы не назовешь. Все началось, только маленькая Люда появилась на свет в украинской глубинке. Не в больнице, а дома, на печи. Вместо акушерки - ветеринар. Первые четыре года у нее не было имени - родители звали ее «доцей», и не особо заморачивались над метрикой. К тому же, отец Людмилы решил сделать дочке царский, по его представлениям, подарок, прибавив ей в свидетельстве о рождении три лишних года - чтобы впоследствии она пораньше вышла на пенсию. И вместо официальной даты - 13 декабря 1950-го года выдал сельсовету, что она родилась 13-го января 1948-го. Все младенчество будущая певица сильно болела - так, что врачи уже сказали родителям готовиться. Но отец с крошечной Людой за пазухой пошел к цыганам, которые отпоили девочку своими травами (подробности)

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ФОТОРЕПОРТАЖ

Такой мы запомним Людмилу Сенчину

Памяти Людмилы Сенчиной.25 января, в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Актриса ушла из жизни в возрасте 67 лет

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