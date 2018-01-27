Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи

27 Янв. 2018 2018-01-28T01:05:42+03:00

Хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов - о том, к чему может привести осуждение врача-гематолога и тому подобные "судебные новаторства"

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Вот уже неделю бурлит интернет: все обсуждают исход резонансного дела врача Елены Мисюриной. Судья Черемушкинского районного суда Никиточкина приговорила доктора к реальному сроку - двум годам лишения свободы! Осудили врача по статье 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть». Решение это совершенно беспрецедентное, так как данная статья, во-первых, предполагает прямой умысел врача нанести вред, что, в общем, даже всерьез комментировать сложно, а во-вторых, прямой причинно-следственной связи между процедурой, которую проводила врач Мисиюрина (трепанобиопсия тазовой кости) и смертью больного - нет. Во всяком случае, нет достоверных доказательств такой связи. Уникальность такого решения еще и в том, что прокуратура требовала для врача всего лишь условного наказания, а судья влепила по полной, т.е. дала реальный срок!

Итак, каковы факты? Четыре с половиной (!) года назад, летом 2013 года, врач Елена Мисюрина провела трепанобиопсию пациенту, имеющему три крайне серьезных диагноза: миелофиброз (онкологическое заболевание крови), рак предстательной железы и несахарный диабет. Трепанобиопсия - прокол подвздошной кости специальной иглой с целью забора костного мозга - несложная и не слишком опасная диагностическая манипуляция, необходимая для уточнения диагноза, с которым поступил пациент. Манипуляция прошла успешно, больной чувствовал себя хорошо и на своих ногах отправился на работу, где провел весь день.

Однако вечером пациенту стало хуже, появились боли в правой подвздошной области, после чего пациент по "скорой" был госпитализирован в клинику МедСИ с диагнозом "острый аппендицит". Однако сразу оперировать не стали, а "взяли на стол" только тогда, когда появились признаки внутреннего кровотечения и больному стало хуже. Несмотря на проведенные вмешательства, состояние пациента продолжало ухудшаться и через два дня он скончался в реанимации клиники МедСИ. Вскрытие, на выводах которого выстроено все дело против врача Мисюриной, тоже производили в данной клинике, которая, на секундочку, является не государственной, а частной.

Хочу подчеркнуть, что информация о том, что и как происходило с пациентом в клинике МедСИ - весьма туманная и для меня не является очевидной истиной, т.к. вся информация - только от сотрудников клиники, в данном случае лиц заинтересованных. В то же время для меня совершенно очевидно, что и администрация и сотрудники клиники сделали бы все, чтобы отвести подозрения от себя. У них была возможность и историю болезни переписать, и протоколы вскрытия "отредактировать" в нужном формате.

Как бы там ни было, с чисто медицинской точки зрения риски вмешательств несопоставимы: банальная, рутинная и малоинвазивная диагностическая манипуляция, которую проводила врач Мисюрина, несет в себе значительно меньше рисков для жизни и здоровья больного, нежели прямые хирургические вмешательства, которые проводили больному в клинике МедСИ. Кроме того, даже если манипуляции Мисюриной каким-то образом повлияли на состояние больного, с момента, когда он оказался в клинике МедСИ, за его жизнь и здоровье несут ответственность сотрудники этой клиники. У такой многопрофильной клиники просто неизмеримо больше возможностей по спасению больного, чем у простого гематолога, не имеющего под рукой ни хирургических, ни реанимационных ресурсов.

По моему мнению - хочу особо подчеркнуть, что это моё субъективное оценочное суждение - тут ошибка не врачебная, а судебная.

Почему врача Мисюрину привлекли по 238 статье, которая предполагает умысел? Да потому что по другим статьям сроки давности уже прошли, и привлекать нельзя.

Зачем же вообще привлекать Елену Мисюрину, если она ни в чем не виновата?

А вот это уже сложный вопрос. Буквально четыре месяца назад руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что пора уже ввести уголовную ответственность конкретно за медицинские и врачебные ошибки.

Т.е. это как бы целенаправленная политика власти.

С одной стороны - да, в нашем здравоохранении огромный пласт проблем. Я и сам много писал о вопиющих случаях халатности медработников ("Халатность в белых халатах"), о неоказании помощи пациентам ("Умри за воротами больницы"), ненадлежащем исполнением своих должностных обязанностей, которые приводят к смерти пациентов ("Валите из медицины").

Но здесь нужно очень четко понимать разницу между непреднамеренными ошибками, которые случаются у каждого врача и медработника, и врачебной халатностью, неоказанием помощи пациенту, профессиональной безграмотностью.

Да, нашей медицине давно не хватает вмешательства регулятора, который бы выровнял перекосы, образовавшиеся в результате "творчества" медицинских чиновников с одной стороны, и рвачества части медиков с другой.

Но то, что мы видим в истории с доктором Мисюриной, это совершенный абсурд. В действиях Мисюриной нет ни халатности, ни профессиональной некомпетентности. Больному помогли, сделали все, что нужно в рамках своей специализации.

То, что произошло дальше, вообще невозможно понять и объективно оценить: никакой независимой экспертизы не было, экспертизу проводило то самое учреждение, в котором больного оперировали и в котором он умер. Информация "засекречена" со ссылкой на "врачебную тайну".

На мой взгляд, Мисюрину просто назначили "стрелочником". Зачем вообще понадобился стрелочник? Ради показательного процесса.

Поможет это нашей медицине? Конечно нет!

Потому что наказание невиновных еще никогда ничего не улучшало.

В данном случае власть на потребу толпе открывает охоту на "волков в белых халатах", чтобы негативные последствия своего безграмотного управления свалить на медиков.

Данная публичная "порка" просто приведет к тому, что врачи, даже высокопрофессиональные и компетентные, будут, при любом риске, выбирать бездействие. Ведь под определение "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" можно любую процедуру подвести: внутривенную инъекцию (можно проколоть вену), непрямой массаж сердца умирающему (можно сломать ребра), трахеотомию (тут вообще врач живому человеку трахею должен разрезать!). А дураков лезть под уголовную статью - нет!

И потому - умрете без помощи!

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