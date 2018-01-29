Дело гематолога Елены Мисюриной: Врачи стали бояться за себя и свои семьи

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:53:58+03:00

За врача Елену Мисюрину (на фото) вступилось не только медицинское сообщество, но и пациенты Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Резонансное дело известного врача-гематолога Елены Мисюриной продолжает будоражить общественность. На защиту кандидата медицинских наук встали уже не только сотрудники медицинской сферы, но и пациенты, а также просто неравнодушные граждане.

22 января 2018 года главу гематологической службы Городской клинической больницы №52 осудили на два года колонии общего режима за то, что она якобы оказала услуги, повлекшие смерть человека.

Более четырех лет назад Елена Мисюрина провела трепанобиопсию пациенту с тремя крайне серьезными диагнозами: онкологическое заболевание крови, рак предстательной железы и несахарный диабет. Все прошло успешно, больной сразу после процедуры отправился на работу, где провел весь день, а вечером ему стало плохо. Мужчину госпитализировали в частную клинику с диагнозом "острый аппендицит" - через четыре дня он умер. Обвинили в его смерти Мисюрину, которая не имеет никакого отношения к больнице, где пациент скончался.

Директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что такой прецедент очень опасен, поскольку теперь врачи будут постоянно "оглядываться", боясь оказать людям ту помощь, на которую они способны. Это касается, в частности, специалистов в тех областях, где чрезвычайно велик риск летального исхода, например, онкология или хирургия.

"Это ни в коем случае не угроза… это вывод, конечно… Есть страх. Вот это важно понимать, что врач боится теперь оказать помощь, он смотрит на этот кейс и боится за себя, за свою семью, за свой диплом", - признается Мелик-Гусейнов.

Он подчеркивает, что сейчас из-за своей резонансности дело привлекло внимание грамотных юристов и органов исполнительной власти. Более того, за ходом истории внимательно следит департамент здравоохранения столицы, а на базе Московской городской клинической больницы №52 был организован специальный штаб.

"Вот сегодня у врачей, которые придут на очередную клинико-анатомическую конференцию, будет возможность поставить живые подписи под обращением в адрес исполнительной власти, в адрес судебной власти, с просьбой пересмотреть это дело", - рассказывает директор НИИ.

По его словам, огромную роль во всем этом процессе играет и общественная поддержка. Последние несколько дней в социальных сетях активно выступают представители не только медицинского сообщества, но и "пациентского", которые демонстрируют поддержку осужденного на два года врача. Так, было создано несколько петиций и запущен хэштег #яеленамисюрина, вместе с которым возмущённые граждане выкладывают свою отношение к такому решению суда.

"Я думаю, что сейчас, когда максимальные силы мобилизованы, это дело пойдет более качественно и более глубоко начнут разбираться во всех причинах и первоисточниках. Конечно, должна восторжествовать справедливость. Если человек виновен, то он виновен. Но, конечно, формировать уголовную ответственность в связи с этим и сажать на два года в тюрьму, на мой взгляд, это очень жесткий приговор", - считает специалист.

Ранее врач-хирург Герман Пятов также высказывал свою позицию по данному делу. Тогда он назвал все происходящее "публичной поркой" и "охотой на волков в белых халатах". Специалист подчеркнул, что наказание невиновных еще никогда не способствовало улучшению ситуации, и теперь врачи просто будут выбирать бездействие, боясь попасть под уголовную статью.

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