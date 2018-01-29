Мэр Москвы прокомментировал дело врача Елены Мисюриной

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:49:17+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача Елены Мисюриной, которую суд признал виновной в смерти пациента. Градоначальник считает, что рассматривать подобные ситуации должны максимально корректно и объективно.

- Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью, - сообщил в своем Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, ранее стало известно, что судья Черемушкинского районного суда Никиточкина приговорила врача-гематолога 42-летнюю Елену Мисюрину к реальному сроку - двум годам лишения свободы. Осудили ее по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть». Якобы по ее вине пациент скончался спустя несколько дней после сделанной Мисюриной трепанобиопсии (прокол подвздошной кости специальной иглой с целью забора костного мозга). Данный случай был 4,5 года назад. У пациента было три серьезных диагноза: миелофиброз (онкологическое заболевание крови), рак предстательной железы и несахарный диабет. Трепанобиопсия была необходима для уточнения диагноза, с которым поступил пациент.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда", операция прошла успешно, больной чувствовал себя хорошо и на своих ногах отправился на работу, где провел весь день. Однако вечером ему стало хуже, была госпитализация в частную клинику МедСИ с диагнозом "острый аппендицит". Операцию по неизвестным причинам ему не делали. Состояние здоровья ухудшалось, было внутреннее кровотечение. Через два дня больной скончался, а в смерти обвинили врача Елену Мисюрину. Да, еще и вынесли ей реальный тюремный срок.

После решения суда в столичном департаменте здравоохранения комментировали, что Мисюрина также подаст апелляционную жалобу.

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