Украинский писатель обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате

29 Янв. 2018 2018-01-29T16:06:59+03:00

Михаил Булгаков, коренной киевлянин, не любил всю эту буффонаду в широких шароварах с чубами, петлюровцев, гайдамаков, самостийников

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На днях, директор украинского института национальной памяти уже обозвал Булгакова «щупальцем русского мира». После выходных, набравшись вдохновения и цитат, в бой пошла тяжелая артиллерия незалежной литературы. Обрубленной вражеское щупальце было вдумчиво препарировано неким Юрием Винничуком. С писательской прямотой, как коллега коллеге, Юрий Винничук заявил, что все творчество классика вторично, если не сказать хуже: «Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году?».

Интересно, сколько еще в мире осталось безумцев, способных читать и наслаждаться дешевым бульварным романом почти столетней давности? И почему из доброго десятка миллионов читателей Булгакова, плагиат увидел лишь пан Винничук?

Досталось от Винничука и самому Пушкину: «обычный эпигон французской поэзии» и «Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского».

О том, за что в реальности свидомые великоукраинцы ненавидят двух великих русских писателей, пан Винничук рассказать постеснялся. А зря. Первый донос на Булгакова «украинские писатели» написали аж в 1929 году, когда Михаил Афанасьевич, надо полагать, лихорадочно перелицовывал благородную французскую книгу «Ночная Маргарита» в пошлую москальскую «Мастера и Маргариту». Коллеги требовали запретить постановку пьесы «Дни Турбиных» - за «антиукраинство». В первую очередь, за яркую цитату из киевского послереволюционного быта:

«Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «кит». Спрашиваю: «А как «кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется».

Михаил Булгаков, коренной киевлянин, не любил всю эту буффонаду в широких шароварах с чубами, петлюровцев, гайдамаков, самостийников и т.д. Высмеивал зло и точно, ибо искренне не понимал, откуда взялась в Малороссии вся эта «пошлая оперетка»? А вот саму Украину он любил.

Пушкин тоже любил Украину, но, даже не смотря на свое «вольтерьянство» не смог вывести гетмана Мазепу в положительные герои. Пытался в «Полтаве» – не получилось. И даже, как положено гению, предвидел на сотни лет, дальнейший вектор и тренды украинского нацбилдинга:

Без милой вольности и славы

Склоняли долго мы главы

Под покровительством Варшавы,

Под самовластием Москвы.

Но независимой державой Украйне быть уже пора:

И знамя вольности кровавой

Я подымаю на Петра.

Такое, конечно, не прощается на современной Украине. И говорили умные люди, еще в самом начале «ленинопада» и «декомуннизации» - «это только начало, на памятниках и названиях улиц они не остановятся». Значит, как писал Булгаков в «Белой гвардии» о приходе Петлюры в Киев - «одним бежать, другим – умирать». Памятникам падать, музеям и книгам – гореть.

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