Выводы СК: Виновность гематолога Елены Мисюриной в суде подтвердили ее коллеги

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:46:37+03:00

По версии правоохранителей, Елена Мисюрина ввела иглу не там, где это обычно делается Фото: Facebook

Следователи считают, что врачи, кинувшиеся защищать Мисюрину, не знакомы со всеми обстоятельствами дела

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В защиту врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года за причинение смерти пациенту, развернулась поистине беспрецедентная компания. Cотни врачей в соцсетях присоединяются к хештегу #ЯЕленаМисюрина, академики и профессора комментируют произошедшее, называя дело чуть ли не сфабрикованным.

Напомню, летом 2013 года Елена производила рутинную процедуру — забор костного мозга у одного из пациентов. Через несколько часов пациент был госпитализирован с подозрениями на острый аппендицит. А еще через два дня он умер в реанимации от внутреннего кровотечения.

По версии правоохранителей, Елена Мисюрина ввела иглу не там, где это обычно делается — не в гребень правой подвздошной кости, а в область крестца. Из-за этого были повреждены кровеносные сосуды, что и привело к смерти четыре дня спустя. Однако защита Мисюриной утверждает, что этот вывод был сделан исключительно на основании показаний патологоанатома клиники, где умер пациент.

За комментарием «Комсомолка» обратилась в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве, где проводилось расследование.

- Врач-гематолог, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции, - сказала «КП» официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. - Своими действиями она причинила пациенту сквозное повреждение кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней. В рамках расследования уголовного дела были проведены комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы, так что вывод следствия базировался не только на показаниях одного медработника.

- Но между процедурой и гибелью пациента прошло несколько дней. Не могли ли другие причины повлечь его смерть?

- Экспертизы установили причинно-следственную связь между действиями обвиняемой и гибелью пациента. При госпитализации в одну их столичных клинических больниц у потерпевшего имелось повреждение кровеносных сосудов правой половины тазовой области, которое образовалось в результате однократного механического воздействия диагностической иглы при проведении трепанобиопсии 25 июля 2013. При производстве этой манипуляции была нарушена методика выполнения. В результате произошло сквозное повреждение крестца, а также повреждение кровеносных сосудов по ходу медицинской манипуляции, что является дефектом оказания медицинской помощи. Смерть потерпевшего наступила именно от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза.

- Cпециалисты в один голос утверждают, что это практически невозможно...

- Думаю, что они просто не знакомы с обстоятельствами дела. Виновность врача-гематолога в совершении преступления подтверждается в том числе и показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз.

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