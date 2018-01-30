Жена Караченцова: Химиотерапия помогла Коле, раковая опухоль уменьшилась

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:25:23+03:00

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В конце февраля, тринадцать лет назад, в семью Николая Караченцова пришло горе. Артист попал в серьезную аварию, после которой ему пришлось учиться жить заново. А в конце прошлого года стало известно еще об одной беде в семье артиста. Медики диагностировали у Караченцова рак легкого. О том, как чувствует себя легендарный актер, «Комсомолке» рассказала его жена Людмила Поргина.

- У Коли, как вы знаете, онкология. Мужу сейчас делают химиотерапию. Сделали уже три курса химиотерапии, скоро начнется четвертый. Лечимся в Красногорске. Мы боремся, он молодец, — говорит «КП» Людмила Поргина. - Коля столько перенес, но сохраняет самообладание. Сильный человек, соблюдает все предписания врачей, чтобы поправиться. Он мне так и сказал: «Девонька, мы еще поборемся, мы еще поживем!».

По словам жены Николая Караченцова, лечение проходит успешно.

- Хорошие новости есть. Опухоль в легком благодаря химиотерапии существенно уменьшилась, — рассказывает Людмила Поргина. — Мы сразу решили, что будем лечиться в России, потому что тут такие же лекарства. Мы ездили в Германию на обследование, но немецкие врачи не разглядели у Коли в легком раковую опухоль. А наши тут же обнаружили, и скрупулезно занимаются Колей. Прорезали ему спину, взяли анализы, установили, какой рак. И все аккуратно, в кратчайшие сроки. Получается, мы зря ездили в Германию, только деньги прокатали. Сейчас Коля находится в больнице, заранее туда лег перед химиотерапией, чтобы никакую инфекцию не подхватить, а спокойно лечиться.

Однако, по словам Людмилы Поргиной, Николай Петрович очень переживает из-за того, что она проиграла суд, в который пришлось идти по следам последней автомобильной аварии. В конце февраля прошлого года автомобиль Toyota Highlander, которым управляла Людмила Поргина, столкнулся с «Газелью». Инспекторы установили, что жена актера управляла авто в нетрезвом состоянии (сама артистка это отрицает, говорит, что в машине во время столкновения разбились бутылки с алкоголем, чем и был вызван запах спиртного в салоне — Ред.), поэтому Людмилу Андреевну лишили прав. Теперь хозяин «Газели» подал на Поргину иск и намерен получить с жены Караченцова компенсацию за разбитую машину.

- У нас сейчас в Щелково был в суд. Шофера того из Киргизии давно в России нет, а хозяин «Газели» надумал со мной судиться, подал петицию на пересмотр дела. И сейчас судья отменила постановление ГИБДД и постановила, что авария произошла по моей вине. Якобы я пересекла в момент аварии сплошную, — говорит жена Николая Караченцова. — Я в свою очередь подала сейчас жалобу в областной суд, потому что я не считаю себя виновной, никакой сплошной не пересекала. Меня настолько убили эти суды, что мы с Колей перед очередным курсом химиотерапии летали в Анталию, чтобы как-то прийти в себя. Людмила Поргина полагает, что решение суда было принято не в ее пользу из-за вывода о том, что она управляла авто в нетрезвом виде.

- Ноль три промилле — это вчерашний джин-тоник, который я пила в последний день Масленицы, — рассказывает жена Николая Караченцова. — В Европе водителя могут наказать за ноль пять промилле, а ноль три промилле — это ничто! Я ничего не ела, только воду пила, это был первый день поста. У меня никто кровь не брал, когда я давала показания по алкоголю. А теперь хозяин «Газели» кричит в суде: «Поргина пьяная мчалась на большой скорости!» Выпьете полстакана шампанского или полстакана пива и посмотрим, какие вы будете пьяные. За это у меня отобрали на полтора года права, я езжу теперь с шофером. Наша с Колей машина после этой аварии вообще не подлежит ремонту, мы ездим сейчас на старом авто. Коля хотел прийти в суд, дать показания, но один из адвокатов хозяина «Газели» сказал: «А разве он дееспособный?» По отношению к знаменитому артисту, к его жене такие слова произнести... Не знаю, что будет дальше. Будем бороться.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«0,3 промилле не могли фигурировать в деле»

- Из сказанного невозможно понять, насколько сильным в реальности было опьянение. Дело в том, что при медосвидетельствовании на состояние опьянения у врача, как и при проверке на состояние алкогольного опьянения, когда дунуть в трубочку предлагает гаишник, наличие спиртного измеряется в миллиграммах на литр выдыхаемого воздуха (допустимая погрешность – 0,16 мг/л). Указанные 0,3 промилле просто не могли фигурировать в материалах дела, во-первых, в промилле в России уже давным-давно не измеряют, во-вторых, 0,3 промилле в пересчете в мг/л – это в рамках указанной погрешности, за такое права не отбирают, - говорит наш автоэксперт Андрей Гречанник. - Говорить о возможных нарушениях процедуры проверки на алкоголь тоже вряд ли имеет смысл, при этом составляется целый ворох актов и протоколов, а при столь известных участниках судебного спора грамотный юрист на раз развалит дело из-за нарушений, если что-то было оформлено не так.

Естественно, запахи хоть от ящика разбитых бутылок в машине при «продувке» у врача ничего не покажут, случайность тоже исключена, потому что дыхнуть обязательно предлагают дважды с интервалом от 15 до 20 минут. И, кстати, кровь на анализы для выявления спиртного не берут, измеряют только пары выдыхаемого воздуха сертифицированным алкотестером. Ее могут взять лишь для выявления наркотиков.

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