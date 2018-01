Врач скорой помощи рассказал, кто и почему умирает от гриппа

31 Янв. 2018 2018-01-31T00:52:09+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зоне риска - дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие из нас ошибочно принимают грипп за одно из тех заболеваний, которые «как пришло, так и уйдет». Что это что-то типа простуды, только подольше и посильнее.

На самом деле, это не так. Пожалуй, ни одно из заболеваний не унесло столько жизней, как грипп.

Взрослые и дети, которые еще совсем недавно казались здоровыми, неожиданно умирают вскоре после «первого чиха». Только в этом году - а ведь эпидемия еще не началась - в США умерло уже несколько десятков человек.

Последние случаи - 12-летний Майкл Мессенджер, который скончался через несколько дней после госпитализации из-за в гриппа, и 27-летняя Кэтрин Галлахер - она умерла через пять дней после постановки диагноза: менее чем за неделю симптомы прогрессировали до тяжелой стадии.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) прогнозируют в этом году от 12 000 до 56 000 смертельных случаев.

Каковы реальные шансы у каждого из нас умереть от гриппа? И как это происходит? Об этом рассказал доктор Пэт Сальбером, долгое время проработавший врачом скорой помощи Сан-Франциско, а теперь автор блога The Doctor Weigh In In.

КТО И КАК УМИРАЕТ ОТ ГРИППА?

Чаще всего люди умирают, заразившись повторной инфекцией, например, подхватив грипп на фоне пневмонии. Оба эти заболевания опасны, и каждое из их может привести к недостаточности, а в конечном счете, и к смерти. Или грипп может быть дополнительно осложнен сепсисом, опасной реакцией на инфекцию, которая возникает, когда бактерии попадают в кровоток.

Многие люди умирают из-за того, что их иммунная система уже ослаблена другой болезнью. Вот почему развитие гриппа, например, нередко может усугубить такие состояния, как диабет, астма, хронические заболевания легких. Или такой пример: у человека легкая почечная недостаточность, на фоне этого развивается грипп - в таком случае почки могут просто отказать, организм не может бороться с врагом по всем фронтам..

Но нередко люди и с сильным иммунитетом и вполне здоровые сгорают в считанные дни, отчего так происходит?

«Здоровые на первый взгляд дети могут быть поражены их собственным иммунным ответом», - говорит доктор Сальбер. В некоторых случаях организм может усилить иммунную защиту настолько, что протеины, связанные с инфекцией, накапливаются в крови и повреждают другие органы. «Например, часто такой иммунный ответ отражается на легких - у человека затрудняется дыхание. Поэтому если ваш ребенок жалуется на одышку, нужно незамедлительно показать его врачу».

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДВЕРЖЕН РИСКУ?

Наибольшему риску подвергаются маленькие дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. По словам доктора Сальбера, у пожилых людей более вероятно ослабление иммунной системы, вызванное основными проблемами со здоровьем, и они более склонны к развитию вторичной инфекции.

У детей подавление иммунной системы происходит по другой причине - у них еще не было опыта заболевания гриппом, а значит, иммунитет еще не получил такую естественную «прививку».

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ И ОСТАВАТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ?

Если вы чувствуете, что заболеваете, то перестаньте играть героя. «Срочно идите к врачу. Каким бы сильным и здоровым вы себя не чувствовали. Особенно это касается случаев, когда начинаются такие нетипичные для вас симптомы, как, например, одышка.

Врач примет решение о правильном противовирусном лечении и в случае необходимости дополнительно пропишет правильные антибиотики (если у вас обнаружится вторичная, бактериальная, инфекция).

И всегда помните совет мамы из детства: оставайтесь в постели, отдыхайте и потейте, чтобы организм смог быстро победить грипп.

Каков наилучший способ избежать гриппа? Им по-прежнему остается вакцинация. Другое дело, что сейчас, в конце января (а значит, перед самым началом возможной эпидемии), делать ее поздно, поэтому следуйте 12 советам по выживанию при простуде и гриппе.

КСТАТИ

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ежегодно от гриппа умирает около 2 миллиона человек. "Такие цифры кажутся невероятными, тем не менее, это так. Просто не все отдают себе отчет в том, что люди умирают не напрямую от гриппа, а от осложнений, которые он вызывает, - говорит Ян Кинль из Государственного института здравоохранения Чехии. - Особенно это касается пневмонии. Человек попадает в реанимацию с пневмонией, умирает от нее, и в карте стоит причина - "пневмония". Однако ее развитие спровоцировал как раз грипп. А он начался с банального чиха. Кто бы тогда мог подумаь, чем все закончится.

