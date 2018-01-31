Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:29:34+03:00

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Актер и режиссер Армен Джигарханян был доставлен в одну из московских больниц с сердечным приступом. В настоящий момент он находится без сознания.

Сообщается, что артиста увезли на карете скорой помощи после того, как он посмотрел выпуск телепередачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Напомним, что решение суда о расторжении их брака вступило в законную силу в эту среду. Изначально пианистка была той, кто настаивал на разрыве, но под конец передумала и подала апелляцию, которую отклонили. Как пояснила сама экс-муза народного артиста, она чувствует ответственность за жизнь и здоровье 82-летнего режиссера, а потому будет бороться за него.

Источник в медицинских кругах рассказал, что приступ Джигарханяна связан с тем, что он не до конца вылечил пневмонию, и это и спровоцировало осложнения.

Между тем, в Московском драматическом театре режиссера уже подтвердили его нахождение в больнице. Там рассказали, что Армену Борисовичу действительно понадобилась медицинская помощь, однако никакой срочной госпитализации не проводилось. По словам представителя театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслава Дьяченко Джигарханян сам лег в больницу, где в настоящий момент продолжает лечение.

"За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы", - цитирует ТАСС Дьяченко.

По данным источника агентства, сейчас режиссера требуется покой и и лечение.

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