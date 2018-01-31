2018-01-31T17:34:36+03:00
Звезды

Стал известен настоящий диагноз Армена Джигарханяна. Это не инфаркт

"Комсомольская правда" узнала, как чувствует себя народный артист
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments27
Информация о госпитализации Армена Борисовича поступила в день, когда суд официально одобрил его развод с Виталиной Цымбалюк-РомановскойИнформация о госпитализации Армена Борисовича поступила в день, когда суд официально одобрил его развод с Виталиной Цымбалюк-РомановскойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня появилась информация, что народный артист СССР Армен Джигарханян снова попал в больницу. На этот раз с сердечным приступом, мол, так он болезненно отреагировал на развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Напомним, что решение о расторжении их брака вступило в законную силу в Кунцевском суде.

К счастью, тревога оказалась ложной.

- Мне уже тридцать звонков поступило с одним вопросом: правда у Джигарханяна случился сердечный приступ? Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет, - прояснил ситуацию адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. - Дней десять назад он подхватил вирусную инфекцию, типа гриппа. Лечился, потом лег в больницу, но ненадолго. Он не любит больниц. Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать. И его отправили подлечиться. Так и живет: то дома, до в больнице…

Эту же информацию подтвердили в Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна. «Никакой срочной госпитализации не было, - сказал пресс-секретарь театра Вячеслава Дьяченко. – Армен Борисович уехал долечить грипп. Но зная его характер, в больнице он больше трех дней не выдержит ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд официально развел Армена Джигарханян и Виталину Цымбалюк-Романовскую

Истцом по скандальному делу был 82-летний Джигарханян, ответчиком - Виталина. Напомним, 27 ноября прошлого года мировой районный суд развел эту удивительную пару. В тот день ничто не предвещало беды, поскольку развод был по обоюдному согласию, без объяснения причин. Однако у бывших супругов была возможность решение суда оспорить в месячный срок. Этим правом воспользовалась Виталина, поправ все законы здравого смысла. Ведь в ноябре она хотела развода! (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Яблоком раздора между наследниками Джигарханяна стала долговая расписка на миллион долларов

Накануне развода народного артиста СССР и Виталины Цымбалюк-Романовской вскрылись новые, очень интересные подробности скандальной истории (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Армен Джигарханян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Адвокат Джигарханяна, Евгений Парфенов: «С сегодняшнего дня Армен Борисович – холостяк. И это его обрадовало»
Развод народного артиста и Виталины Цымбалюк-Романовской состоялся сегодня в Кунцевском районном суде. Заседание было закрытым, журналистов попросили выйти из зала
Новости 24