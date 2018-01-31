Стал известен настоящий диагноз Армена Джигарханяна. Это не инфаркт

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:34:36+03:00

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Сегодня появилась информация, что народный артист СССР Армен Джигарханян снова попал в больницу. На этот раз с сердечным приступом, мол, так он болезненно отреагировал на развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Напомним, что решение о расторжении их брака вступило в законную силу в Кунцевском суде.

К счастью, тревога оказалась ложной.

- Мне уже тридцать звонков поступило с одним вопросом: правда у Джигарханяна случился сердечный приступ? Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет, - прояснил ситуацию адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. - Дней десять назад он подхватил вирусную инфекцию, типа гриппа. Лечился, потом лег в больницу, но ненадолго. Он не любит больниц. Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать. И его отправили подлечиться. Так и живет: то дома, до в больнице…

Эту же информацию подтвердили в Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна. «Никакой срочной госпитализации не было, - сказал пресс-секретарь театра Вячеслава Дьяченко. – Армен Борисович уехал долечить грипп. Но зная его характер, в больнице он больше трех дней не выдержит ".

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