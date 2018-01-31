Владимир Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко на Радио "Комсомольская правда": "В потасовке виновата ведущая "Радиорубки"

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:40:41+03:00

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Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал драку Николая Сванидзе и Максима Шевченко, которая произошла вчера вечером в эфире Радио "Комсомольская правда". Напомним, что историк и журналист схлестнулись в эфире программы "Радиорубка", темой которой стало обсуждение сталинизма. Владимир Соловьев в эфире радио "Вести FM" обвинил во всем нашу радиоведущую:

- Женщина, которая сидит в эфире и истерично кричит: "Что вы делаете!", виновата в этой ситуации, как и редакция, потому что те, кто стали их разнимать, появились уже после драки. За все, что происходит в студии отвечает ведущий. Она должна была их вербально остановить и снизить градус агрессии.

Мы позвонили известному телеведущему, чтобы попросить его разъяснить свою позицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637400" frameborder="0"></iframe> Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

На вопрос о конфликтах, которые вспыхивают периодически в любом политическом шоу, в том числе и у самого Владимира Соловьева, телеведущий ответил так:

- Нет, у меня драк не бывает, я как раз успеваю пресечь. Я успеваю добежать и разнять. Потому что…

- Вы чисто физически их разнимаете, получаете?

- Иногда вербально, а иногда приходится просто физически встрять, одного из них успокоить, как это было, когда Олейник пошел у меня драться с Ковтуном, а Райхельгауз на другой передаче попытался броситься на Куликова. Так же, как это было в другой передаче, когда Жириновский пытался перейти на кулачный бой с Надеждиным. Тогда приходится мне самому это не допускать, - заявил он.

Соловьев назвал драки в эфире недопустимымиФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что после эфира и Николай Сванидзе, и Максим Шевченко признали, что поддались эмоциям и сожалеют о случившемся. В студии во время эфира вместе со спорщиками находилась ведущая Елена Афонина. Как только оппоненты набросились друг на друга с кулаками, в помещение вбежали четверо сотрудников "Комсомольской правды": мужчинам удалось развести дерущихся. Однако, Владимир Соловьев считает, что внезапную драку можно было предотвратить:

- Ведущая должна была встать. И после фразы Максима «Ну, подойти и ударь!», ей надо было сказать: «Максим, я вас очень прошу, пожалуйста, прекратите. Николай, сядьте ко мне поближе, мы находимся в студии, мы показываем пример, вы оба члены СПЧ...». Здесь необходимо переключать внимание на себя, заставить людей говорить с собой.

ОТВЕЧЕНО

Ведущая Радио "Комсомольская правда" Елена Афонина: "Вербально" их не остановишь!

- В передаче «Радирубка» мы обсуждаем самые острые и злободневные темы. Вот и теперь, узнав, что Максим Шевченко и Николай Сванидзе давно заочно спорят о том, является ли сталинизм болезнью, мы решили дать им возможность высказаться у нас в прямом эфире. То, что дискуссия в итоге переросла в рукоприкладство, говорит лишь о том, что вопрос этот до сих пор сильно волнует многих из нас. Впрочем, драка случилась не только из-за выяснения того, кем является Сталин. Речь зашла о могилах предков, что было воспринято как личное оскорбление, и дальше произошло то, что произошло.

Ведущая Радио "Комсомольская правда" Елена АфонинаФото: скриншот видео

Что касается обвинений в мой адрес со стороны уважаемого телеведущего Владимира Соловьева, то позволю с ними не согласиться. Владимир считает, что драка назревала, и я должна была ее как-то предотвратить. Согласна, ведущий за все в ответе, но вам ли не знать, что в накаленной атмосфере ток-шоу порой не возможно предугадать, что случится в следующий момент. Ведь и в ваших телеэфирах потасовки и конфликты тоже бывают, несмотря на ваш колоссальный опыт. Вспомните хотя бы, как в июне 2015 года у вас в студии дали волю рукам украинские гости Владимир Олейник и Вячеслав Ковтун, и вам пришлось их разнимать. Что же вы тогда их «вербально не остановили» и «не снизили градус агрессии»?

Как признались Шевченко и Сванидзе, они оба люди эмоциональные и в какой-то момент просто потеряли над собой контроль. Не нужно быть психологом, чтобы понять: в подобных ситуациях предложенные вами методы воздействия, увы, не всегда срабатывают.

Тем более, что дело было в радиостудии, а не на ТВ: слушателям надо было дать понять, что происходит. И я все-таки женщина (хоть и «истеричная», как вы изволили охарактеризовать мою манеру ведения), и вставать стеной между мужчинами мне было сложновато. Спасибо коллегам, которые заметили потасовку, и через считанные секунды пришли на помощь. Что ж они, по вашему, должны были с брандсбойтами заранее по углам стоять?..

За девять лет ведения «Радиорубки» в прямом эфире мне приходилась видеть всякое, применять «вербальные» и не вербальные методы, но эту передачу я запомню надолго.

КСТАТИ

И Максима Шевченко, и Николая Сванидзе мы готовы вновь пригласить к нам в студию и помочь им помириться.

Смотрите полную видеозапись эфира:

Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?.Николай Сванидзе так жарко обсуждал этот вопрос с Максимом Шевченко, что даже подрался. Смотрите полную запись программы "Радиорубка" на Радио "Комсомольская правда"!

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