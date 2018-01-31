Олигархи из «кремлевского списка» за день потеряли миллиард

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:35:45+03:00

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Публикация «кремлевского доклада» не прошла для его фигурантов совсем уж даром. Состояние 96 попавших туда бизнесменов (все те, у кого, по данным Forbes, больше $1 млрд) за сутки уменьшилось на $1,1 млрд. Именно на столько по совокупности упали в цене акции принадлежащих им компаний с того момента, как был опубликован «список», до закрытия Лондонской и Московской бирж.

Больше всего потеряли Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) - $226 млн, Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) - $205 млн и Сулейман Керимов (золотодобывающая компания «Полюс») - $102 млн.

Впрочем, несмотря на то, что цифры выглядят угрожающе, особого урона олигархи, скорее всего, не ощутят. Во-первых, в сравнении с размером их состояний потери не сильно велики. Скажем, состояние Вагита Алекперова в рейтинге богатейших бизнесменов России -2017 от Forbes оценивалось в $14,5 млрд (6 место), сейчас — больше $16 млрд. Владимира Лисина (3 место в том же списке) - $16,1 млрд на 2017 год и $19 млрд сейчас. И так далее. Ну убыла сотня-другая миллионов у этих людей, у которых за несколько месяцев прибыла пара миллиардов — не сильно обеднеют.

А во-вторых, все быстро меняется. Биржа она такая — сегодня вниз, завтра вверх. Вот и российские фондовые индексы, которые вчера проседали, сегодня уже приподнялись обратно. В лидерах подорожания с утра в среду был ЛУКОЙЛ (Вагит Алекперов).

В целом реакция рынков на «кремлевский список» была более чем сдержанной. Индекс Московской биржи во вторник упал на почти символические 0,2%, рубль — на еще более символические 0,1%. Такие колебания, и даже более сильные, бывают и без всяких американских «докладов».

«Кремлевский доклад» был подготовлен Минфином США во исполнение закона «О противодействии противникам США посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. В несекретной части доклада — имена 210 россиян, включая весь списочный состав правительства и администрации президента. А также - «список олигархов» из 95 человек, который полностью повторяет рейтинг крупнейших бизнесменов от Forbes. Пока никакие санкции и ограничения против фигурантов «списка» не вводятся (если не считать тех попавших в «доклад» лиц, против которых санкции уже действуют). Утверждается только, что «доклад» может стать основанием для нового пакета санкций - каких именно, не известно.

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