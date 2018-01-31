Почему спор о Сталине - живее всех живых

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:27:14+03:00

Сталин обнажает, вытаскивает на свет две мировозреченские системы, которые никогда не смирятся с существованием друг друга

Драка уважаемых публицистов Сванидзе и Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда» из-за Вождя народов лишь подтверждает - это тот вопрос, по которому Россия вряд ли когда-нибудь сама с собой договорится

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Надо перестать говорить о Сталине.

Просто перестать.

Вы когда-нибудь видели, чтобы люди при споре о нем меняли свои взгляды?

Или хотя бы задумавшись, говорили – да, этот аргумент интересный, надо подумать…

В любом другом споре можно найти смысл – будь то реновация, аборты, Путин, Спартак-ЦСКА, ЖКХ, даже Донбасс. Даже Крым! Спорщики (если по трезвости) по крайней мере не разойдутся врагами.

Но как только разговор заходит о Сталине…

Посмотрите на видео выражение глаз Сванидзе за секунды до драки. Я таким Николая Карловича не видел никогда. Концентрированная ярость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637400" frameborder="0"></iframe> Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

А потом когда после холодного четкого удара Максима Шевченко начался скандал, сколько людей пошли друг на друга в соцсетях и комментариях…

«Эх, не добил! – орут те, кто за Сталина и за Шевченко.

«Молодец, Сванидзе, дал пощечину сталинисту! – аплодируют соперники.

Драка уважаемых публицистов Сванидзе и Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда» из-за Вождя народов лишь подтверждает - это тот вопрос, по которому Россия вряд ли когда-нибудь сама с собой договоритсяФото: скриншот видео

В коридорах редакции меня то и дело спрашивают: «А ты за кого?», словно Отец всех народов где-то рядом.

И я просто обязан – быть за него или против.

И я снова, который раз попытался решить для себя (только для себя!) – почему мертвый Сталин, давным давно закопанный у Кремлевской стены, живее всех живых.

Думаю, это от того, что не решена одна проблема, которой давно нет, к примеру, в Китае.

Там просто оставили Мао Цзедуна в покое. Мол, ошибался Кормчий, да, но в итоге Китай процветает (по древнему принципу: все, что должно случиться, обязательно произойдет в свое время. Главное — следовать своему Дао (Пути).

У нас же человек русский, воспитанный на Достоевском, бьется над вечной дилеммой - оправдывает ли цель средства?

Помните: счастье всего мира не стоит слезы невинного ребенка?

А жизнь наша русская пропитанная достоевщиной, кристаллизирует две породы людей.

У первой (обычно это гуманитарии) – Сталин не просто палач. Он автор бездушного механизма, перемалывавшего людей ради Высокой Цели. И ничто его не может оправдать. Ни Победа в Великой Отечественной, не индустриализация. Потому что кровь человеческая выше каких-то материальных благ для уцелевших людей. «Палач должен называться палачом, иначе – как отделить историческое зло от добра?»

Вторые – рациональны. Они считают, что «добро», зло» - вещи иррациональные. Надо, мол, иметь смелость признать - история требует жертв. Этот кровавый налог за свое благополучие платили все государства, уплатила и Россия. За порядок. За идею. За мировой статус. Они не довольны сегодняшним бардаком, и уважают Сталина, как страшный и надежный инструмент решения (как им кажется) всех вопросов.

И мордобитие начинается, когда стороны начинают спорить – сколько Сталин на самом деле погубил народа. Тут обнажается страшная, тиктаническая разница между внутренним устройством сталиниста и анти-сталиниста.

Первый говорит – вранье, расстреляны не миллионы, а сотни тысяч.

И искренне не понимает – почему под крик «Ах, сотен тысяч тебе мало?!» кулак разъяренного «Сванидзе» летит ему в лицо.

Сталин обнажает, вытаскивает на свет две мировозреченские системы, которые никогда не смирятся с существованием друг друга. Первая – гуманистическая, из сказок – где Добро побеждает Зло. А вторая — она почвенная, гибкая, прагматичная — на которой на самом деле и стоит тысячелетиями повидавшая всяких палачей Россия.

И только в России этим двум полюсам не сойтись, видимо, никогда.

ВОПРОС ДНЯ

Почему «вождь народов» до сих пор так раскалывает общество?

Антон ГОРЕЛКИН, депутат Госдумы:

- Меня огорчило то, что оба участника скандала - члены президентского Совета по правам человека. Нужно видеть личность в оппоненте и соблюдать его права, а не по лицу бить. Что до Сталина, то он крайне противоречивая фигура нашей истории. И споры о нем могут продолжаться бесконечно.

Андрей БАБИЦКИЙ, политолог:

- Поклонников авторитарной модернизации с каждым годом все больше, отсюда и рост симпатий к Сталину. Эта ситуация, которая показывает, что мы неоднородны, как и любое продолжающее развиваться общество. Но драка - это украинский формат дискуссии, и хорошо бы в него глубоко не входить, поскольку мы все видим, какими могут быть последствия.

Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»:

- Для одних Сталин - это победа и светлый путь. А для других - произвол и расстрелянный дед. Это к реальному Сталину вообще не имеет отношения! Борются два мироощущения, две убежденности. Но вырастет поколение, которому что Сталин, что Черчилль... И драться будут из-за чего-то другого.

Платон БЕСЕДИН, писатель:

- Не только Сталин нас раскалывает, а любое столкновение с прошлым: Николай II, доска Маннергейму, Иван Грозный. Любые оценки субъективны, нет общего языка, и это деструктивно. Нас пытаются убедить, что все ответы в прошлом, что прошлое необходимо интегрировать в настоящее, говорить же об этом необходимо только с позиции будущего.

Александр ДЮКОВ, историк:

- История превратилась в актуальную политику. Вместо того чтобы говорить о настоящем и будущем, мы предпочитаем рассуждать о невозвратно ушедшем прошлом. И даже когда разговор заходит о будущем, часто это будущее оказывается лишь проекцией вызванных прошлым фобий и чаяний.

Роман ПЛЮТА, глава «Православного союза»:

- Сталин - масштабная фигура российской истории. Наравне с Иваном Грозным или Петром Первым. Он управлял страной в годы серьезных испытаний. Такие правители всегда вызывают диаметральные оценки в последующих поколениях. Но, помимо мнения людей, есть и суд истории, и высший суд - божий. А в этой драке я скорее на стороне Шевченко.

Матвей, читатель сайта KP.RU:

- Раскалывает не Сталин сам по себе, а споры, по какому пути нам идти в будущее...

Смотрите полную видеозапись эфира:

Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?.Николай Сванидзе так жарко обсуждал этот вопрос с Максимом Шевченко, что даже подрался. Смотрите полную запись программы "Радиорубка" на Радио "Комсомольская правда"!

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