Учёные: смартфоны провоцируют подростковую депрессию

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:06:31+03:00

Гаджеты могут спровоцировать проблемы со сном, а бессонница, в свою очередь - поспособствовать развитию депрессии, ощущению подавленности и одиночества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во всех бедах подрастающего поколения принято винить смартфоны и интернет, и не без оснований. Подростки, увлекающиеся гаджетами, хуже спят, склонны к депрессии и одиночеству — к таким результатам пришли исследователи из Швейцарии и Германии. Ученые показали сразу несколько проблем, которые возникают при использовании смартфонов.

1. Снижение мелатонина приводит к проблемам со сном

У смартфонов, как и у любой другой электроники, есть слабенькое электромагнитное изучение. Конечно, оно не может спровоцировать рак или другие серьезные заболевания, как этого часто опасаются пожилые люди. Зато это излучение снижает выработку мелатонина в организме -это гормон, который отвечает за периодичность сна, вовремя замедляя физическую и психологическую активность.

Кроме того, другие исследования показывают, что на снижение мелатонина влияет и голубое свечение экранов. Всё это вместе и провоцирует проблемы со сном.

2. Соцсети и медиа - это "электронный наркотик"

Другой момент, который отметили исследователи — это то, что от смартфона невозможно оторваться. Тут дело не в самом устройстве, а в том, что оно позволяет выйти в интернет в любой момент.

Когда мы общаемся в социальных сетях, читаем новости или смотрим видео на Youtube, это повышает нашу психическую и эмоциональную возбужденность. И нам сложнее оторваться от переписки или чтения блогов и переключиться на режим сна. Получается замкнутый круг: из-за зависания в соцсетях человеку сложно уснуть, поэтому он снова лезет в смартфон.

3. Интернет-общению нет начала и конца

Эта проблема отчасти связана с предыдущей. Из-за того, что смартфон позволяет выйти в сеть в любой момент, у интернет-серфинга нет какого-то определенного начала и конца. Например, фильм можно посмотреть до конца, книжку дочитать до последней страницы, закрыть и лечь спать.

Со смартфоном такого не происходит, утверждают ученые: в интернете всегда найдется свежее видео с котиками, новый пост или непрочитанное сообщение. Поэтому от него сложнее оторваться, чем от той же книги или фильма, и вовремя отправиться на боковую или заняться чем-нибудь другим.

4. Оповещения сводят с ума

Одна из самых раздражающих вещей в смартфонах — это оповещения, особенно по ночам. Регулярные пиликанья посреди ночи, кстати, сами по себе провоцируют расстройства сна.

Но есть и другая сложность — это синдром "звонящего телефона", когда мы постоянно ждем новых сообщений и проверяем смартфон ежеминутно. Это держит в напряжении и усиливает чувство тревожности — а это выматывает.

5. От бессонницы к депрессии

Ученые отмечают, что прямой причинно-следственной связи между использованием смартфонов и депрессией они не обнаружили. Однако, тут есть косвенный эффект: гаджеты могут спровоцировать проблемы со сном, а бессонница, в свою очередь - поспособствовать развитию депрессии, ощущению подавленности и одиночества.

С другой стороны, признают исследователи, всё может быть наоборот: это одинокие люди чаще сидят в интернете и пользуются смартфонами. Так что однозначно винить во всем технику нельзя. Быть может, соцсети и котики на Youtube — это просто такая отдушина в жизни несчастного человека.

6. Зато без секса, беременностей и алкоголя

Понятно, что если какой-то вред от использования смартфонов есть, то действует он на всех людей, как взрослых, так и младенцев. Но подростки, в силу физиологии и возрастных особенностей, могут быть особенно уязвимы. Собственной силы воли, чтобы оторваться от интернета, у них может быть еще маловато, а родители уже не авторитет.

Именно поэтому массовый выпуск айфонов в 2007 и айпадов в 2010 отразился на судьбе целого поколения американских подростков, уверена Джин Твендж, профессор психологии Университета Сан Диего (США). Якобы, именно с бума “яблочных” смартфонов в США растет уровень депрессии и число суицидов среди подростков — самый настоящий психологический кризис.

- Появление смартфонов и социальных медиа - словно землетрясение: его магнитуда затрагивает самые разные сферы жизни, - говорит профессор. - Гаджеты полностью изменили жизнь детей - от их социального взаимодействия до психического здоровья. Современные подростки чувствуют себя комфортнее в своей собственной комнате, чем на вечеринке. Они лайкают друг друга, вместо того, чтобы пойти на свидание. Хотя, конечно, отсутствие подросткового секса, беременностей и алкоголя делает их жизнь безопаснее.

Впрочем, если посмотреть на графики, которые сама Твендж приводит в своем собственном исследовании, то становится понятно — смартфоны и планшеты тут не при чем. Проблемы со сном, одиночеством и депрессией у американских подростков начались задолго до выпуска этих устройств.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хватит пялиться в мобильник!

Георгий БОВТ

Это становится сродни наркомании. Молодые люди страдают явной смартфон-, инстаграм- и прочей интернет-зависимостью. Однако эта проблема совершенно не осознана на уровне общественно-политических дискуссий. И ни один из кандидатов в президенты не додумался обратить внимание на нее, хотя она касается всех без различия пола, уровня образования и материального достатка. Речь о том, чтобы остановить нарастающую дебилизацию подрастающего поколения (подробности)