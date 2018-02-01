Хватит пялиться в мобильник!

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:14:58+03:00

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Компания молодых людей сидит в кафе. Каждый уставился в свой гаджет. Между собой не говорят. Как зомби. Уткнувшись в телефоны, люди едут в метро и даже ходят по улицам. Школьники тайком от учителя сидят в «чатах» на уроках, а на переменах вместо того, чтобы отдыхать, тоже утыкаются в телефон. Да и за совместным семейным обедом теперь, чтобы заставить деток «общаться с родителями», надо сначала наорать и отобрать все тот же смартфон, неосмотрительно подаренный на день рождения.

Это становится сродни наркомании. Молодые люди страдают явной смартфон-, инстаграм- и прочей интернет-зависимостью. Однако эта проблема совершенно не осознана на уровне общественно-политических дискуссий. И ни один из кандидатов в президенты не додумался обратить внимание на нее, хотя она касается всех без различия пола, уровня образования и материального достатка.

Речь о том, чтобы остановить нарастающую дебилизацию подрастающего поколения.

Радикальный опыт: Франция

Есть такая страна Франция. Так вот там проблема интернет- и смартфон-зависимости детей и подростков осознана как именно угроза здоровью нации настолько серьезно, что одним из пунктов предвыборной программы нынешнего президента Макрона стал пункт о запрете использования мобильников в школах – учащимися до 15 лет. С сентября 2017 года в стране действует запрет на использование телефонов во всех классах на уроках. С 2010 года действует запрет на телефоны в классах для начальных и средних. С сентября 2018 года во Франции должен вступить в силу полный запрет на пользование телефонами в школах, в том числе уже и на переменах, во время завтраков и обедов и т. д.

Это притом, что сейчас 93% французов в возрасте 12-17 лет имеют собственные мобильники.

Согласно исследованиям в той же Франции, до 40% нарушений и замечаний в школах связаны с использованием мобильников. По данным исследования Лондонской школы экономики, в школах, где запрещено пользоваться мобильниками (а в Британии по этой части больше автономии учебных заведений, особенно частных школ), успеваемость возрастает минимум на 6-7%. Причем особенно резко - слабых учеников и детей из семей с низкими доходами. Они как раз и являются главными потенциальными жертвами «смартфон-дебилизации».

Кстати, в той же Франции думают над тем, чтобы совсем запретить детям до определенного возраста пользоваться соцсетями.

Японцы и корейцы живут в Сети

По России даже не удалось найти официальных данных на сей счет, - договоры с операторами заключают на родителей. Проблема у нас не осознана на массовом и экспертном уровне как таковая. Среднеевропейский уровень персонального владения мобильниками среди подростков ниже французского: ими владеют примерно 45-47% детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет. В соседней Германии уровень владения немногим больше 50%.

Еще раньше, чем во Франции, пытался запрещать телефоны в школах бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, было это 12 лет назад. Однако запрет не удалось внедрить в полной мере в условиях безграничной американской свободы, особенно в Нью-Йорке, а нынешний мэр Билл де Бласио, известный левак, запрет отменил два года назад. Теперь там все можно.

Ограничения на использование мобильников действуют в Великобритании. У детей в школах нет доступа к Wi-Fi, в том числе во внеурочное время, во время уроков телефоны должны быть выключены. А вот в Дании — либерализм, можно и на уроках сидеть в соцсетях. В относительно бедной Португалии многим семьям не по карману тарифные планы для детей, позволяющие неограниченный доступ в Интернет, и это детям только на пользу. В США, наоборот, примерно половина детей в возрасте до 12 лет имеют и собственные тарифные планы, и телефон. Но Америке все равно далеко до Южной Кореи, где 72-75% детей в возрасте 10-12 лет уже имеют собственный мобильник. И соответственно, пялятся в него без перерыва. Если точнее, то 5,4 часа в день. Южнокорейские взрослые тратят на это примерно в полтора раза меньше времени. От этого можно просто окосеть!

Та же печальная картина в Японии. Смартфоны имеют 70,6% подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Средняя продолжительность использования смартфона в начальной школе (4-6 классы) составила 1,8 часа у мальчиков и 1,7 часов у девочек. В старших классах продолжительность использования смартфона резко возрастает – 4,8 часа у мальчиков и 5,9 часов у девочек. В сутки! Более того, каждая 25-я ученица старших классов пользуется смартфоном 15 и более часов в сутки. Это сродни уже наркомании в тяжелой форме.

Депрессия и суицид

Исследований о том, как именно мобильники вредят детскому организму, начиная от зрения и кончая психикой и способностью воспринимать информацию, включая текстовую, — множество. Однако мало кто из российских родителей обращает на них внимание и тем более следует врачебным рекомендациям ограничить количество часов пользования гаджетами детьми.

Между тем, в 2016 году Министерство здравоохранения США провело исследование, в ходе которого выяснилось, что рост психических расстройств прямо пропорционален росту числа смартфонов у детей и подростков. С 2010 по 2016 годы число подростков, испытавших хотя бы один эпизод депрессивного расстройства, выросло на 60%. Таких в 2016 году оказалось 13% среди всех детей, а в 2010 году было всего 8%. Еще страшнее то, что резко выросло число самоубийств среди тинейджеров в возрасте от 10 до 19 лет, особенно среди девушек.

Плюс дебилизация населения

Раньше в деревнях детям, чтобы уснули и не вопили, давали соску-тряпку, пропитанную спиртным. Выросло не одно поколение потомственных алкоголиков. Сейчас суют в руки гаджет: мол играй, только нам не мешай и не ори.

Из-за перманентной мультизадачности, быстрого переключения с текстов на видео и аудио и обратно, скачков с одного мобильного приложения на другое у детей растет рассеянность. Падает сосредоточенность и способность понимать и выполнять сложные задачи. Это называется угнетением когнитивных функций. Молодые люди все менее способны учиться, овладевать знаниями. В университеты из школ идет все большее число смартфон-зависимых. Уже практически нет выпускников школ с нормальным зрением. Растет число случаев нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы.

Проблема в России на массовом уровне не осознана и не обсуждается. В телевизионных ток-шоу по-прежнему предпочитают обсуждать внешнюю повестку. Это тоже своего рода дебилизация. Но об этом в другой раз.

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