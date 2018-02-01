28 российских олимпийцев реабилитированы. Что дальше?

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:31:10+03:00

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Россия второй раз выиграла Олимпиаду в Сочи. Теперь уже в залах суда. Спортивный арбитражный суд признал незаконным решение Международного олимпийского комитета отнять медали у российских спортсменов и наложить на них пожизненную дисквалификацию за якобы имевшиеся допинговые нарушения. Так Россия вернула себе первое место в общем зачете Олимпийских игр-2014.

Что конкретно произошло?

Весь ноябрь комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пачками наказывала россиян и отнимала у нас медали Сочи-2014, не обращая внимание есть ли доказательства или нет. Главным для комиссии были показания информатора ВАДА Григория Родченкова и доклад профессора Макларена. Всего было наказано 43 спортсмена.

Уже тогда было понятно, что Россия будет оспаривать это решение в судах. Цепочка обжалований выглядела так: сначала Арбитражный суд Лозанны (CAS), если не поможет - Верховный суд Швейцарции, потом вплоть до Комиссии по правам человека. Но уже первая инстанция встала на сторону России.

Кого реабилитировали?

Спасли не всех. CAS не стал разбираться, меняли ли Родченков на Олимпиаде пробы российских спортсменов через дырку в стене Сочинской лаборатории или нет. Арбитров не волновал вопрос, существовала ли в России госсистема поддержки допинга. В суде четко рассматривали каждое отдельное дело спортсмена: какие против него улики есть? Насколько состоятельны обвинения, выдвинутого именно против этого атлета?

В результате 28 из 39 российских спортсменов реабилитированы. С них сняты все санкции и им должны вернуть медали Сочи-2014 и звания олимпийских чемпионов (см список). Среди них многие лыжники, конькобежцы, скелетонисты и т.д.

Наказание в отношении еще 11 атлетов CAS оставил в силе. В частности в отношении бобслеистов, завоевавших 2 «золота» Сочи-2014. Дела еще трех биатлонисток, среди которых и Ольга Зайцева, будут рассмотрены позже. Еще один российский спортсмен в CAS жалобу не подавал.

Россия вернула себе победу в Сочи-2014?

После жестких экзекуций комиссии Освальда Россия потеряла первое место в общекомандном зачете Олимпиады. Но после решения суда вернула себе многие медали и вновь возглавила таблицу.

После решения CAS к нам вернутся следующие награды.

Золото: Александр Легков (лыжи, гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон).

Серебро: Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м), Максим Вылегжанин (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжи, эстафета 4×10 км) и Вылегжанин/Никита Крюков (лыжи, командный спринт), Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Александра Денисьева/Владислава Антонова в эстафете.

Бронза: Елена Никитина (скелетон).

В медальном зачете у сборной России будет 11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых наград.

А таблица медалей Сочи-2014 выглядит теперь так

страна всего золото серебро бронза

1. Россия 29 11 9 9

2. Норвегия 27 11 6 10

3. Канада – 25 10 10 5

4. США 30 9 9 12

5. Нидерланды 24 8 7 9

Теперь на Олимпиаду-2018 поедут наши звезды?

А вот это не факт. Согласно решению МОК от 5 декабря, Международный олимпийский комитет сам решает, кому из россиян присылать приглашения в Пхенчхан, а кому нет. Те же Шипулин, Ан и Устюгов не были наказаны комиссией Освальда. Но на Олимпиаду их все равно не позвали.

Конечно бы, сейчас нашу команду усилили и Легков, и Третьяков, и Крюков, и Никитина, и очень многие другие. С ними мы бы могли претендовать еще на 4-5 золотых медалей, если не больше. Но МОК уже сказал свое слово: решение CAS о реабилитации - не гарантия приглашения россиян в Пхенчхан.

Но не надо забывать: на каждую комиссию МОК есть свой суд. И если делать все грамотно и без истерик, можно доказать свою правоту.

Будут еще дела в суде?

Видимо, это еще не конец. Инсайдеры утверждают, что стоит ждать еще новостей от CAS. Мы там оспариваем и другие вердикты МОК. Наши спортсмены, не получившие приглашения на Олимпиаду, пытаются узнать на каких основаниях их лишили права участвовать в Олимпиаде.

Ну и конечно главным завершающим аккордом стало бы обжалование дисквалификации Олимпийского комитета России, и замена нейтрального флага в Пхенчхане на российский.

А что МОК?

В МОК крайне скупо пока комментируют решение Спортивного арбитражного суда. Там заявляют, что рассмотрят все документы и не исключают, что пойдут обжаловать вердикт в Федеральный суд Швейцарии. Теперь мяч в их воротах, теперь это уже они должны идти отыгрываться.

РЕАКЦИЯ

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