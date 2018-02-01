Государство нужно беречь!

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:14:58+03:00

Драка уважаемых Николая Сванидзе и Максима Шевченко в эфире моего родного радио "Комсомольская правда" - это не разборки гопоты из подворотни или безликих экспертов российских телеканалов третьего уровня, жаждущих хайпа любым образом Фото: скриншот видео

Наш колумнист о том, как отношению к прошлому может повлиять на будущее страны

Изменить размер текста: A A

Я испытал шок. Драка уважаемых Николая Сванидзе и Максима Шевченко в эфире моего родного радио "Комсомольская правда" - это не разборки гопоты из подворотни или безликих экспертов российских телеканалов третьего уровня, жаждущих хайпа любым образом. Это уважаемые лица и для своей аудитории, весьма масштабной, да, и в целом, люди известные, уважаемые, не молодые, в конце концов. С одним в эфире, по другую сторону экрана я воспитывался в детстве, другой толковый, хоть и жестковатый, был моим регулярным полемистом. На чём они сегодня завелись? На Сталине. Это очень опасно. Народ, заведённый Сталиным, примет его методы борьбы, включая (а возможно и в первую очередь) свой собственный народ. И тут мало не покажется никому. Они и тридцать миллионов оправдают. Что для нас такой расход?! Это игра с огнем - это очень опасно. А ведь по сути, это есть цвет нашей сегодняшней нации, градус которой близок к закипанию.

Я испытал страх за Родину, если точнее, за ее сохранность . Ибо, события в России столетней давности, а именно процессы нетерпимости и экзальтации общества времен конца Империи, находят абсолютную аналогию с разрушительными процессами, которые кто-то умело запустил в сегодняшней России. Этот кто-то, на абсолютно пустом месте, из банальной романтической истории нашего великого князя, создал условия для всплеска экстремизма и ксенофобии. Матильда Кшесинская стала примером, когда история заменяет политику, а в последствии, историческая память отдельных слоев общества саму историю. Для этого, этот кто-то умело играет на чувствах верующих, фантомных болях по ушедшим временам, по эпохе великого государства. Этот кто-то пытается насадить разным группам в нашей стране убежденность в исключительно их праве на правду и любовь к государству. Именно те силы на близких рубежах, создают новую реальность, в которой Россия, как белая так и красная, объявлена мировым злом. Подобная методичная работа в начале прошлого века запустила в действия неотвратимые процессы для нашего Государства – его раскола и распада.

Российская история последнего столетия основана во многом на развенчивании властью культов своих предшественников. Сталин утопил Троцкого, Хрущев разоблачил на 20 съезде Сталина, Брежнев и Ко прогнали Хрущева, а в конце концов Горбачев на этом всем поставил исторический крест. И это борьба первых лиц. А сколько жизней и судеб стали разменными монетами в руках власть имущих игроков политических процессов нашей страны? Миллионы, отвечу я вам. Тройки, доносы, глушилки, ГУЛАГи это все инструментарий, который был использован для достижения своих утилитарных целей режимов на протяжении всего времени истории СССР. Новейшая история России, к сожалению, продолжает эту же порочную практику. В следующем году будет 20 лет как у власти нынешний режим. И все-равно, он свою силу старается демонстрировать на апелляции к дряхлости и никчемности периода Ельцина и Ко. Если уж что-то и не получается – пеняй на 90-ые! И я абсолютно убежден, что многие из ныне здравствующих политиков очень быстро переобуются в случае смены власти. И уже переобутые будут без зазрения совести проклинать нынешние времена в лучших традициях нашей историографии, запечатлённой на черно-белой пленке в наших архивах.

Мы постоянно ходим по замкнутому кругу. Мы относимся к государству в рамках времени собственной жизни. Те трещины, которые появляются от наших поступков сейчас, обязательно вылезут боком будущим поколениям. - Но ведь, после меня хоть потоп?!

Не нужно свои просчеты и волюнтаризм оправдывать своей сакральностью и исторической необходимостью. У нас есть история, и она богата блистательными победами и предательскими поражениями, выдающимися личностями и огромным культурным наследием мирового масштаба. Безоценочно – это все наше. И точка!

Я убежден в том, что нам необходимо объединиться вокруг целостности нашего государства –как высшей ценности для всех нас – граждан России. Мы, как политики, обязаны сконцентрироваться над формированием и культивированием продуктивных стереотипов в нашем обществе, а не быть полезными идиотами и потокать в угоду кому-то в продуцировании архаических повесток.

«Разница между политиком и государственным мужем состоит в том, что политик думает о будущих выборах, а государственник о будущем поколении». Можно по-разному относится к Черчелю, но в искренности этих его слов сомнений ни у кого нет.

От себя добавлю, что мы для нашего будущего поколения еще обязаны и сберечь наше государство. Укрепить его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После драки в эфире Радио «Комсомольская правда» Шевченко скорбит, а Сванидзе приносит извинения

Известные журналисты, остынув, рассказали, почему они устроили потасовку во время разговора о Сталине (подробности)

КСТАТИ

Шевченко о драке со Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда": "Эти страсти не могут не вспыхивать"

Скандал двух известных журналистов и по совместительству членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николая Сванидзе и Максима Шевченко продолжает разгораться (подробности)

После скандала в эфире Радио "Комсомольская правда" Сванидзе пообещал не драться

Историк Николай Сванидзе пообещал больше не ввязываться в драки после скандала, разгоревшегося в прямом эфире радио "Комсомольская правда", однако подчеркнул, что не намерен извиняться перед своим побитым оппонентом Максимом Шевченко. Историк Николай Сванидзе пообещал больше не ввязываться в драки после скандала, разгоревшегося в прямом эфире радио "Комсомольская правда", однако подчеркнул, что не намерен извиняться перед своим побитым оппонентом Максимом Шевченко (подробности)

Глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда"

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов извинился перед слушателями радио "Комсомольская правда", в прямом эфире которого произошла драка членов СПЧ Максима Шевченко и Николая Сванидзе (подробности)

В ТЕМУ

За что знаменитости бросаются в драку

Рукопашная журналистов Сванидзе с Шевченко в радиостудии «Комсомолки» освежила в памяти другие стычки известных людей из недавнего прошлого. Наш перечень, конечно, далеко не полный - ВИП-потасовок было гораздо больше. Но мы решили не вспоминать пьяные разборки и выходки. (подробности)