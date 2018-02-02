Наталья Поклонская: Люди не поймут, если власть будет по-разному реагировать на оскорбления Сталина и Николая Второго

2 Февр. 2018 2018-02-02T01:58:30+03:00

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Громкий скандал разгорелся вокруг пошлой западной комедии "Смерть Сталина". Киношники высмеяли закулисные интриги советского руководства после кончины «отца народов». В конце концов, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у картины. О ситуации вокруг запрета ленты рассказала в своем блоге на Радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Наталья Поклонская.

- Сейчас против фильма «Смерть Сталина» выступают те же люди, которые не одобряли вашу борьбу за запрет «Матильды». Как вы думаете, почему так?

- Ответ прост: двойные стандарты. Они проявляются абсолютно во всем в нашей современной жизни. Хочется отметить, что не общественность встрепенулась, а встрепенулись именно те люди, которые ранее стояли грудью, защищая свободу творчества режиссеров. Наверное, только избранных режиссеров. Потому что я на протяжении года говорила, что свобода творчества не может быть безграничной: любая свобода заканчивается там, где она посягает на права других людей. Если свобода безгранична, то это беспредел и хаос.

То же самое и в творчестве. Режиссеры, деятели искусства хотят делать все, что им вздумается, оскорблять все то, что они не понимают, в том числе веру - будь то православие, или любая другая религия. Но это уже не будет той свободой, о которой так рьяно рассказывали в прошлом году в том числе с трибуны парламента. Люди говорили наоборот. У меня, к примеру, более ста тысяч подписей от людей. Я не голословно говорила: "Мне не нравится фильм". У меня были заключения экспертов: ученых, докторов исторических, психологических, филологических наук - они проанализировали материалы, которые были доступны в интернете, а также сценарий "от" и "до". Фильм ведь финансировался из государственных средств - денег налогоплательщиков. Они-то и жаловались и просили проверить то, что их права нарушаются.

Наталья Поклонская и корреспондент "КП" Роман ГоловановФото: Андрей Минаев

Однако тогда никто не хотел слушать людей, некоторые позволяли себе выкидывать в урну такие обращения, обзывали таких заявителей религиозными фанатиками и прочими обычных простых людей. Сегодня другая ситуация: жалуются не люди, а разным представителям не понравилось то, что они увидели в трагикомедии, которая с их слов высмеивает нашу историю. Позвольте, но такие двойные стандарты не скроешь от людей. Говоря о примирении сторонников разных взглядов на исторические этапы развития нашей Родины, необходимо и одинаково относиться к этим представителям. Однако мы видим, что кому-то отдается приоритет. То есть, какие-то ценности выше других.

- Не думаете, что сейчас в обществе разное отношение к Николаю Второму и Сталину?

- Вы знаете, важно отметить, что мне пишут люди. И на основе писем могу сказать, что отношение к государю Николаю Второго настолько высоко положительное, что люди готовы стоять горой за святого и веру. Но этого я не могу сказать о представителях определенных ведомств. Представители государственной власти не замечают проблему, связанную с обидой людей на то, что никто не реагирует на ущемление их прав на вероисповедание. Но защищают и показывают отношение к представителям советской власти. И говоря о примирении - нужно прислушиваться к мнению людей. Я сейчас никого не критикую, всем известны плюсы и минусы советского этапа. Но такое отношение еще больше заставляет защищать святого Государя Николая Второго.

- Те люди, которые писали вам, требуя запретить "Матильду", не обидятся, если "Смерть Сталина" не дадут на экраны?

- В нашей жизни много обидных вещей. Люди просто не поймут. И будут ждать, когда у представителей власти будет одинаковое отношение к правителям разных исторических периодов.

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